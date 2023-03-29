https://sputnikarabic.ae/20230329/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-لنظيره-الأذربيجاني-يجب-العمل-معا-للحيلولة-دون-حيازة-إيران-قدرة-نووية-1075282362.html
وزير الخارجية الإسرائيلي لنظيره الأذربيجاني: يجب العمل معا للحيلولة دون حيازة إيران قدرة نووية
وزير الخارجية الإسرائيلي لنظيره الأذربيجاني: يجب العمل معا للحيلولة دون حيازة إيران قدرة نووية
عقد وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع نظيره الأذربيجاني جيهان بيراموف، الذي وصل إلى إسرائيل لتدشين سفارة بلاده في تل أبيب. 29.03.2023, سبوتنيك عربي
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القدس– سبوتنيك. وقال كوهين، عقب الاجتماع: "إسرائيل وأذربيجان يجب أن تعملا سويةً من أجل منع إيران من حيازة قدرة نووية".وأضاف، بحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية: "اتفقت مع وزير الخارجية الأذربيجاني على تشكيل جبهة موحدة ضد إيران".وتابع كوهين: "ذلك يجب أن يتم بطرق وأدوات سياسية واقتصادية، وفي الوقت نفسه التأسيس لتهديد عسكري موثوق به"، لافتا إلى أنه سيقوم خلال الأسابيع المقبلة بزيارة إلى أذربيجان على رأس وفد اقتصادي كبير.وأشار وزير الخارجية الإسرائيلي إلى أن "افتتاح السفارة الأذربيجانية في إسرائيل دليل آخر على تعزيز العلاقات بين البلدين".وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أواخر كانون الأول/ديسمبر الماضي، عن إجراء ترتيبات لافتتاح سفارة أذربيجان في إسرائيل، وذلك لأول مرة منذ إرساء العلاقات، عام 1992.وقال مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية، في تصريحات: "سعدت بلقاء نائب وزير الخارجية الأذربيجاني، فاريز رضاييف، ومناقشة الافتتاح المرتقب لسفارة أذربيجان في إسرائيل، وهي خطوة كبيرة إلى الأمام في العلاقات بين بلدينا".
https://sputnikarabic.ae/20230314/في-اتصال-هاتفي-بوزير-خارجية-الاتحاد-الأوروبي-إيلي-كوهين-يرفض-التدخل-في-الشؤون-الداخلية-لبلاده-1074737642.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أذربيجان
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أذربيجان
وزير الخارجية الإسرائيلي لنظيره الأذربيجاني: يجب العمل معا للحيلولة دون حيازة إيران قدرة نووية
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عقد وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع نظيره الأذربيجاني جيهان بيراموف، الذي وصل إلى إسرائيل لتدشين سفارة بلاده في تل أبيب.
القدس– سبوتنيك. وقال كوهين، عقب الاجتماع: "إسرائيل وأذربيجان يجب أن تعملا سويةً من أجل منع إيران من حيازة قدرة نووية
".
وأضاف، بحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية: "اتفقت مع وزير الخارجية الأذربيجاني على تشكيل جبهة موحدة ضد إيران".
وتابع كوهين: "ذلك يجب أن يتم بطرق وأدوات سياسية واقتصادية، وفي الوقت نفسه التأسيس لتهديد عسكري موثوق به"، لافتا إلى أنه سيقوم خلال الأسابيع المقبلة بزيارة إلى أذربيجان على رأس وفد اقتصادي
كبير.
وأشار وزير الخارجية الإسرائيلي إلى أن "افتتاح السفارة الأذربيجانية في إسرائيل دليل آخر على تعزيز العلاقات
بين البلدين".
وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أواخر كانون الأول/ديسمبر الماضي، عن إجراء ترتيبات لافتتاح سفارة أذربيجان في إسرائيل، وذلك لأول مرة منذ إرساء العلاقات، عام 1992.
وقال مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية، في تصريحات: "سعدت بلقاء نائب وزير الخارجية الأذربيجاني، فاريز رضاييف، ومناقشة الافتتاح المرتقب لسفارة أذربيجان في إسرائيل، وهي خطوة كبيرة
إلى الأمام في العلاقات بين بلدينا".