https://sputnikarabic.ae/20230329/وزير-الخارجية-الإيراني-يؤكد-الاقتراب-من-توقيع-اتفاقية-تعاون-طويلة-الأمد-مع-روسيا-1075285129.html
وزير الخارجية الإيراني يؤكد الاقتراب من توقيع اتفاقية تعاون طويلة الأمد مع روسيا
وزير الخارجية الإيراني يؤكد الاقتراب من توقيع اتفاقية تعاون طويلة الأمد مع روسيا
أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الاقتراب من الخطوة الأخيرة لتوقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي الطويل الأمد بين روسيا وإيران. 29.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-29T12:07+0000
2023-03-29T12:07+0000
2023-03-29T12:07+0000
العالم
أخبار العالم الآن
إيران
أخبار إيران
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0a/06/1050354420_0:0:3247:1827_1920x0_80_0_0_ae1880f15a6b07c0a54cec95fac2e29f.jpg
وقال عبد اللهيان، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو: "نحن الآن في المراحل النهائية لتوقيع اتفاق استراتيجي طويل الأمد، وآمل أن أستقبل نظيري الروسي قريبا في طهران لاستكمال هذه العملية".وتابع بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا": "نأمل أن تتم المراجعة النهائية لها من قبل وزارة الخارجية الإيرانية في أقل من شهر".وأشار الوزير إلى أن "الوفدين الرفيعي المستوى من إيران وروسيا يتبادلان الآراء على مستويات مختلفة، والرئيسان في البلدين على اتصال دائم مع بعضهما بعضا".وقال عبد اللهيان إن العلاقات بين إيران وروسيا "تسير في المسار الصحيح، وآمل أن يستمر تعاوننا في المنظمات الإقليمية والدولية بشكل جيد".وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن العلاقات بين بلاده وروسيا تمتد إلى جميع المجالات ولا تقتصر على المجال العسكري وحده، مشيرًا إلى أن المزاعم بشأن إمداد إيران روسيا بطائرات مسيّرة تفتقر إلى أدلة، والغرض منها افتعال مشكلات.وقال كنعاني إن "التعاون بين إيران وروسيا لا يقتصر على التعاون العسكري فقط، والعلاقات بين البلدين تمتد إلى جميع المجالات، وهي علاقات طبيعية".
https://sputnikarabic.ae/20230329/عبد-اللهيان-نواب-وزراء-خارجية-سوريا-وتركيا-وإيران-وروسيا-يعقدون-اجتماعا-الأسبوع-المقبل-1075283524.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0a/06/1050354420_516:0:3247:2048_1920x0_80_0_0_78e2dbef3c24571a143290d17c9fc17e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, روسيا
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, روسيا
وزير الخارجية الإيراني يؤكد الاقتراب من توقيع اتفاقية تعاون طويلة الأمد مع روسيا
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الاقتراب من الخطوة الأخيرة لتوقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي الطويل الأمد بين روسيا وإيران.
وقال عبد اللهيان، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو: "نحن الآن في المراحل النهائية لتوقيع اتفاق استراتيجي طويل الأمد، وآمل أن أستقبل نظيري الروسي قريبا في طهران لاستكمال هذه العملية".
وتابع بحسب وكالة
الأنباء الإيرانية "إرنا": "نأمل أن تتم المراجعة النهائية لها من قبل وزارة الخارجية الإيرانية في أقل من شهر".
وأشار الوزير إلى أن "الوفدين الرفيعي المستوى من إيران وروسيا يتبادلان الآراء على مستويات مختلفة، والرئيسان في البلدين على اتصال دائم مع بعضهما بعضا".
وقال عبد اللهيان إن العلاقات بين إيران وروسيا "تسير في المسار الصحيح، وآمل أن يستمر تعاوننا في المنظمات الإقليمية
والدولية بشكل جيد".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن العلاقات بين بلاده وروسيا تمتد إلى جميع المجالات ولا تقتصر على المجال العسكري وحده، مشيرًا إلى أن المزاعم بشأن إمداد إيران روسيا
بطائرات مسيّرة تفتقر إلى أدلة، والغرض منها افتعال مشكلات.
وقال كنعاني إن "التعاون بين إيران وروسيا لا يقتصر على التعاون العسكري فقط، والعلاقات بين البلدين تمتد إلى جميع المجالات، وهي علاقات طبيعية".