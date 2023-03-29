عربي
Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230329/كبرى-الشركات-المصنعة-للذخيرة-في-أوروبا-تتهم-تيك-توك-بعرقلة-إنتاجها-1075270960.html
كبرى الشركات المصنعة للذخيرة في أوروبا تتهم "تيك توك" بعرقلة إنتاجها
كبرى الشركات المصنعة للذخيرة في أوروبا تتهم "تيك توك" بعرقلة إنتاجها
اتهمت إحدى أكبر الشركات المصنعة للذخيرة في أوروبا، شركة "تيك توك" بعرقلة إنتاجها وتأمين ما يحتاجه الجيش الأوكراني. 29.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-29T07:53+0000
2023-03-29T07:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1e/1072885890_0:82:1049:672_1920x0_80_0_0_6677dc24f1aeb0c4df3a1e1eae0482f3.jpg
صرح الرئيس التنفيذي لشركة Nammo النرويجية لإنتاج الذخيرة، مورتن براندتزيج، أن خطط زيادة الإنتاج قد تعرقلت بسبب شركة "تيك توك" التي بنت في وقت سابق مركز بيانات تابع لها يستهلك الكثير من الطاقة.وأشار براندتزيج في لقاء مع "فاينانشيال تايمز"، إن الطلب على قذائف المدفعية أعلى بـ 15 مرة من المعتاد، وتحتاج صناعة الذخائر الأوروبية إلى استثمار ملياري يورو في مصانع جديدة لمواكبة احتياجات أوكرانيا.وحسب بعض التقديرات، تطلق أوكرانيا من 6 آلاف إلى 7 آلاف قذيفة مدفعية يوميًا وتواجه نقصًا في الذخيرة بعد أكثر من عام من الحرب.ونقلت الصحيفة عن مزود الطاقة المحلي في النرويج، إن شبكة الطاقة الكهربائية لا تملك طاقة فائضة وإن تأمين سعة إضافية من الطاقة يتطلب وقتا.
https://sputnikarabic.ae/20230327/البيت-الأبيض-يرد-على-اتهامه-بـالنفاق-بعد-ظهور-بايدن-في-فيديو-على-تيك-توك-1075204310.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1e/1072885890_27:0:956:697_1920x0_80_0_0_b2a345fb75f60091073f279af2afacbd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار أوكرانيا

كبرى الشركات المصنعة للذخيرة في أوروبا تتهم "تيك توك" بعرقلة إنتاجها

07:53 GMT 29.03.2023
© AFP 2023 / YUICHI YAMAZAKIتطبيق الفيديوهات القصيرة الصيني "تيك توك"
تطبيق الفيديوهات القصيرة الصيني تيك توك - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2023
© AFP 2023 / YUICHI YAMAZAKI
تابعنا عبرTelegram
اتهمت إحدى أكبر الشركات المصنعة للذخيرة في أوروبا، شركة "تيك توك" بعرقلة إنتاجها وتأمين ما يحتاجه الجيش الأوكراني.
صرح الرئيس التنفيذي لشركة Nammo النرويجية لإنتاج الذخيرة، مورتن براندتزيج، أن خطط زيادة الإنتاج قد تعرقلت بسبب شركة "تيك توك" التي بنت في وقت سابق مركز بيانات تابع لها يستهلك الكثير من الطاقة.

وأضاف براندتزيج للشركة المملوكة بشكل مشترك مع الحكومة النرويجية، إن التوسع المخطط له لأكبر مصنع لها في وسط النرويج قد واجه حاجزًا بسبب نقص الطاقة الفائضة، مع إنشاء مركز بيانات جديد لـ TikTok يستهلك الكهرباء في المنطقة المحلية.

وأشار براندتزيج في لقاء مع "فاينانشيال تايمز"، إن الطلب على قذائف المدفعية أعلى بـ 15 مرة من المعتاد، وتحتاج صناعة الذخائر الأوروبية إلى استثمار ملياري يورو في مصانع جديدة لمواكبة احتياجات أوكرانيا.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
البيت الأبيض يرد على اتهامه بـ"النفاق" بعد ظهور بايدن في فيديو على "تيك توك"
27 مارس, 14:38 GMT
وحسب بعض التقديرات، تطلق أوكرانيا من 6 آلاف إلى 7 آلاف قذيفة مدفعية يوميًا وتواجه نقصًا في الذخيرة بعد أكثر من عام من الحرب.
ونقلت الصحيفة عن مزود الطاقة المحلي في النرويج، إن شبكة الطاقة الكهربائية لا تملك طاقة فائضة وإن تأمين سعة إضافية من الطاقة يتطلب وقتا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:54 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала