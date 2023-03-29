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مراسل "سبوتنيك": الدفاع الجوي السوري تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط دمشق
Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230329/-أردوغان-لن-نسمح-للغرب-بجر-تركيا-إلى-مواجهة-مع-روسيا-1075304880.html
أردوغان: لن نسمح للغرب بجر تركيا إلى مواجهة مع روسيا
أردوغان: لن نسمح للغرب بجر تركيا إلى مواجهة مع روسيا
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أنه لن يسمح للغرب بجر بلاده إلى حرب ضد روسيا. 29.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-29T22:27+0000
2023-03-29T22:27+0000
رجب طيب أردوغان
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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إسطنبول - سبوتنيك. وقال أردوغان لقناة A Haber TV" التركية: "ولا جهودنا على مدى العامين الماضيين لتمكن الغرب من جر تركيا إلى الصدام المباشر مع روسي. ومنذ أن نحن هنا (في السلطة)، لن نسمح بذلك".وأضاف الرئيس التركي أن أنقرة تعتزم اللعب دور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا.وفي وقت سابق، من هذا الشهر، عرضت تركيا التوسط لعقد اجتماع بين قادة روسيا وأوكرانيا لكن لم يتم حتى الآن مناقشة الموعد والمكان.وقال مصدر دبلوماسي في أنقرة لوكالة "سبوتنيك": "نعلن باستمرار عن استعدادنا لتوفير منصة وكل ما هو ضروري لإجراء مفاوضات رفيعة المستوى بين قادة روسيا وأوكرانيا. وهذا ما يؤكده باستمرار السيد الرئيس (أردوغان) خلال مفاوضاته مع الزعيمين. لكن لا يوجد حديث عن تواريخ وأماكن محددة حتى الآن، لا توجد مثل هذه المعلومات في الوقت الحالي".وأضاف المصدر أن:هذا، وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية مؤخراً (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230309/مصدر-لـسبوتنيك-تركيا-عرضت-التوسط-لعقد-اجتماع-بين-روسيا-وأوكرانيا-1074500485.html
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رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, روسيا, العالم, أخبار العالم العربي
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, روسيا, العالم, أخبار العالم العربي

أردوغان: لن نسمح للغرب بجر تركيا إلى مواجهة مع روسيا

22:27 GMT 29.03.2023
© AFP 2023 / ADEM ALTANالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2023
© AFP 2023 / ADEM ALTAN
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صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أنه لن يسمح للغرب بجر بلاده إلى حرب ضد روسيا.
إسطنبول - سبوتنيك. وقال أردوغان لقناة A Haber TV" التركية: "ولا جهودنا على مدى العامين الماضيين لتمكن الغرب من جر تركيا إلى الصدام المباشر مع روسي. ومنذ أن نحن هنا (في السلطة)، لن نسمح بذلك".
العلم التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر لـ"سبوتنيك": تركيا عرضت التوسط لعقد اجتماع بين روسيا وأوكرانيا
9 مارس, 07:06 GMT
وأضاف الرئيس التركي أن أنقرة تعتزم اللعب دور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا.
وفي وقت سابق، من هذا الشهر، عرضت تركيا التوسط لعقد اجتماع بين قادة روسيا وأوكرانيا لكن لم يتم حتى الآن مناقشة الموعد والمكان.
وقال مصدر دبلوماسي في أنقرة لوكالة "سبوتنيك": "نعلن باستمرار عن استعدادنا لتوفير منصة وكل ما هو ضروري لإجراء مفاوضات رفيعة المستوى بين قادة روسيا وأوكرانيا. وهذا ما يؤكده باستمرار السيد الرئيس (أردوغان) خلال مفاوضاته مع الزعيمين. لكن لا يوجد حديث عن تواريخ وأماكن محددة حتى الآن، لا توجد مثل هذه المعلومات في الوقت الحالي".
وأضاف المصدر أن:

"السيد الرئيس (رجب طيب أردوغان) يواصل وسيواصل جهوده الدبلوماسية لوقف إطلاق النار في أوكرانيا من أجل تجنب المزيد من الخسائر والدمار. السيد المحترم أردوغان هو الزعيم الوحيد الذي مع الحفاظ على الحياد، يمكنه الحفاظ على الاتصال مع الجانبين. الصراع على جدول أعمال السياسة الخارجية للسيد الرئيس".

هذا، وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية مؤخراً (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19:19 GMT
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