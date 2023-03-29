مهرجان الربيع في أجزاء مختلفة من العالم

أشخاص يلتقطون صورًا تحت أزهار الكمثرى في سوتشيان في مقاطعة جيانغسو شرقي الصين، 28 مارس 2023.
أشخاص يلتقطون صورًا تحت أزهار الكمثرى في سوتشيان في مقاطعة جيانغسو شرقي الصين، 28 مارس 2023.
تُظهر هذه الصورة أشخاصًا يشاهدون أزهار بذور اللفت المزهرة في منطقة شينغهوا كياندو الخلابة في تايتشو في مقاطعة جيانغسو شرقي الصين، 19 مارس 2023
تُظهر هذه الصورة أشخاصًا يشاهدون أزهار بذور اللفت المزهرة في منطقة شينغهوا كياندو الخلابة في تايتشو في مقاطعة جيانغسو شرقي الصين، 19 مارس 2023
أشخاص يسيرون بين أزهار الكمثرى المزهرة في سوتشيان في مقاطعة جيانغسو شرقي الصين، في 28 مارس 2023.
أشخاص يسيرون بين أزهار الكمثرى المزهرة في سوتشيان في مقاطعة جيانغسو شرقي الصين، في 28 مارس 2023.
يُظهر منظر جوي مركبة تسير بالقرب من زنابق حقل لمبة في ليس، في 27 مارس 2023.
يُظهر منظر جوي مركبة تسير بالقرب من زنابق حقل لمبة في ليس، في 27 مارس 2023.
زوجان يقفان لالتقاط صور في حقل توليب "توليباني إيطالياني" في أريزي، بالقرب من ميلانو، إيطاليا، في 25 مارس 2023. قام الزوجان الهولنديان إدوين كومان ونتسوكي وولانين بزراعة أكثر من 600 ألف زهرة توليب.
زوجان يقفان لالتقاط صور في حقل توليب "توليباني إيطالياني" في أريزي، بالقرب من ميلانو، إيطاليا، في 25 مارس 2023. قام الزوجان الهولنديان إدوين كومان ونتسوكي وولانين بزراعة أكثر من 600 ألف زهرة توليب.
الناس يتنزهون بين أشجار الكرز في متنزه كيتانومارو في طوكيو، في 27 مارس 2023.
الناس يتنزهون بين أشجار الكرز في متنزه كيتانومارو في طوكيو، في 27 مارس 2023.
رجل يلتقط صورة سيلفي مع أطفاله وسط حقل من أزهار الأقحوان الصفراء في بداية موسم الربيع شرق مدينة غزة، فلسطين، في 21 مارس 2023.
رجل يلتقط صورة سيلفي مع أطفاله وسط حقل من أزهار الأقحوان الصفراء في بداية موسم الربيع شرق مدينة غزة، فلسطين، في 21 مارس 2023.
امرأة تمشي بالقرب من شجرة زهر الكرز في الحديقة الأولمبية في ميونيخ، جنوبي ألمانيا، خلال طقس غائم، في 31 مارس 2022.
امرأة تمشي بالقرب من شجرة زهر الكرز في الحديقة الأولمبية في ميونيخ، جنوبي ألمانيا، خلال طقس غائم، في 31 مارس 2022.
زهرة البنفسج تتفتح أمام معبد بوسيدون القديم في كيب سونيون، على بعد نحو 70 كيلومترًا جنوب أثينا، اليونان، 21 مارس 2023
زهرة البنفسج تتفتح أمام معبد بوسيدون القديم في كيب سونيون، على بعد نحو 70 كيلومترًا جنوب أثينا، اليونان، 21 مارس 2023
امرأة كولومبية تعيش في أرلينغتون في ولاية فيرجينيا، تصور نفسها وهي ترقص على طول حوض المد والجزر، بينما تدخل أزهار الكرز ذروتها في واشنطن، 21 مارس 2023.
امرأة كولومبية تعيش في أرلينغتون في ولاية فيرجينيا، تصور نفسها وهي ترقص على طول حوض المد والجزر، بينما تدخل أزهار الكرز ذروتها في واشنطن، 21 مارس 2023.