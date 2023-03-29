https://sputnikarabic.ae/20230329/مسلحون-أوكرانيون-يقصفون-مستودع-للسكك-الحديدية-في-مليتوبول-بمقاطعة-زابوروجيه-1075262602.html
مسلحون أوكرانيون يقصفون مستودع للسكك الحديدية في مليتوبول بمقاطعة زابوروجيه
مسلحون أوكرانيون يقصفون مستودع للسكك الحديدية في مليتوبول بمقاطعة زابوروجيه
قالت خدمات الطوارئ الروسية، صباح اليوم الأربعاءـ إن مسلحين أوكرانيين أطلقوا النار على مستودع للسكك الحديدية في ميليتوبول، ولم تقع إصابات. 29.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-29T03:32+0000
2023-03-29T03:32+0000
2023-03-29T03:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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ميليتوبول - سبوتنيك. وقالت الخدمة في بيان للصحفيين: "وفقًا للمعلومات الأولية، نتيجة القصف من قبل مسلحي القوات المسلحة الأوكرانية في الساعة 5.30، تم تسجيل إصابات في أجزاء من مستودع قاطرة ميليتوبول".وقال ممثل خدمات الطوارئ: "هناك أضرار وتدمير، ولكن لا توجد إصابات"، لافتا إلى أن " خدمات الطوارئ على تعمل جمع المعلومات".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230329/المدفعية-الروسية-تدمر-مركز-التحكم-للطائرات-الأوكرانية-بدون-طيار-بالقرب-من-خيرسون-1075262278.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
محطة زابوروجيه للطاقة النووية, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
محطة زابوروجيه للطاقة النووية, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
مسلحون أوكرانيون يقصفون مستودع للسكك الحديدية في مليتوبول بمقاطعة زابوروجيه
03:32 GMT 29.03.2023 (تم التحديث: 03:53 GMT 29.03.2023) تابعنا عبر
قالت خدمات الطوارئ الروسية، صباح اليوم الأربعاءـ إن مسلحين أوكرانيين أطلقوا النار على مستودع للسكك الحديدية في ميليتوبول، ولم تقع إصابات.
ميليتوبول - سبوتنيك
. وقالت الخدمة في بيان للصحفيين: "وفقًا للمعلومات الأولية، نتيجة القصف من قبل مسلحي القوات المسلحة الأوكرانية في الساعة 5.30، تم تسجيل إصابات في أجزاء من مستودع قاطرة ميليتوبول".
وقال ممثل خدمات الطوارئ: "هناك أضرار وتدمير، ولكن لا توجد إصابات"، لافتا إلى أن " خدمات الطوارئ على تعمل جمع المعلومات".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.