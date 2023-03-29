https://sputnikarabic.ae/20230329/لافروف-لا-يوجد-بديل-عن-الاتفاق-النووي-الإيراني-ويجب-استئنافه-في-أقرب-وقت--1075282043.html

لافروف: لا يوجد بديل عن الاتفاق النووي الإيراني ويجب استئنافه في أقرب وقت

لافروف: لا يوجد بديل عن الاتفاق النووي الإيراني ويجب استئنافه في أقرب وقت

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، بأن لدى روسيا وإيران فهما مشتركا لعدم وجود بديل لخطة العمل الشاملة المشتركة ويجب تنفيذ الصفقة في أقرب... 29.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-29T11:08+0000

2023-03-29T11:08+0000

2023-03-29T11:15+0000

روسيا

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وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني أمير عبد اللهيان: "تحدثنا عن الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني ولدينا تفاهم مشترك على أنه لا يوجد بديل لهذه الاتفاقية الدولية، والتي تم تسجيلها في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الذي تم تبنيه بالإجماع. نحن نؤيد الاستئناف المبكر للتنفيذ الكامل لهذا القرار ونعارض الإجراءات التي تعرقل هذه المشكلة".وأضاف لافروف بالقول: "العالم ينتظر عودة الولايات المتحدة لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، وقد أكدنا على ضرورة رفع جميع العقوبات غير القانونية عن إيران".وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، الموقّع بين إيران من جهة والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.وتطالب إيران بإغلاق ملف "الادعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة، تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.وانسحبت الولايات المتحدة، في أيار/مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.وتنفي طهران أنها تسعى لصنع رؤوس حربية نووية، وتقول إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية بما في ذلك إنتاج الكهرباء.

https://sputnikarabic.ae/20230204/الخارجية-الإيرانية-بلادنا-الجانب-المدعي-في-الاتفاق-النووي-والطرف-الغربي-المدعى-عليه-1073106164.html

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