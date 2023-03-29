https://sputnikarabic.ae/20230329/لا-توجد-قوات-أمريكية-في-سوريا-نائب-المتحدث-باسم-الأمين-العام-للأمم-المتحدة-يتعرض-لموقف-محرج-1075284118.html
"لا توجد قوات أمريكية في سوريا"... نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة يتعرض لموقف محرج
"لا توجد قوات أمريكية في سوريا"... نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة يتعرض لموقف محرج
صرح فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أنه لا توجد قوات مسلحة أمريكية داخل سوريا، ولا يعلم بوجودها. 29.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-29T11:47+0000
2023-03-29T11:47+0000
2023-03-29T11:47+0000
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تعرض فرحان حق لموقف محرج بعدما طرح صحفي أسئلة عليه حول الوجود العسكري الأمريكي في سوريا وأوجه التشابه بين الوضع في سوريا وأوكرانيا ليصرح قائلا: "لا وجود لقوات مسلحة أمريكية داخل سوريا".ليحرج الصحفي المسؤول الأممي بسؤاله متحدثا عن إصابة 5 جنود أمريكيين بهجوم لطائرة مسيرة منذ أيام، قائلا: هذا وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، في وقت سابق، مقتل متعاقد أمريكي وإصابة خمسة من أفراد الخدمة الأمريكية ومقاول أمريكي آخر نتيجة هجوم طائرة مسيرة في سوريا.ووفقا لوزارة الدفاع الأمريكية، فإن طائرة مسيرة هاجمت منشأة صيانة في قاعدة للتحالف بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا ظهر يوم الخميس الماضي، وإنه وفقًا للمخابرات الأمريكية، فقد كانت الطائرة مسيرة إيرانية الأصل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
"لا توجد قوات أمريكية في سوريا"... نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة يتعرض لموقف محرج
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صرح فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أنه لا توجد قوات مسلحة أمريكية داخل سوريا، ولا يعلم بوجودها.
تعرض فرحان حق لموقف محرج بعدما طرح صحفي أسئلة عليه حول الوجود العسكري الأمريكي في سوريا وأوجه التشابه بين الوضع في سوريا وأوكرانيا ليصرح قائلا: "لا وجود لقوات مسلحة أمريكية داخل سوريا".
ليحرج الصحفي المسؤول الأممي بسؤاله متحدثا عن إصابة 5 جنود أمريكيين بهجوم لطائرة مسيرة منذ أيام، قائلا:
"إذا لم يكن هناك جنود أمريكيون في سوريا فكيف يصابون؟ هذا غريب، صحيح؟".
هذا وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، في وقت سابق، مقتل متعاقد أمريكي وإصابة خمسة من أفراد
الخدمة الأمريكية ومقاول أمريكي آخر نتيجة هجوم طائرة مسيرة في سوريا.
ووفقا لوزارة الدفاع الأمريكية، فإن طائرة مسيرة هاجمت منشأة صيانة في قاعدة للتحالف بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا ظهر يوم الخميس الماضي، وإنه وفقًا للمخابرات الأمريكية، فقد كانت الطائرة مسيرة إيرانية الأصل.