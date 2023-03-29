عربي
Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230329/مسلحون-أوكرانيون-يقصفون-مستودع-للسكك-الحديدية-في-مليتوبول-بمقاطعة-زابوروجيه-1075262602.html
مسلحون أوكرانيون يقصفون مستودع للسكك الحديدية في مليتوبول بمقاطعة زابوروجيه
مسلحون أوكرانيون يقصفون مستودع للسكك الحديدية في مليتوبول بمقاطعة زابوروجيه
قالت خدمات الطوارئ الروسية، صباح اليوم الأربعاءـ إن مسلحين أوكرانيين أطلقوا النار على مستودع للسكك الحديدية في ميليتوبول، ولم تقع إصابات. 29.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-29T03:32+0000
2023-03-29T03:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
أخبار أوكرانيا
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/07/1074428376_0:221:3072:1949_1920x0_80_0_0_cd3044228e9dd1bc3b79b764145430ec.jpg
ميليتوبول - سبوتنيك. وقالت الخدمة في بيان للصحفيين: "وفقًا للمعلومات الأولية، نتيجة القصف من قبل مسلحي القوات المسلحة الأوكرانية في الساعة 5.30، تم تسجيل إصابات في أجزاء من مستودع قاطرة ميليتوبول".وقال ممثل خدمات الطوارئ: "هناك أضرار وتدمير، ولكن لا توجد إصابات"، لافتا إلى أن " خدمات الطوارئ على تعمل جمع المعلومات".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230329/المدفعية-الروسية-تدمر-مركز-التحكم-للطائرات-الأوكرانية-بدون-طيار-بالقرب-من-خيرسون-1075262278.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/07/1074428376_149:0:2878:2047_1920x0_80_0_0_a1f4aed58ab0bd83391bd6544871c919.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
محطة زابوروجيه للطاقة النووية, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
محطة زابوروجيه للطاقة النووية, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

مسلحون أوكرانيون يقصفون مستودع للسكك الحديدية في مليتوبول بمقاطعة زابوروجيه

03:32 GMT 29.03.2023 (تم التحديث: 03:53 GMT 29.03.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصوررينات كارتشا (إلى اليمين)، مستشار المدير العام لمؤسسة "روسإنيرغوآتوم" الروسية، يتحدث إلى الصحفيين في إقليم محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرجودار.
رينات كارتشا (إلى اليمين)، مستشار المدير العام لمؤسسة روسإنيرغوآتوم الروسية، يتحدث إلى الصحفيين في إقليم محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرجودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2023
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قالت خدمات الطوارئ الروسية، صباح اليوم الأربعاءـ إن مسلحين أوكرانيين أطلقوا النار على مستودع للسكك الحديدية في ميليتوبول، ولم تقع إصابات.
ميليتوبول - سبوتنيك. وقالت الخدمة في بيان للصحفيين: "وفقًا للمعلومات الأولية، نتيجة القصف من قبل مسلحي القوات المسلحة الأوكرانية في الساعة 5.30، تم تسجيل إصابات في أجزاء من مستودع قاطرة ميليتوبول".
التدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري سيرغيفسكي في بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المدفعية الروسية تدمر مركز تحكم للطائرات الأوكرانية بدون طيار بالقرب من خيرسون
02:42 GMT
وقال ممثل خدمات الطوارئ: "هناك أضرار وتدمير، ولكن لا توجد إصابات"، لافتا إلى أن " خدمات الطوارئ على تعمل جمع المعلومات".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала