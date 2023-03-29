https://sputnikarabic.ae/20230329/مقتل-5-مدنيين-وإصابة-العشرات-جراء-العاصفة-التي-تضرب-سوريا-1075303486.html

مقتل 5 مدنيين وإصابة العشرات جراء العاصفة التي تضرب سوريا

مقتل 5 مدنيين وإصابة العشرات جراء العاصفة التي تضرب سوريا

قُتل 5 أشخاص، بينهم طفلين، وأصيب آخرون في محافظات حمص وحماة وحلب، جراء العاصفة الهوائية القوية التي تضرب سوريا. 29.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-29T20:22+0000

2023-03-29T20:22+0000

2023-03-29T20:22+0000

أخبار سوريا اليوم

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قال مراسل "سبوتنيك" في محافظة حماة، إن 4 أشخاص بينهم طفلين، قتلوا وأصيب 14 آخرين جراء سقوط جدران منازل وكتل إسمنتية في مناطق عدة في المحافظة، حيث تم نقل المصابين إلى مشفى حماة الوطني.وبحسب مصدر طبي في مستشفى حماة الوطني تحدث لـ "سبوتنيك"، تم تقديم كافة الإسعافات اللازمة للمصابين.كما أصيب 3 طلاب في إحدى مدارس بلدة طيبة الإمام في ريف حماة الشمالي بجروح إثر سقوط عدد من نوافذ المدرسة جراء العاصفة الهوائية، التي تسببت بتضرر العديد من المحال التجارية والسيارات بسبب سقوط الجدران من بناء طابقي في مدينة حماة.أما في ريف المحافظة، فقد قطع التيار الكهربائي عن مئات المنازل جراء سقوط أعمدة التوتر المتوسطة المغذية لعدد من القرى والبلدات في ريف حماة الشمالي الغربي.المشهد ذاته، تم تسجيله في محافظة حمص، حيث قتل شخص جراء سقوط لوحة إعلانية على رأسه في أحد شوارع المدينة، بينما تم تسجيل عدة أضرار مادية متفرقة، بحسب مراسل "سبوتنيك" في المحافظة التي تقع وسط سوريا.أما في حلب، فقد انهار بناء سكني، صباح اليوم، بفعل الرياح القوية وكان قد أُخلي في وقت سابق بسبب تصدعه جراء الزلزال الأخير في حي الإذاعة، كما تم تسجيل حوادث سقوط لعدد من الأشجار والأعمدة الكهربائية في مدينة حلب وريفها الجنوبي والجنوبي الغربي.وكانت وزارة النقل السورية أعلنت، صباح اليوم، إغلاق كافة الموانئ البحرية على الشريط الساحلي باستثناء ميناء طرطوس التجاري بسبب العاصفة البحرية وما يرافقها من اشتداد سرعة الرياح وارتفاع موج البحر .وحذرت الوزارة من استخدام الزوارق البحرية لأي غرض ( صيد - نقل) وعدم المغامرة بذلك والتنسيق مع مخافرها البحرية لأي طارئوكانت حذرت، في وقت سابق، مديرية الأرصاد الجوية السورية من "اشتداد سرعة الرياح الجنوبية الغربية يوم الأربعاء 29-03-2023م ظهراً وحتى صباح الخميس حيث من المتوقع أن تتجاوز سرعة الهبات 100 كم /سا في المناطق الغربية والجنوبية و الوسطى".

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أخبار سوريا اليوم