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https://sputnikarabic.ae/20230329/مهرجان-الربيع-في-أجزاء-مختلفة-من-العالم-1075267956.html
مهرجان الربيع في أجزاء مختلفة من العالم
مهرجان الربيع في أجزاء مختلفة من العالم
تشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك" صورًا للورود وأزهار الأشجار تزين الطبيعة في أجزاء مختلفة من العالم، ما يجعله مشهدًا حقيقيًا لمهرجان الربيع على الأرض. 29.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-29T08:27+0000
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фото, صور
фото, صور

مهرجان الربيع في أجزاء مختلفة من العالم

08:27 GMT 29.03.2023
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تشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك" صورًا للورود وأزهار الأشجار تزين الطبيعة في أجزاء مختلفة من العالم، ما يجعله مشهدًا حقيقيًا لمهرجان الربيع على الأرض.
© AFP 2023

أشخاص يلتقطون صورًا تحت أزهار الكمثرى في سوتشيان في مقاطعة جيانغسو شرقي الصين، 28 مارس 2023.

أشخاص يلتقطون صورًا تحت أزهار الكمثرى في سوتشيان في مقاطعة جيانغسو شرقي الصين، 28 مارس 2023. - سبوتنيك عربي
1/13
© AFP 2023

أشخاص يلتقطون صورًا تحت أزهار الكمثرى في سوتشيان في مقاطعة جيانغسو شرقي الصين، 28 مارس 2023.

© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورفتيات تلتقط سيلفي على خلفية زخرفية من البرقوق "نيجرا" في حديقة "كراسنودار"، روسيا
فتيات تلتقط سيلفي على خلفية زخرفية من البرقوق نيجرا في حديقة كراسنودار، روسيا - سبوتنيك عربي
2/13
© Sputnik . Vitaly Timkiv
/
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فتيات تلتقط سيلفي على خلفية زخرفية من البرقوق "نيجرا" في حديقة "كراسنودار"، روسيا
© AFP 2023

تُظهر هذه الصورة أشخاصًا يشاهدون أزهار بذور اللفت المزهرة في منطقة شينغهوا كياندو الخلابة في تايتشو في مقاطعة جيانغسو شرقي الصين، 19 مارس 2023

تُظهر هذه الصورة أشخاصًا يشاهدون أزهار بذور اللفت المزهرة في منطقة شينغهوا كياندو الخلابة في تايتشو في مقاطعة جيانغسو شرقي الصين، 19 مارس 2023 - سبوتنيك عربي
3/13
© AFP 2023

تُظهر هذه الصورة أشخاصًا يشاهدون أزهار بذور اللفت المزهرة في منطقة شينغهوا كياندو الخلابة في تايتشو في مقاطعة جيانغسو شرقي الصين، 19 مارس 2023

© AP Photo / Alex Brandonيسير الناس على طول حوض المد والجزر بينما تدخل أزهار الكرز ذروتها هذا الأسبوع، في واشنطن 22 مارس 2023
يسير الناس على طول حوض المد والجزر بينما تدخل أزهار الكرز ذروتها هذا الأسبوع، في واشنطن 22 مارس 2023 - سبوتنيك عربي
4/13
© AP Photo / Alex Brandon
يسير الناس على طول حوض المد والجزر بينما تدخل أزهار الكرز ذروتها هذا الأسبوع، في واشنطن 22 مارس 2023
© AFP 2023 / STR

أشخاص يسيرون بين أزهار الكمثرى المزهرة في سوتشيان في مقاطعة جيانغسو شرقي الصين، في 28 مارس 2023.

أشخاص يسيرون بين أزهار الكمثرى المزهرة في سوتشيان في مقاطعة جيانغسو شرقي الصين، في 28 مارس 2023. - سبوتنيك عربي
5/13
© AFP 2023 / STR

أشخاص يسيرون بين أزهار الكمثرى المزهرة في سوتشيان في مقاطعة جيانغسو شرقي الصين، في 28 مارس 2023.

© AFP 2023 / Jeffrey Groeneweg

يُظهر منظر جوي مركبة تسير بالقرب من زنابق حقل لمبة في ليس، في 27 مارس 2023.

يُظهر منظر جوي مركبة تسير بالقرب من زنابق حقل لمبة في ليس، في 27 مارس 2023. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Jeffrey Groeneweg

يُظهر منظر جوي مركبة تسير بالقرب من زنابق حقل لمبة في ليس، في 27 مارس 2023.

© AFP 2023 / Piero Cruciatti

زوجان يقفان لالتقاط صور في حقل توليب "توليباني إيطالياني" في أريزي، بالقرب من ميلانو، إيطاليا، في 25 مارس 2023. قام الزوجان الهولنديان إدوين كومان ونتسوكي وولانين بزراعة أكثر من 600 ألف زهرة توليب.

زوجان يقفان لالتقاط صور في حقل توليب &quot;توليباني إيطالياني&quot; في أريزي، بالقرب من ميلانو، إيطاليا، في 25 مارس 2023. قام الزوجان الهولنديان إدوين كومان ونتسوكي وولانين بزراعة أكثر من 600 ألف زهرة توليب. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Piero Cruciatti

زوجان يقفان لالتقاط صور في حقل توليب "توليباني إيطالياني" في أريزي، بالقرب من ميلانو، إيطاليا، في 25 مارس 2023. قام الزوجان الهولنديان إدوين كومان ونتسوكي وولانين بزراعة أكثر من 600 ألف زهرة توليب.

© AFP 2023 / Kazuhiro Nogi

الناس يتنزهون بين أشجار الكرز في متنزه كيتانومارو في طوكيو، في 27 مارس 2023.

الناس يتنزهون بين أشجار الكرز في متنزه كيتانومارو في طوكيو، في 27 مارس 2023. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Kazuhiro Nogi

الناس يتنزهون بين أشجار الكرز في متنزه كيتانومارو في طوكيو، في 27 مارس 2023.

© AP Photo / Pablo Martinez Monsivaisامرأتان تمشيان على طول حوض المد والجزر بينما تدخل أزهار الكرز ذروتها، في واشنطن. 26 مارس 2023
امرأتان تمشيان على طول حوض المد والجزر بينما تدخل أزهار الكرز ذروتها، في واشنطن. 26 مارس 2023 - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
امرأتان تمشيان على طول حوض المد والجزر بينما تدخل أزهار الكرز ذروتها، في واشنطن. 26 مارس 2023
© AFP 2023 / Mohammed Abed

رجل يلتقط صورة سيلفي مع أطفاله وسط حقل من أزهار الأقحوان الصفراء في بداية موسم الربيع شرق مدينة غزة، فلسطين، في 21 مارس 2023.

رجل يلتقط صورة سيلفي مع أطفاله وسط حقل من أزهار الأقحوان الصفراء في بداية موسم الربيع شرق مدينة غزة، فلسطين، في 21 مارس 2023. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Mohammed Abed

رجل يلتقط صورة سيلفي مع أطفاله وسط حقل من أزهار الأقحوان الصفراء في بداية موسم الربيع شرق مدينة غزة، فلسطين، في 21 مارس 2023.

© AFP 2023 / Christof Stache

امرأة تمشي بالقرب من شجرة زهر الكرز في الحديقة الأولمبية في ميونيخ، جنوبي ألمانيا، خلال طقس غائم، في 31 مارس 2022.

امرأة تمشي بالقرب من شجرة زهر الكرز في الحديقة الأولمبية في ميونيخ، جنوبي ألمانيا، خلال طقس غائم، في 31 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Christof Stache

امرأة تمشي بالقرب من شجرة زهر الكرز في الحديقة الأولمبية في ميونيخ، جنوبي ألمانيا، خلال طقس غائم، في 31 مارس 2022.

© AP Photo / Petros Giannakouris

زهرة البنفسج تتفتح أمام معبد بوسيدون القديم في كيب سونيون، على بعد نحو 70 كيلومترًا جنوب أثينا، اليونان، 21 مارس 2023

زهرة البنفسج تتفتح أمام معبد بوسيدون القديم في كيب سونيون، على بعد نحو 70 كيلومترًا جنوب أثينا، اليونان، 21 مارس 2023 - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Petros Giannakouris

زهرة البنفسج تتفتح أمام معبد بوسيدون القديم في كيب سونيون، على بعد نحو 70 كيلومترًا جنوب أثينا، اليونان، 21 مارس 2023

© AP Photo / Andrew Harnik

امرأة كولومبية تعيش في أرلينغتون في ولاية فيرجينيا، تصور نفسها وهي ترقص على طول حوض المد والجزر، بينما تدخل أزهار الكرز ذروتها في واشنطن، 21 مارس 2023.

امرأة كولومبية تعيش في أرلينغتون في ولاية فيرجينيا، تصور نفسها وهي ترقص على طول حوض المد والجزر، بينما تدخل أزهار الكرز ذروتها في واشنطن، 21 مارس 2023. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Andrew Harnik

امرأة كولومبية تعيش في أرلينغتون في ولاية فيرجينيا، تصور نفسها وهي ترقص على طول حوض المد والجزر، بينما تدخل أزهار الكرز ذروتها في واشنطن، 21 مارس 2023.

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