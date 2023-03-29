عربي
https://sputnikarabic.ae/20230329/معلومات-عن-قاذف-القنابل-المصري-المصمم-للقوات-الخاصة-1075287441.html
معلومات عن قاذف القنابل المصري المصمم للقوات الخاصة
معلومات عن قاذف القنابل المصري المصمم للقوات الخاصة
تطور مصر أنواعا مختلفة من الأسلحة والذخائر التي تسهم في دعم القوة النيرانية لأفراد المشاة، خلال مهامهم القتالية، ومنها قواذف القنابل. 29.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-29T13:43+0000
2023-03-29T13:43+0000
رصد عسكري
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/1d/1075287579_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_091e851d32b0a92c9c797e9909f5e3f2.jpg
ويعد القاذف الفردي المصمم لإطلاق قنابل عيار 40 مم، من بين هذه الأسلحة التي تطورها مصر، وهو مصمم بمخزن دوار يتسع لـ 6 قنابل، حسبما يشير موقع وزارة الإنتاج الحربي المصرية.ما هي المواصفات الفنية لقاذف القنابل المصري السداسي الطلقات؟ويعمل قاذف القنابل المصري بنظام "الساقية الدوارة"، ويستخدم أنواعا مختلفة من القنابل الشديدة الانفجار وقنابل الإشارة وقنابل التدريب، إضافةً إلى قنابل الدخان.وتم تطوير قاذف القنابل ذي الساقية الدوارة لزيادة القدرة القتالية لأفراد المشاة وخاصة القنابل عيار 40 مم، للتعامل مع التهديدات المختلفة، سواء كان ذلك ضمن مهام القوات الخاصة أو قوات حفظ السلام أو قوات مكافحة الشغب.
https://sputnikarabic.ae/20230309/معلومات-عن-المروحية-المصرية-جازيل-1074499738.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/1d/1075287579_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a312479b201f1347e0358791f2384e47.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, الأخبار
رصد عسكري, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, الأخبار

معلومات عن قاذف القنابل المصري المصمم للقوات الخاصة

13:43 GMT 29.03.2023
© Sputnik . Alaa - Almotairyاسلحة مصرية - قاذف القنابل الفردي ذو الساقية الدوارة
اسلحة مصرية - قاذف القنابل الفردي ذو الساقية الدوارة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2023
© Sputnik . Alaa - Almotairy
تابعنا عبرTelegram
تطور مصر أنواعا مختلفة من الأسلحة والذخائر التي تسهم في دعم القوة النيرانية لأفراد المشاة، خلال مهامهم القتالية، ومنها قواذف القنابل.
ويعد القاذف الفردي المصمم لإطلاق قنابل عيار 40 مم، من بين هذه الأسلحة التي تطورها مصر، وهو مصمم بمخزن دوار يتسع لـ 6 قنابل، حسبما يشير موقع وزارة الإنتاج الحربي المصرية.
المروحية العسكرية المصرية جازيل - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2023
معلومات عن المروحية المصرية "جازيل"
9 مارس, 06:50 GMT

ما هي المواصفات الفنية لقاذف القنابل المصري السداسي الطلقات؟

الوزن بالذخيرة: 5.3 كغ.
الطول بالدبشك: 77.8 سم.
الطول في وضع الطي: 56.5 سم.
طول الماسورة: 30 سم.
عيار القنابل: (40 * 46 مم) أو (40 * 51 مم).
معدل الإطلاق السريع: 3 قنابل في الثانية.
معدل الإطلاق البطيء: 18 إلى 21 قنبلة في الدقيقة.
سرعة الطلقة: من 75 إلى 100 متر/ ثانية، حسب نوع القنبلة.
المدى المؤثر: من 400 إلى 800 متر وفقا لنوع القنبلة.
ويعمل قاذف القنابل المصري بنظام "الساقية الدوارة"، ويستخدم أنواعا مختلفة من القنابل الشديدة الانفجار وقنابل الإشارة وقنابل التدريب، إضافةً إلى قنابل الدخان.
وتم تطوير قاذف القنابل ذي الساقية الدوارة لزيادة القدرة القتالية لأفراد المشاة وخاصة القنابل عيار 40 مم، للتعامل مع التهديدات المختلفة، سواء كان ذلك ضمن مهام القوات الخاصة أو قوات حفظ السلام أو قوات مكافحة الشغب.
© Sputnik"آر بي جي - 27"... قاذف صاروخي روسي مضاد للدبابات بقدرات خارقة
آر بي جي - 27... قاذف صاروخي روسي مضاد للدبابات بقدرات خارقة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2023
"آر بي جي - 27"... قاذف صاروخي روسي مضاد للدبابات بقدرات خارقة
© Sputnik
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала