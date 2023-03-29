https://sputnikarabic.ae/20230329/لافروف-الغرب-لا-يريد-وقف-الصراع-في-أوكرانيا-1075283270.html
لافروف: الغرب لا يريد وقف الصراع في أوكرانيا
لافروف: الغرب لا يريد وقف الصراع في أوكرانيا
صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الغرب لا يريد وقف الصراع في أوكرانيا. 29.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-29T11:37+0000
2023-03-29T11:37+0000
2023-03-29T11:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
توتر العلاقات الدبلوماسية بين موسكو ومدن الغرب (2)
الصراع
أخبار أوكرانيا
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وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في موسكو اليوم الأربعاء: "لاحظ زميلنا، السيد (وزير الخارجية الأمريكي أنتوني) بلينكن، في آخر خطبة من هذا القبيل، تحدث أمس أو أول أمس، قائلا إن الهدنة الآن ستكون في مصلحة روسيا، ولا يمكن السماح بذلك. من الصعب بالنسبة لي أن أقول ما يقوم عليه مثل هذا التحليل السطحي، بصراحة، الافتراض الوحيد هو أن الغرب لا يريد وقف هذه الحرب ويرى مصالحه الجيوسياسية في هذه الحرب، في المقام الأول من وجهة نظر محاولاته القضاء على منافس آخر على المسرح العالمي عبر مواجهة روسيا".وأضاف لافروف أن الناتو يقاتل في الواقع إلى جانب نظام كييف، ومنجرف بعمق في الصراع.من جانبه، حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان من أن مواصلة إمداد كييف بالأسلحة الغربية يفاقم تعقيد الأزمة، معربًا في الوقت ذاته عن ترحيب بلاده بأي مبادرة من شأنها تسوية الصراع في أوكرانيا.وأضاف: "فيما يخص تسليح أوكرانيا بمختلف أنواع الأسلحة الغربية فهذا يعقّد الوضع. يجب الاستناد إلى المسارات الدبلوماسية والسياسية لحل هذه القضية، ولذلك نرحب بأي اقتراح من شأنه إحلال السلام".
https://sputnikarabic.ae/20230329/وزير-الخارجية-الإيراني-إمداد-أوكرانيا-بالأسلحة-الغربية-يفاقم-تعقيد-الأزمة-1075282147.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, توتر العلاقات الدبلوماسية بين موسكو ومدن الغرب (2), الصراع, أخبار أوكرانيا
روسيا, توتر العلاقات الدبلوماسية بين موسكو ومدن الغرب (2), الصراع, أخبار أوكرانيا
لافروف: الغرب لا يريد وقف الصراع في أوكرانيا
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صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الغرب لا يريد وقف الصراع في أوكرانيا.
وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في موسكو اليوم الأربعاء: "لاحظ زميلنا، السيد (وزير الخارجية الأمريكي أنتوني) بلينكن، في آخر خطبة من هذا القبيل، تحدث أمس أو أول أمس، قائلا إن الهدنة الآن ستكون في مصلحة روسيا، ولا يمكن السماح بذلك. من الصعب بالنسبة لي أن أقول ما يقوم عليه مثل هذا التحليل السطحي، بصراحة، الافتراض الوحيد هو أن الغرب لا يريد وقف هذه الحرب ويرى مصالحه الجيوسياسية في هذه الحرب، في المقام الأول من وجهة نظر محاولاته القضاء على منافس آخر على المسرح العالمي عبر مواجهة روسيا".
وأضاف لافروف أن الناتو يقاتل في الواقع إلى جانب نظام كييف، ومنجرف بعمق في الصراع.
"مرة أخرى، لفتنا الانتباه إلى النهج الهدّام لدول الناتو، التي انجرفت إلى الصراع منذ فترة طويلة وانجرفت إليه بشكل أعمق وأعمق... في الواقع هم يقاتلون إلى جانب نظام كييف".
سيرغي لافروف
وزير الحارجية الروسي
من جانبه، حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان من أن مواصلة إمداد كييف بالأسلحة الغربية يفاقم تعقيد الأزمة، معربًا في الوقت ذاته عن ترحيب بلاده بأي مبادرة من شأنها تسوية الصراع في أوكرانيا.
وقال عبد اللهيان: "نرحب بأي مبادرة من شأنها إحلال السلام، وأخبرت نظيري الأوكراني سابقًا أننا على استعداد لبذل الجهود على المستويين الوزاري والرئاسي من أجل وضع نهاية لهذه الحرب".
وأضاف: "فيما يخص تسليح أوكرانيا بمختلف أنواع الأسلحة الغربية فهذا يعقّد الوضع. يجب الاستناد إلى المسارات الدبلوماسية والسياسية لحل هذه القضية، ولذلك نرحب بأي اقتراح من شأنه إحلال السلام".