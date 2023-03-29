https://sputnikarabic.ae/20230329/موقع-عبري-لقاء-نتنياهو-وأوستن-في-المطار-يذكر-الأمريكيين-بزياراتهم-للعراق-1075303666.html

موقع عبري: لقاء نتنياهو وأوستن في المطار يذكر الأمريكيين بزياراتهم للعراق

موقع عبري: لقاء نتنياهو وأوستن في المطار يذكر الأمريكيين بزياراتهم للعراق

قال موقع إلكتروني عبري، اليوم الأربعاء، إن لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في تل أبيب يذكّر الأمريكيين... 29.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-29T20:26+0000

2023-03-29T20:26+0000

2023-03-29T20:26+0000

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بنيامين نتنياهو

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العالم

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وذكر الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم الأربعاء، أن الإدارة الأمريكية استشعرت الخطر الحقيقي في إسرائيل حينما زار لويد أوستن إسرائيل لعدة ساعات، في التاسع من الشهر الجاري، واضطر إلى لقاء نتنياهو في مطار بن غوريون بسبب الاحتجاجات على الخطة القضائية في أنحاء إسرائيل.ونقل الموقع عن مصدر مسؤول إسرائيلي، أن هذا اللقاء الذي عقد في المطار يذكر الأمريكيين بزياراتهم إلى العراق، مضيفا أن إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الأحد الماضي، كانت القشة التي قسمت ظهر البعير بالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن علاقته برئيس الوزراء نتنياهو.وأكد المسوؤل الإسرائيلي الذي لم يذكر الموقع اسمه، أن مسؤولين أمريكيين حذروا نتنياهو من ألا يتحدى جو بايدن، وتصريحات الرئيس الأمريكي حول عدم لقائه نتنياهو في القريب العاجل، أمس الثلاثاء، هي تحذير بأن الأزمة بين تل أبيب وواشنطن ستشتد إذا استمرت التشريعات القضائية في الكنيست.وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء أمس الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد تحدث بشأن قانون الإصلاح القضائي الإسرائيلي، حيث أعرب عن قلقه وتخوفه من هذه الخطة ونتائجها على مستقبل إسرائيل.وقال الرئيس الأمريكي:وبشأن دعوته لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة البيت الأبيض قريبا، أكد جو بايدن أنه لن يدعو نتنياهو لزيارة واشنطن في المستقبل القريب.وكان السفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نيدس، قد أوضح أن الرئيس جو بايدن سيدعو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى زيارة واشنطن بعد الأعياد اليهودية المقبلة.وقال نيدس في تصريحات لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، متطرقًا لقرار نتنياهو تجميد خطة لإصلاح القضاء أثارت جدلًا عميقا واحتجاجات واسعة في إسرائيل: "الرئيس بايدن شجع نتنياهو على التوصل إلى حل وسط، وشجعنا رغبته في القيام بذلك ونتطلع إلى المحادثات".وأشار توم نيدس أيضًا إلى حقيقة أن نتنياهو لم تتم دعوته بعد إلى البيت الأبيض منذ تشكيله للحكومة أواخر العام الماضي، قائلا: "بايدن يحترم نتنياهو ودولة إسرائيل احتراما كبيرا، وهو يحترمه كثيرا وسيدعوه. لم يتم تحديد موعد بعد، لكن من المتوقع أن يكون بعد الأعياد"، التي تبدأ بعيد الفصح (5-12 أبريل/نيسان المقبل).ومساء أول أمس الاثنين، رحّب البيت الأبيض بإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي تعليق مشروع الإصلاحات القضائية، في أعقاب الانقسام الشديد الذي خلقه، وتسبب في خروج عشرات الآلاف في تظاهرات احتجاجية.والأسبوع الماضي، استدعت واشنطن السفير الإسرائيلي مايك هرتسوغ، في خطوة غير معتادة تهدف إلى إرسال رسالة لنتنياهو، بأن حكومته قد تجاوزت الحدود المسموح بها، فيما يتعلق بالترويج لخطة "إصلاح القضاء" وكذلك إلغاء قانون فك الارتباط، ما يسمح باستئناف بناء المستوطنات شمالي الضفة الغربية المحتلة، كما أفاد وقتها موقع "واللا" العبري.ورغم تشكيل نتنياهو حكومته قبل 3 أشهر، إلا أنه وعلى غير المعتاد، لم يتم دعوته لزيارة البيت الأبيض.

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https://sputnikarabic.ae/20230328/بايدن-أنا-قلق-على-إسرائيل-ولن-أدعو-نتنياهو-إلى-البيت-الأبيض-في-المستقبل-القريب-1075259130.html

https://sputnikarabic.ae/20230328/بعد-تجميد-نتنياهو-للخطة-الرئيس-الإسرائيلي-يستضيف-أول-اجتماع-لمناقشة-قانون-الإصلاح-القضائي-1075253882.html

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