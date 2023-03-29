https://sputnikarabic.ae/20230329/كوريا-الجنوبية-تتعهد-بعدم-إعطاء-أي-شيء-لجارتها-الشمالية-إذا-استمرت-في-برنامجها-النووي-1075281647.html

كوريا الجنوبية تتعهد بعدم إعطاء أي شيء لجارتها الشمالية إذا استمرت في برنامجها النووي

كوريا الجنوبية تتعهد بعدم إعطاء أي شيء لجارتها الشمالية إذا استمرت في برنامجها النووي

أكد رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول، "ضرورة عدم منح أي شيء لكوريا الشمالية، طالما أنها تواصل تطوير الأسلحة النووية". 29.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-29T11:09+0000

2023-03-29T11:09+0000

2023-03-29T11:09+0000

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

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وقال يون، خلال اجتماع مجلس الوزراء، "من الآن فصاعدا، يتعين على وزارة الوحدة التوقف عن الإنفاق على كوريا الشمالية، وإيضاح أنه طالما تسعى إلى التطوير النووي، فلا يمكننا منحهم ولو حتى وون واحد"، حسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.وأفادت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، أمس الثلاثاء، بأن الزعيم كيم جونغ أون أشرف على مشروع التسلح النووي للبلاد، ودعا إلى زيادة إنتاج المواد النووية المستخدمة في صنع الأسلحة من أجل تعزيز ترسانتها النووية.ودعا الزعيم إلى بذل جهود لتوسيع إنتاج المواد النووية المستخدمة في صنع الأسلحة ومواصلة إنتاج أسلحة نووية قوية في محاولة لتحقيق الهدف المتمثل في تعزيز الترسانة النووية.وقال كيم جونغ أون: "يجب أن نكون على أتم الاستعداد لاستخدام الأسلحة النووية في أي وقت وفي أي مكان، وهو الأمر الذي سيقودنا لتفادي استخدام الأسلحة النووية إلى الأبد"، وفقا لوكالة "يونهاب".عندما تتخذ القوة النووية القوية والمتفوقة التي تتجاوز الخيال موقفا هجوميا، يخافنا العدو ولا يجرؤ على المساس بسيادتنا الوطنية ونظامنا وشعبنا.ولفت إلى أن "البلاد سارت في الطريق الشاق ولكن بعيد المنال لامتلاك الأسلحة النووية، والعدو الذي ستواجهه قوتنا النووية التي لها قوة ردع قوية، ليست أي دولة أو مجموعة محددة بل الحرب والتسلح النووي نفسه".وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، ليل الاثنين/الثلاثاء، إن بيونغ يانغ اختبرت نظام الأسلحة الاستراتيجية تحت الماء في يومي الـ 25 والـ 27 من مارس/آذار الجاري.وأضافت الوكالة أن كوريا الشمالية قامت بمحاكاة انفجار نووي في الهواء باستخدام صاروخين تكتيكيين بالستيين أرض أرض، وفقا لوكالة "يونهاب".

https://sputnikarabic.ae/20230327/كوريا-الشمالية-تقول-إنها-اختبرت-نظام-أسلحة-نووية-تحت-الماء-1075219902.html

https://sputnikarabic.ae/20230328/كيم-جونغ-أون-يدعو-لإنتاج-مزيد-من-النووي-لصنع-أسلحة-قوية-تفوق-الخيال-1075220792.html

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