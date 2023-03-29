https://sputnikarabic.ae/20230329/شركات-الصناعات-الدفاعية-في-روسيا-1075276272.html
شركات الصناعات الدفاعية في روسيا
شركات الصناعات الدفاعية في روسيا
تفقّد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أمس الثلاثاء، التقدم المحرز في تنفيذ أوامر القيادة العسكرية في مؤسسات الصناعات الدفاعية في مقاطعتي تشيليابينسك وكيروف. 29.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-29T11:44+0000
2023-03-29T11:44+0000
2023-03-29T11:44+0000
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تفقّد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أمس الثلاثاء، التقدم المحرز في تنفيذ أوامر القيادة العسكرية في مؤسسات الصناعات الدفاعية في مقاطعتي تشيليابينسك وكيروف.وقام شويغو بتفتيش منشآت الإنتاج الخاصة بالمؤسسات التي تشارك بشكل مباشر في إنتاج المعدات العسكرية لضمان سير العملية العسكرية الخاصة.
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фото, رصد عسكري, صور
شركات الصناعات الدفاعية في روسيا تابعنا عبر
تفقّد وزير الدفاع الروسي
سيرغي شويغو
، أمس الثلاثاء،
التقدم المحرز في تنفيذ أوامر القيادة العسكرية في مؤسسات الصناعات الدفاعية
في مقاطعتي تشيليابينسك وكيروف.
وقام شويغو بتفتيش منشآت الإنتاج الخاصة بالمؤسسات التي تشارك بشكل مباشر في
إنتاج المعدات العسكرية لضمان سير العملية العسكرية الخاصة
.
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصور
شركات الصناعات الدفاعية التي تشارك في تأمين المعدات لتزويد العملية العسكرية الخاصة
شركات الصناعات الدفاعية التي تشارك في تأمين المعدات لتزويد العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصور
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو (إلى اليمين) أثناء تفقد مؤسسات الصناعات الدفاعية في منطقتي تشيليابينسك وكيروف. الثاني من اليسار: نائب وزير الدفاع الروسي أليكسي كريفوروتشكو.
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو (إلى اليمين) أثناء تفقد مؤسسات الصناعات الدفاعية في منطقتي تشيليابينسك وكيروف. الثاني من اليسار: نائب وزير الدفاع الروسي أليكسي كريفوروتشكو.
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصور
شركات الصناعات الدفاعية التي تشارك في تأمين المعدات لتزويد العملية العسكرية الخاصة
شركات الصناعات الدفاعية التي تشارك في تأمين المعدات لتزويد العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصور
شركات الصناعات الدفاعية التي تشارك في تأمين المعدات لتزويد العملية العسكرية الخاصة
شركات الصناعات الدفاعية التي تشارك في تأمين المعدات لتزويد العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصور
شركات الصناعات الدفاعية التي تشارك في تأمين المعدات لتزويد العملية العسكرية الخاصة
شركات الصناعات الدفاعية التي تشارك في تأمين المعدات لتزويد العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصور
شركات الصناعات الدفاعية التي تشارك في تأمين المعدات لتزويد العملية العسكرية الخاصة
شركات الصناعات الدفاعية التي تشارك في تأمين المعدات لتزويد العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصور
شركات الصناعات الدفاعية التي تشارك في تأمين المعدات لتزويد العملية العسكرية الخاصة
شركات الصناعات الدفاعية التي تشارك في تأمين المعدات لتزويد العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصور
شركات الصناعات الدفاعية التي تشارك في تأمين المعدات لتزويد العملية العسكرية الخاصة
شركات الصناعات الدفاعية التي تشارك في تأمين المعدات لتزويد العملية العسكرية الخاصة