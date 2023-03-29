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https://sputnikarabic.ae/20230329/علماء-روس-يدرسون-فوائد-عشبة-تساعد-في-إبطاء-الشيخوخة-1075278393.html
علماء روس يدرسون فوائد عشبة تساعد في إبطاء الشيخوخة
علماء روس يدرسون فوائد عشبة تساعد في إبطاء الشيخوخة
اكتشف فريق من العلماء الروس خصائص مفيدة من عشبة "حشيشة الملوك"، تسهم بتحسين امتصاص الأكسجين وتعمل مثل مضادات الأكسدة في الجسم. 29.03.2023, سبوتنيك عربي
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تمكن فريق علماء من جامعة البلطيق الفيدرالية الروسية من دراسة فوائد هذه العشبة في ظروف مخبرية، حيث تم جمعها وتجفيفها، ليتم بعدها استخراج مادة "الكروماتوجيا" بهدف دراستها.وفقا للعلماء، فإن وجود مثل هذه الخصائص يعني أنه يمكن استخدام حشيشة الدود لتطوير أغذية وظيفية جديدة للحفاظ على النشاط البشري وطول العمر - منتجات واقية من الشيخوخة.ستسمح النتائج التي تم الحصول عليها بتطوير منتجات محددة تعتمد على هذه النبتة لصناعة الأغذية ومستحضرات التجميل والصناعات الأخرى.
https://sputnikarabic.ae/20230329/روسيا-تعتزم-استخدام-طابعة-ثلاثية-الأبعاد-لعلاج-أنسجة-الجسم-1075273607.html
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منوعات, العالم
منوعات, العالم

علماء روس يدرسون فوائد عشبة تساعد في إبطاء الشيخوخة

10:32 GMT 29.03.2023
© Fotolia / Photokanok_1984 / مجهر
مجهر - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2023
© Fotolia / Photokanok_1984 /
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اكتشف فريق من العلماء الروس خصائص مفيدة من عشبة "حشيشة الملوك"، تسهم بتحسين امتصاص الأكسجين وتعمل مثل مضادات الأكسدة في الجسم.
تمكن فريق علماء من جامعة البلطيق الفيدرالية الروسية من دراسة فوائد هذه العشبة في ظروف مخبرية، حيث تم جمعها وتجفيفها، ليتم بعدها استخراج مادة "الكروماتوجيا" بهدف دراستها.
ووجد الباحثون أن المواد النشطة بيولوجيًا الموجودة في هذا النبات يمكن أن تؤثر على الخلايا المطفرة، وتساعد في تقليل نقص الأكسجة في الخلايا (نقص الأكسجين)، وتظهر أيضًا تأثيرات مشابهة لمضادات الأكسدة العامة ومضادات الميكروبات التي تقي من أمراض القلب.
وفقا للعلماء، فإن وجود مثل هذه الخصائص يعني أنه يمكن استخدام حشيشة الدود لتطوير أغذية وظيفية جديدة للحفاظ على النشاط البشري وطول العمر - منتجات واقية من الشيخوخة.
أنسجة بشرية مقربة جدا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2023
مجتمع
علماء روس يستخدمون الطباعة الثلاثية الأبعاد لعلاج أنسجة جسم الإنسان
09:07 GMT
ستسمح النتائج التي تم الحصول عليها بتطوير منتجات محددة تعتمد على هذه النبتة لصناعة الأغذية ومستحضرات التجميل والصناعات الأخرى.
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