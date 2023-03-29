https://sputnikarabic.ae/20230329/-بعثة-روسيا-لدى-الأمم-المتحدة-التصور-الأمريكي-للعملية-العسكرية-الخاصة-أصبح-أكثر-دقة-1075264478.html

بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة: التصور الأمريكي للعملية العسكرية الخاصة أصبح أكثر دقة

بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة: التصور الأمريكي للعملية العسكرية الخاصة أصبح أكثر دقة

صرح النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، بأن الشعب الأمريكي بدأ يفهم أسباب الأزمة الأوكرانية بشكل أفضل. 29.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-29T06:38+0000

2023-03-29T06:38+0000

2023-03-29T06:39+0000

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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال بوليانسكي لوكالة "سبوتنيك": "أنا شخصياً أشعر بهذا التغيير في الرأي العام. في بداية عمليتنا العسكرية الخاصة، كان الكثير من الناس مرتبكين وكانت لديهم فكرة خاطئة للغاية عن أهدافنا وما هي العملية الخاصة حقًا"، الآن، أصبح التصور الأمريكي للعملية الخاصة أكثر دقة.ووفقا لبوليانسكي، فإن حجم انتهاكات الولايات المتحدة لاتفاق البلد المضيف، ليس فقط فيما يتعلق بروسيا، ولكن أيضًا فيما يتعلق بالدول الأخرى، كافٍ تمامًا لطلب التحكيم بموجب هذه الاتفاقية.

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