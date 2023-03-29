https://sputnikarabic.ae/20230329/معلومات-عن-قاذف-القنابل-المصري-المصمم-للقوات-الخاصة-1075287441.html
معلومات عن قاذف القنابل المصري المصمم للقوات الخاصة
معلومات عن قاذف القنابل المصري المصمم للقوات الخاصة
تطور مصر أنواعا مختلفة من الأسلحة والذخائر التي تسهم في دعم القوة النيرانية لأفراد المشاة، خلال مهامهم القتالية، ومنها قواذف القنابل. 29.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-29T13:43+0000
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ويعد القاذف الفردي المصمم لإطلاق قنابل عيار 40 مم، من بين هذه الأسلحة التي تطورها مصر، وهو مصمم بمخزن دوار يتسع لـ 6 قنابل، حسبما يشير موقع وزارة الإنتاج الحربي المصرية.ما هي المواصفات الفنية لقاذف القنابل المصري السداسي الطلقات؟ويعمل قاذف القنابل المصري بنظام "الساقية الدوارة"، ويستخدم أنواعا مختلفة من القنابل الشديدة الانفجار وقنابل الإشارة وقنابل التدريب، إضافةً إلى قنابل الدخان.وتم تطوير قاذف القنابل ذي الساقية الدوارة لزيادة القدرة القتالية لأفراد المشاة وخاصة القنابل عيار 40 مم، للتعامل مع التهديدات المختلفة، سواء كان ذلك ضمن مهام القوات الخاصة أو قوات حفظ السلام أو قوات مكافحة الشغب.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, الأخبار
رصد عسكري, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, الأخبار
معلومات عن قاذف القنابل المصري المصمم للقوات الخاصة
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تطور مصر أنواعا مختلفة من الأسلحة والذخائر التي تسهم في دعم القوة النيرانية لأفراد المشاة، خلال مهامهم القتالية، ومنها قواذف القنابل.
ويعد القاذف الفردي المصمم لإطلاق قنابل عيار 40 مم، من بين هذه الأسلحة التي تطورها مصر، وهو مصمم بمخزن دوار يتسع لـ 6 قنابل، حسبما يشير
موقع وزارة الإنتاج الحربي المصرية.
ما هي المواصفات الفنية لقاذف القنابل المصري السداسي الطلقات؟
الطول في وضع الطي: 56.5 سم.
عيار القنابل
: (40 * 46 مم) أو (40 * 51 مم).
معدل الإطلاق السريع: 3 قنابل في الثانية.
معدل الإطلاق البطيء: 18 إلى 21 قنبلة في الدقيقة.
سرعة الطلقة: من 75 إلى 100 متر/ ثانية، حسب نوع القنبلة.
المدى المؤثر: من 400 إلى 800 متر وفقا لنوع القنبلة.
ويعمل قاذف القنابل المصري بنظام "الساقية الدوارة"، ويستخدم أنواعا مختلفة من القنابل الشديدة الانفجار
وقنابل الإشارة وقنابل التدريب، إضافةً إلى قنابل الدخان.
وتم تطوير قاذف القنابل
ذي الساقية الدوارة لزيادة القدرة القتالية لأفراد المشاة وخاصة القنابل عيار 40 مم، للتعامل مع التهديدات المختلفة، سواء كان ذلك ضمن مهام القوات الخاصة أو قوات حفظ السلام أو قوات مكافحة الشغب.