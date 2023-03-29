عربي
https://sputnikarabic.ae/20230329/لا-توجد-قوات-أمريكية-في-سوريا-نائب-المتحدث-باسم-الأمين-العام-للأمم-المتحدة-يتعرض-لموقف-محرج-1075284118.html
"لا توجد قوات أمريكية في سوريا"... نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة يتعرض لموقف محرج
"لا توجد قوات أمريكية في سوريا"... نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة يتعرض لموقف محرج
صرح فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريش، أنه لا توجد قوات مسلحة أمريكية داخل سوريا، ولا يعلم بوجودها. 29.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-29T11:47+0000
2023-03-29T11:47+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103767/09/1037670905_0:568:4053:2848_1920x0_80_0_0_89b4744a84675366cca8a83ce51c532f.jpg
تعرض فرحان حق لموقف محرج بعدما طرح صحفي أسئلة عليه حول الوجود العسكري الأمريكي في سوريا وأوجه التشابه بين الوضع في سوريا وأوكرانيا ليصرح قائلا: "لا وجود لقوات مسلحة أمريكية داخل سوريا".ليحرج الصحفي المسؤول الأممي بسؤاله متحدثا عن إصابة 5 جنود أمريكيين بهجوم لطائرة مسيرة منذ أيام، قائلا: هذا وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، في وقت سابق، مقتل متعاقد أمريكي وإصابة خمسة من أفراد الخدمة الأمريكية ومقاول أمريكي آخر نتيجة هجوم طائرة مسيرة في سوريا.ووفقا لوزارة الدفاع الأمريكية، فإن طائرة مسيرة هاجمت منشأة صيانة في قاعدة للتحالف بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا ظهر يوم الخميس الماضي، وإنه وفقًا للمخابرات الأمريكية، فقد كانت الطائرة مسيرة إيرانية الأصل.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103767/09/1037670905_256:0:4053:2848_1920x0_80_0_0_af4dd6d91e53a337ea4277a24114b3e6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

"لا توجد قوات أمريكية في سوريا"... نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة يتعرض لموقف محرج

11:47 GMT 29.03.2023
© AP Photo / Hussein Malla / صورة أرشيفية - قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018
صورة أرشيفية - قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2023
© AP Photo / Hussein Malla /
تابعنا عبرTelegram
صرح فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريش، أنه لا توجد قوات مسلحة أمريكية داخل سوريا، ولا يعلم بوجودها.
تعرض فرحان حق لموقف محرج بعدما طرح صحفي أسئلة عليه حول الوجود العسكري الأمريكي في سوريا وأوجه التشابه بين الوضع في سوريا وأوكرانيا ليصرح قائلا: "لا وجود لقوات مسلحة أمريكية داخل سوريا".
ليحرج الصحفي المسؤول الأممي بسؤاله متحدثا عن إصابة 5 جنود أمريكيين بهجوم لطائرة مسيرة منذ أيام، قائلا:
"إذا لم يكن هناك جنود أمريكيون في سوريا فكيف يصابون؟ هذا غريب، صحيح؟".
هذا وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، في وقت سابق، مقتل متعاقد أمريكي وإصابة خمسة من أفراد الخدمة الأمريكية ومقاول أمريكي آخر نتيجة هجوم طائرة مسيرة في سوريا.
ووفقا لوزارة الدفاع الأمريكية، فإن طائرة مسيرة هاجمت منشأة صيانة في قاعدة للتحالف بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا ظهر يوم الخميس الماضي، وإنه وفقًا للمخابرات الأمريكية، فقد كانت الطائرة مسيرة إيرانية الأصل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала