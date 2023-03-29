https://sputnikarabic.ae/20230329/عبد-اللهيان-هناك-بعض-المشاكل-العالقة-مع-السعودية-لكنها-ليست-عائقا-أمام-استئناف-العلاقات-1075283008.html

عبد اللهيان: هناك بعض المشاكل العالقة مع السعودية لكنها ليست عائقا أمام استئناف العلاقات

عبد اللهيان: هناك بعض المشاكل العالقة مع السعودية لكنها ليست عائقا أمام استئناف العلاقات

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، أن هناك بعض المشاكل العالقة مع السعودية، لكنها ليست عائقا أمام استئناف العلاقات بين البلدين. 29.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-29T11:32+0000

2023-03-29T11:32+0000

2023-03-29T11:33+0000

أخبار إيران

إيران

السعودية

أخبار السعودية اليوم

الخارجية السعودية

العالم العربي

اخبار العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/08/1074470111_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fa18428c4a0ad5bfdc1cfd16b429888d.jpg

طهران - سبوتنيك. وقال عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف في موسكو: وأضاف عبد اللهيان أنه أجرى مناقشات مثمرة مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان، في إطار جهود استئناف العلاقات بين البلدين.وتوصلت السعودية وإيران إلى اتفاق برعاية صينية أنهى أكثر من 7 سنوات من القطيعة الدبلوماسية، حيث تم الاتفاق على إعادة فتح السفارات بين البلدين خلال مدة أقصاها شهران، بحسب ما قالا في بيان مشترك مع وسيطهما الصين.وقال البيان: "تعلن الدول الثلاث توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض في عام 2016، بعد هجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران من قبل محتجين ضد إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر.

https://sputnikarabic.ae/20230327/إيران-تعلن-أنها-ستوجه-دعوة-رسمية-للعاهل-السعودي-لزيارة-طهران-1075218327.html

أخبار إيران

إيران

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إيران, إيران, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الخارجية السعودية, العالم العربي, اخبار العالم العربي