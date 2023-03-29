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https://sputnikarabic.ae/20230329/عبد-اللهيان-هناك-بعض-المشاكل-العالقة-مع-السعودية-لكنها-ليست-عائقا-أمام-استئناف-العلاقات-1075283008.html
عبد اللهيان: هناك بعض المشاكل العالقة مع السعودية لكنها ليست عائقا أمام استئناف العلاقات
عبد اللهيان: هناك بعض المشاكل العالقة مع السعودية لكنها ليست عائقا أمام استئناف العلاقات
أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، أن هناك بعض المشاكل العالقة مع السعودية، لكنها ليست عائقا أمام استئناف العلاقات بين البلدين. 29.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-29T11:32+0000
2023-03-29T11:33+0000
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طهران - سبوتنيك. وقال عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف في موسكو: وأضاف عبد اللهيان أنه أجرى مناقشات مثمرة مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان، في إطار جهود استئناف العلاقات بين البلدين.وتوصلت السعودية وإيران إلى اتفاق برعاية صينية أنهى أكثر من 7 سنوات من القطيعة الدبلوماسية، حيث تم الاتفاق على إعادة فتح السفارات بين البلدين خلال مدة أقصاها شهران، بحسب ما قالا في بيان مشترك مع وسيطهما الصين.وقال البيان: "تعلن الدول الثلاث توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض في عام 2016، بعد هجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران من قبل محتجين ضد إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر.
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أخبار إيران, إيران, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الخارجية السعودية, العالم العربي, اخبار العالم العربي
أخبار إيران, إيران, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الخارجية السعودية, العالم العربي, اخبار العالم العربي

عبد اللهيان: هناك بعض المشاكل العالقة مع السعودية لكنها ليست عائقا أمام استئناف العلاقات

11:32 GMT 29.03.2023 (تم التحديث: 11:33 GMT 29.03.2023)
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINI وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان
 وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2023
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINI
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أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، أن هناك بعض المشاكل العالقة مع السعودية، لكنها ليست عائقا أمام استئناف العلاقات بين البلدين.
طهران - سبوتنيك. وقال عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف في موسكو:
"لا تزال هناك بعض المشاكل العالقة بين السعودية وإيران لكن لا يمكن اعتبارها عوائق لاستئناف العلاقات وفتح السفارات".
وأضاف عبد اللهيان أنه أجرى مناقشات مثمرة مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان، في إطار جهود استئناف العلاقات بين البلدين.
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وتوصلت السعودية وإيران إلى اتفاق برعاية صينية أنهى أكثر من 7 سنوات من القطيعة الدبلوماسية، حيث تم الاتفاق على إعادة فتح السفارات بين البلدين خلال مدة أقصاها شهران، بحسب ما قالا في بيان مشترك مع وسيطهما الصين.
وقال البيان: "تعلن الدول الثلاث توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".
وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض في عام 2016، بعد هجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران من قبل محتجين ضد إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر.
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