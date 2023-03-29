https://sputnikarabic.ae/20230329/كبرى-الشركات-المصنعة-للذخيرة-في-أوروبا-تتهم-تيك-توك-بعرقلة-إنتاجها-1075270960.html

كبرى الشركات المصنعة للذخيرة في أوروبا تتهم "تيك توك" بعرقلة إنتاجها

كبرى الشركات المصنعة للذخيرة في أوروبا تتهم "تيك توك" بعرقلة إنتاجها

اتهمت إحدى أكبر الشركات المصنعة للذخيرة في أوروبا، شركة "تيك توك" بعرقلة إنتاجها وتأمين ما يحتاجه الجيش الأوكراني. 29.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-29T07:53+0000

2023-03-29T07:53+0000

2023-03-29T07:53+0000

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أخبار أوكرانيا

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صرح الرئيس التنفيذي لشركة Nammo النرويجية لإنتاج الذخيرة، مورتن براندتزيج، أن خطط زيادة الإنتاج قد تعرقلت بسبب شركة "تيك توك" التي بنت في وقت سابق مركز بيانات تابع لها يستهلك الكثير من الطاقة.وأشار براندتزيج في لقاء مع "فاينانشيال تايمز"، إن الطلب على قذائف المدفعية أعلى بـ 15 مرة من المعتاد، وتحتاج صناعة الذخائر الأوروبية إلى استثمار ملياري يورو في مصانع جديدة لمواكبة احتياجات أوكرانيا.وحسب بعض التقديرات، تطلق أوكرانيا من 6 آلاف إلى 7 آلاف قذيفة مدفعية يوميًا وتواجه نقصًا في الذخيرة بعد أكثر من عام من الحرب.ونقلت الصحيفة عن مزود الطاقة المحلي في النرويج، إن شبكة الطاقة الكهربائية لا تملك طاقة فائضة وإن تأمين سعة إضافية من الطاقة يتطلب وقتا.

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