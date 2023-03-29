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https://sputnikarabic.ae/20230329/طلاب-زابوروجيه-يقدمون-مساعدات-تقنية-لأقرانهم-في-جامعة-حلب-السورية-1075301430.html
طلاب زابوروجيه يقدمون مساعدات تقنية لأقرانهم في جامعة حلب السورية
طلاب زابوروجيه يقدمون مساعدات تقنية لأقرانهم في جامعة حلب السورية
أرسل طلاب جامعة "ميليتوبول" في مقاطعة "زابوروجيه" الروسية، مساعدات تقنية لدعم زملائهم في جامعة حلب السورية لمواجهة آثار الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا الشهر... 29.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-29T18:57+0000
2023-03-29T18:57+0000
حلب
أخبار سوريا اليوم
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وتسلّم طلاب جامعة حلب شحنة المساعدات خلال لقاء جمعهم أمس، بحضور رئيس الجامعة، مع زملائهم في جامعة "ميليتوبول"، عبر تقنية الفيديو.ورغم ما يكتنف حياتهم الطلابية من مخاوف جراء القصف العشوائي الذي ينفذه الجيش الأوكراني على مناطق زابوروجيه، فقد عبّر طلاب "ميليتوبول" خلال اللقاء عن تضامنهم مع الشعب السوري وقدموا تعازيهم بضحايا الزلزال الذي ضرب سوريا.كما هنأ طلاب "ميليتوبول" زملاءهم بقدوم شهر رمضان المبارك، مأكدين على الاستمرار بجمع المساعدات حسب إمكانياتهم المتوافرة لإرسال المزيد من المساعدات والمواد التقنية لدعم زملائهم في حلب للاستمرار بالعملية التعليمية.من جانبهم، شكر الطلاب السوريون زملاءهم الروس على المساعدة التي قدموها لهم للتخفيف من كارثة الزلزال.كما عبّر طلاب "جامعة حلب" عن دعمهم الكامل للجيش والشعب الروسي في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
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حلب, أخبار سوريا اليوم
حلب, أخبار سوريا اليوم

طلاب زابوروجيه يقدمون مساعدات تقنية لأقرانهم في جامعة حلب السورية

18:57 GMT 29.03.2023
© Sputnik . Ali Hashemطلاب زابوروجيه يقدمون مساعدات تقنية لأقرانهم في جامعة حلب السورية
طلاب زابوروجيه يقدمون مساعدات تقنية لأقرانهم في جامعة حلب السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2023
© Sputnik . Ali Hashem
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أرسل طلاب جامعة "ميليتوبول" في مقاطعة "زابوروجيه" الروسية، مساعدات تقنية لدعم زملائهم في جامعة حلب السورية لمواجهة آثار الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا الشهر الماضي.
وتسلّم طلاب جامعة حلب شحنة المساعدات خلال لقاء جمعهم أمس، بحضور رئيس الجامعة، مع زملائهم في جامعة "ميليتوبول"، عبر تقنية الفيديو.
© Sputnik . Ali Hashemطلاب زابوروجيه يقدمون مساعدات تقنية لأقرانهم في جامعة حلب السورية
طلاب زاباروجيا يقدمون مساعدات تقنية لأقرانهم في جامعة حلب - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2023
طلاب زابوروجيه يقدمون مساعدات تقنية لأقرانهم في جامعة حلب السورية
© Sputnik . Ali Hashem
ورغم ما يكتنف حياتهم الطلابية من مخاوف جراء القصف العشوائي الذي ينفذه الجيش الأوكراني على مناطق زابوروجيه، فقد عبّر طلاب "ميليتوبول" خلال اللقاء عن تضامنهم مع الشعب السوري وقدموا تعازيهم بضحايا الزلزال الذي ضرب سوريا.
كما هنأ طلاب "ميليتوبول" زملاءهم بقدوم شهر رمضان المبارك، مأكدين على الاستمرار بجمع المساعدات حسب إمكانياتهم المتوافرة لإرسال المزيد من المساعدات والمواد التقنية لدعم زملائهم في حلب للاستمرار بالعملية التعليمية.
© Sputnik . Ali Hashemطلاب زابوروجيه يقدمون مساعدات تقنية لأقرانهم في جامعة حلب السورية
طلاب زاباروجيا يقدمون مساعدات تقنية لأقرانهم في جامعة حلب - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2023
طلاب زابوروجيه يقدمون مساعدات تقنية لأقرانهم في جامعة حلب السورية
© Sputnik . Ali Hashem
من جانبهم، شكر الطلاب السوريون زملاءهم الروس على المساعدة التي قدموها لهم للتخفيف من كارثة الزلزال.
كما عبّر طلاب "جامعة حلب" عن دعمهم الكامل للجيش والشعب الروسي في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
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