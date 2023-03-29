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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230329/لافروف-الغرب-لا-يريد-وقف-الصراع-في-أوكرانيا-1075283270.html
لافروف: الغرب لا يريد وقف الصراع في أوكرانيا
لافروف: الغرب لا يريد وقف الصراع في أوكرانيا
صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الغرب لا يريد وقف الصراع في أوكرانيا. 29.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-29T11:37+0000
2023-03-29T11:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
توتر العلاقات الدبلوماسية بين موسكو ومدن الغرب (2)
الصراع
أخبار أوكرانيا
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وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في موسكو اليوم الأربعاء: "لاحظ زميلنا، السيد (وزير الخارجية الأمريكي أنتوني) بلينكن، في آخر خطبة من هذا القبيل، تحدث أمس أو أول أمس، قائلا إن الهدنة الآن ستكون في مصلحة روسيا، ولا يمكن السماح بذلك. من الصعب بالنسبة لي أن أقول ما يقوم عليه مثل هذا التحليل السطحي، بصراحة، الافتراض الوحيد هو أن الغرب لا يريد وقف هذه الحرب ويرى مصالحه الجيوسياسية في هذه الحرب، في المقام الأول من وجهة نظر محاولاته القضاء على منافس آخر على المسرح العالمي عبر مواجهة روسيا".وأضاف لافروف أن الناتو يقاتل في الواقع إلى جانب نظام كييف، ومنجرف بعمق في الصراع.من جانبه، حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان من أن مواصلة إمداد كييف بالأسلحة الغربية يفاقم تعقيد الأزمة، معربًا في الوقت ذاته عن ترحيب بلاده بأي مبادرة من شأنها تسوية الصراع في أوكرانيا.وأضاف: "فيما يخص تسليح أوكرانيا بمختلف أنواع الأسلحة الغربية فهذا يعقّد الوضع. يجب الاستناد إلى المسارات الدبلوماسية والسياسية لحل هذه القضية، ولذلك نرحب بأي اقتراح من شأنه إحلال السلام".
https://sputnikarabic.ae/20230329/وزير-الخارجية-الإيراني-إمداد-أوكرانيا-بالأسلحة-الغربية-يفاقم-تعقيد-الأزمة-1075282147.html
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روسيا, توتر العلاقات الدبلوماسية بين موسكو ومدن الغرب (2), الصراع, أخبار أوكرانيا
روسيا, توتر العلاقات الدبلوماسية بين موسكو ومدن الغرب (2), الصراع, أخبار أوكرانيا

لافروف: الغرب لا يريد وقف الصراع في أوكرانيا

11:37 GMT 29.03.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورلقاء حصري لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع "سبوتنيك" حول سياسة روسيا الخارجية في ظل الظروف الراهنة
لقاء حصري لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع سبوتنيك حول سياسة روسيا الخارجية في ظل الظروف الراهنة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev
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صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الغرب لا يريد وقف الصراع في أوكرانيا.
وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في موسكو اليوم الأربعاء: "لاحظ زميلنا، السيد (وزير الخارجية الأمريكي أنتوني) بلينكن، في آخر خطبة من هذا القبيل، تحدث أمس أو أول أمس، قائلا إن الهدنة الآن ستكون في مصلحة روسيا، ولا يمكن السماح بذلك. من الصعب بالنسبة لي أن أقول ما يقوم عليه مثل هذا التحليل السطحي، بصراحة، الافتراض الوحيد هو أن الغرب لا يريد وقف هذه الحرب ويرى مصالحه الجيوسياسية في هذه الحرب، في المقام الأول من وجهة نظر محاولاته القضاء على منافس آخر على المسرح العالمي عبر مواجهة روسيا".
وأضاف لافروف أن الناتو يقاتل في الواقع إلى جانب نظام كييف، ومنجرف بعمق في الصراع.

"مرة أخرى، لفتنا الانتباه إلى النهج الهدّام لدول الناتو، التي انجرفت إلى الصراع منذ فترة طويلة وانجرفت إليه بشكل أعمق وأعمق... في الواقع هم يقاتلون إلى جانب نظام كييف".

سيرغي لافروف
وزير الحارجية الروسي
من جانبه، حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان من أن مواصلة إمداد كييف بالأسلحة الغربية يفاقم تعقيد الأزمة، معربًا في الوقت ذاته عن ترحيب بلاده بأي مبادرة من شأنها تسوية الصراع في أوكرانيا.
وقال عبد اللهيان: "نرحب بأي مبادرة من شأنها إحلال السلام، وأخبرت نظيري الأوكراني سابقًا أننا على استعداد لبذل الجهود على المستويين الوزاري والرئاسي من أجل وضع نهاية لهذه الحرب".
مؤتمر صحفي مشترك بين وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في لبنان، 13 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2023
وزير الخارجية الإيراني: إمداد أوكرانيا بالأسلحة الغربية يفاقم تعقيد الأزمة
11:12 GMT
وأضاف: "فيما يخص تسليح أوكرانيا بمختلف أنواع الأسلحة الغربية فهذا يعقّد الوضع. يجب الاستناد إلى المسارات الدبلوماسية والسياسية لحل هذه القضية، ولذلك نرحب بأي اقتراح من شأنه إحلال السلام".
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:50 GMT
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