مهرجان الربيع في أجزاء مختلفة من العالم

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تشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك" صورًا للورود وأزهار الأشجار تزين الطبيعة في أجزاء مختلفة من العالم، ما يجعله مشهدًا حقيقيًا لمهرجان الربيع على الأرض.