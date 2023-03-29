https://sputnikarabic.ae/20230329/وزير-الخارجية-الإيراني-نرفض-جميع-التغيرات-الجيوسياسية-في-المنطقة-1075296268.html

وزير الخارجية الإيراني: نرفض جميع التغيرات الجيوسياسية في المنطقة

وزير الخارجية الإيراني: نرفض جميع التغيرات الجيوسياسية في المنطقة

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم الأربعاء، إن بلاده ترفض جميع التغيرات الجيوسياسية في المنطقة، تحت أي تبرير، داعيا الأطراف المختلفة إلى... 29.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-29T15:09+0000

2023-03-29T15:09+0000

2023-03-29T15:13+0000

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وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات عبداللهيان جاءت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، في موسكو، مشيرا إلى أنه استعرض آخر المستجدات المتعلقة بالاتفاق حول توقيع وثيقة للتعاون الاستراتيجي وطويل الأمد بين البلدين.وقال وزير الخارجية الإيراني:وأكد عبداللهيان أنه ناقش مع لافروف التطورات الراهنة في منطقة القوقاز، مشددا على أن استمرار التوتر في هذه المنطقة لا يخدم أذربيجان أو أرمينيا، واستتباب الأمن الإقليمي يصب في مصلحة السلام واستقرار الأمن على مستوى المنطقة، محذرا من إحداث تغيرات جيوسياسية في المنطقة، بدعوى أنها ستؤدي إلى مزيد من التعقيد.ودعا وزير الخارجية الإيراني إلى استخدام "آلية 3+3" وسائر الآليات المتوفرة وتجنب اللجوء إلى القوة، بهدف حل قضايا هذه المنطقة، مضيفا أن التعاون الاقتصادي والتجاري بين إيران وروسيا قد سجل تقدما جيدا خلال العام ونصف العام الماضيين، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بينهما بواقع 3 أضعاف ونصف.وحول المواجهات الأخيرة داخل الأراضي السورية، أكد عبداللهيان أن "الأمريكيين لطالما يطرحون اتهامات واهية بشأن تعرضهم إلى هجمات من قبل مجموعات محسوبة على إيران أو طائرات مسيرة إيرانية الصنع".

https://sputnikarabic.ae/20230329/لافروف-لا-يوجد-بديل-عن-الاتفاق-النووي-الإيراني-ويجب-استئنافه-في-أقرب-وقت--1075282043.html

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