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https://sputnikarabic.ae/20230329/فيديو-يرصد-غرق-بارجة-أمريكية-تحمل-مواد-سامة-1075275247.html
فيديو يرصد غرق بارجة أمريكية تحمل مواد سامة
فيديو يرصد غرق بارجة أمريكية تحمل مواد سامة
تعرضت بارجة، تحمل 1.4 ألف طن من الميثانول، للغرق عند أحد السدود على نهر أوهايو في ولاية كنتاكي الأمريكية. 29.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-29T09:43+0000
2023-03-29T09:43+0000
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ونقلت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، عن السلطات، أنه "تم إغلاق بوابات سد نهر أوهايو لمنع تسرب المواد السامة".وقال سلاح المهندسين في الجيش الأمريكي، في بيان له، إن "البوابات المائية في لويزفيل في ولاية كنتاكي أغلقت أمام حركة المرور بسبب حالة طوارئ ملاحية".
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الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات, نادي الفيديو, الأخبار, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات, نادي الفيديو, الأخبار, أخبار العالم الآن

فيديو يرصد غرق بارجة أمريكية تحمل مواد سامة

09:43 GMT 29.03.2023
© Sputnik . U.S. Navyبارجة أمريكية
بارجة أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2023
© Sputnik . U.S. Navy
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تعرضت بارجة، تحمل 1.4 ألف طن من الميثانول، للغرق عند أحد السدود على نهر أوهايو في ولاية كنتاكي الأمريكية.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، عن السلطات، أنه "تم إغلاق بوابات سد نهر أوهايو لمنع تسرب المواد السامة".
وقال سلاح المهندسين في الجيش الأمريكي، في بيان له، إن "البوابات المائية في لويزفيل في ولاية كنتاكي أغلقت أمام حركة المرور بسبب حالة طوارئ ملاحية".
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