https://sputnikarabic.ae/20230329/موسكالكوفا-موظفو-حقوق-الإنسان-الروس-التقوا-في-مارس-مع-نظرائهم-الأوكرانيين-1075261984.html
موسكالكوفا: موظفو حقوق الإنسان الروس التقوا في مارس مع نظرائهم الأوكرانيين
موسكالكوفا: موظفو حقوق الإنسان الروس التقوا في مارس مع نظرائهم الأوكرانيين
أعلنت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، تاتيانا موسكالكوفا، عن لقاء جرى بين موظفي مكتبها ونظرائهم من مكتب مفوض حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني دميتري لوبينيتس،... 29.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-29T05:12+0000
2023-03-29T05:12+0000
2023-03-29T05:13+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقالت موسكالكوفا في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "آخر مرة التقينا فيها لم تكن في أنقرة في يناير/ كانون الثاني من هذا العام، بل في هذا الشهر [ مارس] كان موظفونا في جنيف، حيث عقدوا اجتماعًا، وتبادلوا القوائم، ومحادثة موضوعية مع مكتب دميتري لوبينيتس، الممثل المعتمد من البرلمان الأوكراني".وأضافت مفوضة حقوق الإنسان الروسية، أنه على الرغم من حقيقة أن الجانب الأوكراني بدأ العمل على استبعاد المفوض الروسي من الشبكة الأوروبية للتحالف العالمي لمفوضي حقوق الإنسان، إلا أنه يواصل طرح تساؤلاته.وأشارت مفوضة حقوق الإنسان إلى أنه نتيجة لاجتماع جنيف الأخير والمفاوضات التي عقدت طوال شهر شباط/ فبراير، أعاد الطرفان بشكل متبادل طفلين روسيين إلى أقاربهما وطفلين أوكرانيين إلى جدتهما.وأضافت موسكالكوفا:وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20220405/موسكالكوفا-كل-سجين-أوكراني-يتلقى-المساعدة-اللازمة-على-عكس-الأسرى-الروس-1060856846.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
موسكالكوفا: موظفو حقوق الإنسان الروس التقوا في مارس مع نظرائهم الأوكرانيين
05:12 GMT 29.03.2023 (تم التحديث: 05:13 GMT 29.03.2023) تابعنا عبر
حصري
أعلنت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، تاتيانا موسكالكوفا، عن لقاء جرى بين موظفي مكتبها ونظرائهم من مكتب مفوض حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني دميتري لوبينيتس، في شهر آذار/ مارس الجاري بمدينة جنيف، حيث تبادلوا القوائم، وجرت محادثة جوهرية.
موسكو - سبوتنيك
. وقالت موسكالكوفا في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "آخر مرة التقينا فيها لم تكن في أنقرة في يناير/ كانون الثاني من هذا العام، بل في هذا الشهر [ مارس] كان موظفونا في جنيف، حيث عقدوا اجتماعًا، وتبادلوا القوائم، ومحادثة موضوعية مع مكتب دميتري لوبينيتس، الممثل المعتمد من البرلمان الأوكراني".
وأضافت مفوضة حقوق الإنسان الروسية، أنه على الرغم من حقيقة أن الجانب الأوكراني بدأ العمل على استبعاد المفوض الروسي من الشبكة الأوروبية للتحالف العالمي لمفوضي حقوق الإنسان، إلا أنه يواصل طرح تساؤلاته.
وقالت موسكالكوفا: "بما أن (الأسئلة) تتعلق بمصير الناس فلا شيء أهم من مصير الإنسان، مبادئ الرحمة، يجب أن تكون فوق الطموحات السياسية والانزعاجات الشخصية".
وأشارت مفوضة حقوق الإنسان إلى أنه نتيجة لاجتماع جنيف الأخير والمفاوضات التي عقدت طوال شهر شباط/ فبراير، أعاد الطرفان بشكل متبادل طفلين روسيين إلى أقاربهما وطفلين أوكرانيين إلى جدتهما.
"هذا ليس تبادلًا، لكن هذا تحرك متبادل تجاه بعضنا البعض بشأن قضية إنسانية. هذه واحدة من المجالات - لم شمل الأسرة".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.