https://sputnikarabic.ae/20230329/لقاء-سعودي-إيراني-على-أرض-أوروبية-1075278214.html
لقاء سعودي إيراني على أرض أوروبية
لقاء سعودي إيراني على أرض أوروبية
شارك السفير الإيراني لدى النرويج، علي رضا يوسفي، في مأدبة إفطار أقامتها السفيرة السعودية، مساء أمس الثلاثاء. 29.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-29T10:16+0000
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وقال رضا يوسف: "يسعدني أنني شاركت في مأدبة إفطار سفيرة المملكة العربية السعودية في مقر إقامتها"، مضيفًا أن "الاتفاق الأخير فتح فصلا جديدا في العلاقات الودية بين إيران والسعودية"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.في هذه الأثناء، قال الحساب الرسمي للسفارة السعودية في النرويج، عبر تويتر، إن "السفيرة آمال يحيى المعلمي أقامت مأدبة الإفطار الرمضاني السنوي، بحضور رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والإسلامية المعتمدة لدى النرويج".وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قد ناقش مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في اتصال هاتفي، أمس الأحد، آخر تطورات الاتفاق بين البلدين، والترتيبات لعقد لقاء مشترك بينهما في شهر رمضان الجاري.وقالت الخارجية الإيرانية في بيان: "جرت محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الإيراني، ووزير الخارجية السعودي، وتم بحث آخر تطورات الاتفاق بين البلدين واجتماع وزراء خارجية البلدين، وناقشا اللقاء المشترك بينهما في شهر رمضان المبارك الجاري".وتوصلت السعودية وإيران إلى اتفاق برعاية صينية أنهى أكثر من 7 سنوات من القطيعة الدبلوماسية، حيث تم الاتفاق على إعادة فتح السفارات بين البلدين خلال مدة أقصاها شهران، بحسب ما قالا في بيان مشترك مع وسيطهما الصين.وقال البيان: "تعلن الدول الثلاث توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض في عام 2016، بعد هجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران من قبل محتجين ضد إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر.
https://sputnikarabic.ae/20230327/إيران-تعلن-أنها-ستوجه-دعوة-رسمية-للعاهل-السعودي-لزيارة-طهران-1075218327.html
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إيران, أخبار إيران, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الصين, العالم
إيران, أخبار إيران, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الصين, العالم
لقاء سعودي إيراني على أرض أوروبية
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شارك السفير الإيراني لدى النرويج، علي رضا يوسفي، في مأدبة إفطار أقامتها السفيرة السعودية، مساء أمس الثلاثاء.
وقال رضا يوسف: "يسعدني أنني شاركت في مأدبة إفطار سفيرة المملكة العربية السعودية في مقر إقامتها"، مضيفًا أن "الاتفاق الأخير فتح فصلا جديدا في العلاقات الودية بين إيران والسعودية"، حسب وكالة
تسنيم الإيرانية.
في هذه الأثناء، قال الحساب الرسمي للسفارة السعودية في النرويج، عبر تويتر، إن "السفيرة آمال يحيى المعلمي أقامت مأدبة الإفطار الرمضاني السنوي، بحضور رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والإسلامية المعتمدة لدى النرويج".
وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قد ناقش مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في اتصال هاتفي، أمس الأحد، آخر تطورات الاتفاق بين البلدين، والترتيبات لعقد لقاء مشترك بينهما
في شهر رمضان الجاري.
وقالت الخارجية الإيرانية في بيان: "جرت محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الإيراني، ووزير الخارجية السعودي، وتم بحث آخر تطورات الاتفاق بين البلدين واجتماع وزراء خارجية البلدين، وناقشا اللقاء المشترك بينهما في شهر رمضان المبارك الجاري".
وتوصلت السعودية وإيران
إلى اتفاق برعاية صينية أنهى أكثر من 7 سنوات من القطيعة الدبلوماسية، حيث تم الاتفاق على إعادة فتح السفارات بين البلدين خلال مدة أقصاها شهران، بحسب ما قالا في بيان مشترك مع وسيطهما الصين.
وقال البيان: "تعلن الدول الثلاث توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".
وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض في عام 2016، بعد هجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران من قبل محتجين ضد إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر
.