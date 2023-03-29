https://sputnikarabic.ae/20230329/وزيرة-النقل-الإسرائيلية-توافق-على-إضافة-7-رحلات-أسبوعية-بين-تل-أبيب-ودبي-1075293411.html
وزيرة النقل الإسرائيلية توافق على إضافة 7 رحلات أسبوعية بين تل أبيب ودبي
وزيرة النقل الإسرائيلية توافق على إضافة 7 رحلات أسبوعية بين تل أبيب ودبي
وافقت وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريغيف، اليوم الأربعاء، على إضافة 7 رحلات جوية أسبوعية بين تل أبيب ودبي، بحسب إعلام عبري. 29.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-29T14:30+0000
2023-03-29T14:30+0000
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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "استجابت وزيرة النقل ميري ريغيف لطلب دولة الإمارات العربية المتحدة ووافقت لشركة الطيران الإماراتية "طيران الإمارات" على إضافة سبع رحلات أسبوعية منتظمة بين إسرائيل ودبي هذا الصيف".وأوضحت الصحيفة أنه بذلك سيرتفع عدد الرحلات الأسبوعية من إسرائيل إلى دبي إلى 49 رحلة، وبذلك تأتي في المرتبة الثانية بعد الرحلات إلى إسطنبول.وتزايد عدد المسافرين الإسرائيليين إلى الإمارات منذ توقيع اتفاق التطبيع بين البلدين برعاية أمريكية في منتصف سبتمبر/أيلول من عام 2020.وبحسب بيانات وزارة النقل الإسرائيلية، وصل عدد المسافرين الإسرائيليين إلى الإمارات منذ توقيع الاتفاق إلى مليون مسافر سنويا، فيما يعتزم نحو مئة ألف إسرائيلي السفر إلى الإمارات لقضاء عيد الفصح اليهودي الذي يحل في شهر أبريل/نيسان المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20230311/ما-دخل-الإمارات؟-خطوط-بيضاء-كثيفة-في-سماء-إسرائيل-1074615173.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل, دبي, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل, دبي, العالم العربي
وزيرة النقل الإسرائيلية توافق على إضافة 7 رحلات أسبوعية بين تل أبيب ودبي
14:30 GMT 29.03.2023 (تم التحديث: 14:33 GMT 29.03.2023) تابعنا عبر
وافقت وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريغيف، اليوم الأربعاء، على إضافة 7 رحلات جوية أسبوعية بين تل أبيب ودبي، بحسب إعلام عبري.
وقالت صحيفة
"يديعوت أحرونوت" العبرية: "استجابت وزيرة النقل ميري ريغيف لطلب دولة الإمارات العربية المتحدة ووافقت لشركة الطيران الإماراتية "طيران الإمارات" على إضافة سبع رحلات أسبوعية منتظمة بين إسرائيل ودبي هذا الصيف".
وأوضحت الصحيفة أنه بذلك سيرتفع عدد الرحلات الأسبوعية من إسرائيل إلى دبي إلى 49 رحلة، وبذلك تأتي في المرتبة الثانية بعد الرحلات إلى إسطنبول.
وتزايد عدد المسافرين الإسرائيليين إلى الإمارات منذ توقيع اتفاق التطبيع
بين البلدين برعاية أمريكية في منتصف سبتمبر/أيلول من عام 2020.
وبحسب بيانات وزارة النقل الإسرائيلية، وصل عدد المسافرين الإسرائيليين إلى الإمارات منذ توقيع الاتفاق إلى مليون مسافر سنويا، فيما يعتزم نحو مئة ألف إسرائيلي السفر إلى الإمارات لقضاء عيد الفصح اليهودي
الذي يحل في شهر أبريل/نيسان المقبل.