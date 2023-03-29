https://sputnikarabic.ae/20230329/نظام-كييف-يجند-مدمني-المخدرات-لإرسالهم-إلى-محاور-القتال-لتعويض-الخسائر-العسكرية-1075263208.html
نظام كييف يجند مدمني المخدرات لإرسالهم إلى محاور القتال لتعويض الخسائر العسكرية
نظام كييف يجند مدمني المخدرات لإرسالهم إلى محاور القتال لتعويض الخسائر العسكرية
كشف أسير حرب أوكراني أن نظام كييف بدأ منذ فترة قصيرة تجنيد المدمنين على المخدرات والذين يمتلكون سجلات إجرامية في معظم أنحاء البلاد، وذلك بسبب النقص الحاد في... 29.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-29T05:02+0000
2023-03-29T05:02+0000
2023-03-29T05:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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قال ألكسندر فيدوروف، الذي تم أسره في مقاطعة خاركوف لوكالة "سبوتنيك"، إنه يعاني من إدمان المخدرات وهو مسجل في قوائم الدولة للمدمنين على المخدرات بالإضافة إلى سوابق أخرى، مضيفا أن هناك حملة منظمة من قبل نظام كييف لجذب المدمنين إلى الجيش الأوكراني.وبحسب ألكسندر، فقد تمت تعبئته في 12 سبتمبر/ أيلول 2022، وتم تسليمه الاستدعاء من قبل دورية عسكرية في مترو خاركوف، مضيفاً أن المجلس الطبي كان على علم بحالة الإدمان لكنهم يغضون نظرهم عن ذلك بسبب حاجتهم القصوى للمجندين.وأشار الأسير إلى أن مدمني المخدرات في القوات الأوكرانية شائعون للغاية ومعظمهم يتعاطون مادة الميثادون، وهو عقار يتم توزيعه على مدمني المخدرات وفقًا لبرنامج رسمي من السلطات الأوكرانية.وأوضح الأسير فيدوروف أن هناك برنامج استبدال خاص في كل قطعة عسكرية تأتي وتدفع مبلغًا معينًا ويتم تسليمك الحبوب، مضيفا أن البيع الرسمي للمخدرات يهدف إلى استبدال السوق الرمادية للعقاقير المحظورة.
https://sputnikarabic.ae/20230320/الجيش-الأوكراني-يشكو-من-فقدان-أفضل-الأشخاص-لعدم-امتلاكه-المعدات-المناسبة-1074932456.html
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روسيا
نظام كييف يجند مدمني المخدرات لإرسالهم إلى محاور القتال لتعويض الخسائر العسكرية
05:02 GMT 29.03.2023 (تم التحديث: 05:05 GMT 29.03.2023) تابعنا عبر
كشف أسير حرب أوكراني أن نظام كييف بدأ منذ فترة قصيرة تجنيد المدمنين على المخدرات والذين يمتلكون سجلات إجرامية في معظم أنحاء البلاد، وذلك بسبب النقص الحاد في الأفراد لدى القوات المسلحة الأوكرانية.
قال ألكسندر فيدوروف، الذي تم أسره في مقاطعة خاركوف لوكالة "سبوتنيك"، إنه يعاني من إدمان المخدرات وهو مسجل في قوائم الدولة للمدمنين على المخدرات بالإضافة إلى سوابق أخرى، مضيفا أن هناك حملة منظمة من قبل نظام كييف لجذب المدمنين إلى الجيش الأوكراني.
وبحسب ألكسندر، فقد تمت تعبئته في 12 سبتمبر/ أيلول 2022، وتم تسليمه الاستدعاء من قبل دورية عسكرية في مترو خاركوف، مضيفاً أن المجلس الطبي كان على علم بحالة الإدمان لكنهم يغضون نظرهم عن ذلك بسبب حاجتهم القصوى للمجندين.
وأشار الأسير إلى أن مدمني المخدرات في القوات الأوكرانية شائعون للغاية ومعظمهم يتعاطون مادة الميثادون، وهو عقار يتم توزيعه على مدمني المخدرات وفقًا لبرنامج رسمي من السلطات الأوكرانية.
وأوضح الأسير فيدوروف أن هناك برنامج استبدال خاص في كل قطعة عسكرية تأتي وتدفع مبلغًا معينًا ويتم تسليمك الحبوب، مضيفا أن البيع الرسمي للمخدرات يهدف إلى استبدال السوق الرمادية للعقاقير المحظورة.