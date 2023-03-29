https://sputnikarabic.ae/20230329/فيديو-يرصد-غرق-بارجة-أمريكية-تحمل-مواد-سامة-1075275247.html
فيديو يرصد غرق بارجة أمريكية تحمل مواد سامة
فيديو يرصد غرق بارجة أمريكية تحمل مواد سامة
تعرضت بارجة، تحمل 1.4 ألف طن من الميثانول، للغرق عند أحد السدود على نهر أوهايو في ولاية كنتاكي الأمريكية. 29.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-29T09:43+0000
2023-03-29T09:43+0000
2023-03-29T09:43+0000
مجتمع
الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات
نادي الفيديو
الأخبار
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101410/94/1014109434_0:116:2201:1354_1920x0_80_0_0_519c1f49d06068f645f5b5f68566f6e1.jpg
ونقلت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، عن السلطات، أنه "تم إغلاق بوابات سد نهر أوهايو لمنع تسرب المواد السامة".وقال سلاح المهندسين في الجيش الأمريكي، في بيان له، إن "البوابات المائية في لويزفيل في ولاية كنتاكي أغلقت أمام حركة المرور بسبب حالة طوارئ ملاحية".
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101410/94/1014109434_120:0:2079:1469_1920x0_80_0_0_fdf5561800d969143c9d42f6dc25f4e2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات, نادي الفيديو, الأخبار, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات, نادي الفيديو, الأخبار, أخبار العالم الآن
فيديو يرصد غرق بارجة أمريكية تحمل مواد سامة
تابعنا عبر
تعرضت بارجة، تحمل 1.4 ألف طن من الميثانول، للغرق عند أحد السدود على نهر أوهايو في ولاية كنتاكي الأمريكية.