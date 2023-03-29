عربي
https://sputnikarabic.ae/20230329/-بعثة-روسيا-لدى-الأمم-المتحدة-التصور-الأمريكي-للعملية-العسكرية-الخاصة-أصبح-أكثر-دقة-1075264478.html
بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة: التصور الأمريكي للعملية العسكرية الخاصة أصبح أكثر دقة
بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة: التصور الأمريكي للعملية العسكرية الخاصة أصبح أكثر دقة
صرح النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، بأن الشعب الأمريكي بدأ يفهم أسباب الأزمة الأوكرانية بشكل أفضل. 29.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-29T06:38+0000
2023-03-29T06:39+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104453/09/1044530945_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fa7a07e4203f352b8b7a8fba87c7b190.jpg
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال بوليانسكي لوكالة "سبوتنيك": "أنا شخصياً أشعر بهذا التغيير في الرأي العام. في بداية عمليتنا العسكرية الخاصة، كان الكثير من الناس مرتبكين وكانت لديهم فكرة خاطئة للغاية عن أهدافنا وما هي العملية الخاصة حقًا"، الآن، أصبح التصور الأمريكي للعملية الخاصة أكثر دقة.ووفقا لبوليانسكي، فإن حجم انتهاكات الولايات المتحدة لاتفاق البلد المضيف، ليس فقط فيما يتعلق بروسيا، ولكن أيضًا فيما يتعلق بالدول الأخرى، كافٍ تمامًا لطلب التحكيم بموجب هذه الاتفاقية.
https://sputnikarabic.ae/20230327/مجلس-الأمن-يمتنع-عن-الموافقة-على-مشروع-روسيا-للتحقيق-في-حادثة-تفجير-التيار-الشمالي-1075216173.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104453/09/1044530945_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ff2e002c185cf5bf728268b92076047b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم

بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة: التصور الأمريكي للعملية العسكرية الخاصة أصبح أكثر دقة

06:38 GMT 29.03.2023 (تم التحديث: 06:39 GMT 29.03.2023)
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالمشاركون في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة
المشاركون في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2023
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
صرح النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، بأن الشعب الأمريكي بدأ يفهم أسباب الأزمة الأوكرانية بشكل أفضل.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال بوليانسكي لوكالة "سبوتنيك": "أنا شخصياً أشعر بهذا التغيير في الرأي العام. في بداية عمليتنا العسكرية الخاصة، كان الكثير من الناس مرتبكين وكانت لديهم فكرة خاطئة للغاية عن أهدافنا وما هي العملية الخاصة حقًا"، الآن، أصبح التصور الأمريكي للعملية الخاصة أكثر دقة.

هذا وكان بوليانسكي قد صرح بأن روسيا تعول على أن يجري الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تحكيما ضد الولايات المتحدة، في أقرب وقت ممكن لحل مشكلة إصدار التأشيرات الأمريكية للدبلوماسيين الروس.

مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
مجلس الأمن يمتنع عن الموافقة على مشروع روسيا للتحقيق في حادثة تفجير "التيار الشمالي"
27 مارس, 19:31 GMT
ووفقا لبوليانسكي، فإن حجم انتهاكات الولايات المتحدة لاتفاق البلد المضيف، ليس فقط فيما يتعلق بروسيا، ولكن أيضًا فيما يتعلق بالدول الأخرى، كافٍ تمامًا لطلب التحكيم بموجب هذه الاتفاقية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:49 GMTБоевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала