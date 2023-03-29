https://sputnikarabic.ae/20230329/غروسي-يؤكد-عدم-وجود-أية-أسلحة-هجومية-في-محطة-زابوروجيه-1075298839.html
غروسي يؤكد عدم وجود أية أسلحة هجومية في محطة زابوروجيه
غروسي يؤكد عدم وجود أية أسلحة هجومية في محطة زابوروجيه
صرح مستشار المدير العام لمؤسسة "روس إنيرغو آتوم" الروسية، رينات كارتشا، بأن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، تأكد خلال زيارته اليوم... 29.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-29T17:29+0000
2023-03-29T17:29+0000
2023-03-29T17:29+0000
روسيا
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
نووي
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
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وقال كارتشا لقناة "روسيا 24" التلفزيونية عقب زيارة وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بقيادة غروسي إلى محطة زابوروجيه: "تأكد رافائيل غروسي من عدم وجود أسلحة هجومية في المحطة وأنه لا يتم التخطيط لنشر أي أسلحة هجومية هناك".أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أن الوكالة تعمل على تطوير آلية جديدة لحماية محطة زابوروجيه للطاقة النووية، مؤكدًا أنه يتم مناقشتها مع موسكو وكييف.وأضاف غروسي أن آلية الحماية الجديدة لمحطة زابوروجيه النووية تنص على تضييق المنطقة الأمنية حول المصنع، على عكس ما تصوره المخطط السابق للمنطقة الوقائية.وتابع: "كانت هناك العديد من الأفكار والمفاهيم التي نعمل عليها. في السابق، اقترحنا إنشاء منطقة آمنة حول المحطة النووية. العمل جار. نحن نطور آلية مصممة لحماية المحطة بشكل محلي أكثر".وصل غروسي إلى محطة زابوروجيه النووية، اليوم الأربعاء، حيث قام مع مستشار المدير العام لشركة "روس إنيرغو آتوم"، رينات كارتشا، بتفقد أراضي زابوروجيه. يذكر أن هذه هي الزيارة الثانية التي يقوم بها غروسي إلى محطة الطاقة النووية والأولى منذ تأسيسه للحضور الدائم لخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المحطة في 1 سبتمبر/أيلول من العام الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230329/غروسي-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تطور-آلية-جديدة-لحماية-محطة-زابوروجيه-1075285680.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, نووي, الوكالة الدولية للطاقة الذرية
روسيا, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, نووي, الوكالة الدولية للطاقة الذرية
غروسي يؤكد عدم وجود أية أسلحة هجومية في محطة زابوروجيه
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صرح مستشار المدير العام لمؤسسة "روس إنيرغو آتوم" الروسية، رينات كارتشا، بأن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، تأكد خلال زيارته اليوم الأربعاء إلى محطة زاربورجيه النووية، من عدم وجود أية أسلحة هجومية داخل المحطة.
وقال كارتشا لقناة "روسيا 24" التلفزيونية عقب زيارة وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بقيادة غروسي إلى محطة زابوروجيه: "تأكد رافائيل غروسي من عدم وجود أسلحة هجومية في المحطة وأنه لا يتم التخطيط لنشر أي أسلحة هجومية هناك".
أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أن الوكالة تعمل على تطوير آلية جديدة لحماية محطة زابوروجيه للطاقة النووية، مؤكدًا أنه يتم مناقشتها مع موسكو وكييف.
وقال غروسي للصحفيين، اليوم الأربعاء: "أعمل مع القيادة في كل من كييف وموسكو لتنفيذ إجراءات لحماية المحطة".
وأضاف غروسي أن آلية الحماية الجديدة لمحطة زابوروجيه النووية تنص على تضييق المنطقة الأمنية حول المصنع، على عكس ما تصوره المخطط السابق للمنطقة الوقائية.
وتابع: "كانت هناك العديد من الأفكار والمفاهيم التي نعمل عليها. في السابق، اقترحنا إنشاء منطقة آمنة حول المحطة النووية. العمل جار. نحن نطور آلية مصممة لحماية المحطة بشكل محلي أكثر".
وصل غروسي إلى محطة زابوروجيه النووية، اليوم الأربعاء، حيث قام مع مستشار المدير العام لشركة "روس إنيرغو آتوم"، رينات كارتشا، بتفقد أراضي زابوروجيه. يذكر أن هذه هي الزيارة الثانية التي يقوم بها غروسي إلى محطة الطاقة النووية والأولى منذ تأسيسه للحضور الدائم لخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المحطة في 1 سبتمبر/أيلول من العام الماضي.