https://sputnikarabic.ae/20230329/-أردوغان-لن-نسمح-للغرب-بجر-تركيا-إلى-مواجهة-مع-روسيا-1075304880.html
أردوغان: لن نسمح للغرب بجر تركيا إلى مواجهة مع روسيا
أردوغان: لن نسمح للغرب بجر تركيا إلى مواجهة مع روسيا
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أنه لن يسمح للغرب بجر بلاده إلى حرب ضد روسيا. 29.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-29T22:27+0000
2023-03-29T22:27+0000
2023-03-29T22:27+0000
رجب طيب أردوغان
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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إسطنبول - سبوتنيك. وقال أردوغان لقناة A Haber TV" التركية: "ولا جهودنا على مدى العامين الماضيين لتمكن الغرب من جر تركيا إلى الصدام المباشر مع روسي. ومنذ أن نحن هنا (في السلطة)، لن نسمح بذلك".وأضاف الرئيس التركي أن أنقرة تعتزم اللعب دور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا.وفي وقت سابق، من هذا الشهر، عرضت تركيا التوسط لعقد اجتماع بين قادة روسيا وأوكرانيا لكن لم يتم حتى الآن مناقشة الموعد والمكان.وقال مصدر دبلوماسي في أنقرة لوكالة "سبوتنيك": "نعلن باستمرار عن استعدادنا لتوفير منصة وكل ما هو ضروري لإجراء مفاوضات رفيعة المستوى بين قادة روسيا وأوكرانيا. وهذا ما يؤكده باستمرار السيد الرئيس (أردوغان) خلال مفاوضاته مع الزعيمين. لكن لا يوجد حديث عن تواريخ وأماكن محددة حتى الآن، لا توجد مثل هذه المعلومات في الوقت الحالي".وأضاف المصدر أن:هذا، وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية مؤخراً (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230309/مصدر-لـسبوتنيك-تركيا-عرضت-التوسط-لعقد-اجتماع-بين-روسيا-وأوكرانيا-1074500485.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, روسيا, العالم, أخبار العالم العربي
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, روسيا, العالم, أخبار العالم العربي
أردوغان: لن نسمح للغرب بجر تركيا إلى مواجهة مع روسيا
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صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أنه لن يسمح للغرب بجر بلاده إلى حرب ضد روسيا.
إسطنبول - سبوتنيك
. وقال أردوغان لقناة A Haber TV" التركية: "ولا جهودنا على مدى العامين الماضيين لتمكن الغرب من جر تركيا إلى الصدام المباشر مع روسي. ومنذ أن نحن هنا (في السلطة)، لن نسمح بذلك".
وأضاف الرئيس التركي أن أنقرة تعتزم اللعب دور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا.
وفي وقت سابق، من هذا الشهر، عرضت تركيا التوسط لعقد اجتماع بين قادة روسيا وأوكرانيا
لكن لم يتم حتى الآن مناقشة الموعد والمكان.
وقال مصدر دبلوماسي في أنقرة لوكالة "سبوتنيك": "نعلن باستمرار عن استعدادنا لتوفير منصة وكل ما هو ضروري لإجراء مفاوضات رفيعة المستوى بين قادة روسيا وأوكرانيا. وهذا ما يؤكده باستمرار السيد الرئيس (أردوغان) خلال مفاوضاته مع الزعيمين. لكن لا يوجد حديث عن تواريخ وأماكن محددة حتى الآن، لا توجد مثل هذه المعلومات في الوقت الحالي".
"السيد الرئيس (رجب طيب أردوغان) يواصل وسيواصل جهوده الدبلوماسية لوقف إطلاق النار في أوكرانيا من أجل تجنب المزيد من الخسائر والدمار. السيد المحترم أردوغان هو الزعيم الوحيد الذي مع الحفاظ على الحياد، يمكنه الحفاظ على الاتصال مع الجانبين. الصراع على جدول أعمال السياسة الخارجية للسيد الرئيس".
هذا، وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية مؤخراً (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.