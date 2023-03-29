https://sputnikarabic.ae/20230329/-بعثة-روسيا-لدى-الأمم-المتحدة-التصور-الأمريكي-للعملية-العسكرية-الخاصة-أصبح-أكثر-دقة-1075264478.html
بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة: التصور الأمريكي للعملية العسكرية الخاصة أصبح أكثر دقة
بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة: التصور الأمريكي للعملية العسكرية الخاصة أصبح أكثر دقة
صرح النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، بأن الشعب الأمريكي بدأ يفهم أسباب الأزمة الأوكرانية بشكل أفضل. 29.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-29T06:38+0000
2023-03-29T06:38+0000
2023-03-29T06:39+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104453/09/1044530945_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fa7a07e4203f352b8b7a8fba87c7b190.jpg
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال بوليانسكي لوكالة "سبوتنيك": "أنا شخصياً أشعر بهذا التغيير في الرأي العام. في بداية عمليتنا العسكرية الخاصة، كان الكثير من الناس مرتبكين وكانت لديهم فكرة خاطئة للغاية عن أهدافنا وما هي العملية الخاصة حقًا"، الآن، أصبح التصور الأمريكي للعملية الخاصة أكثر دقة.ووفقا لبوليانسكي، فإن حجم انتهاكات الولايات المتحدة لاتفاق البلد المضيف، ليس فقط فيما يتعلق بروسيا، ولكن أيضًا فيما يتعلق بالدول الأخرى، كافٍ تمامًا لطلب التحكيم بموجب هذه الاتفاقية.
https://sputnikarabic.ae/20230327/مجلس-الأمن-يمتنع-عن-الموافقة-على-مشروع-روسيا-للتحقيق-في-حادثة-تفجير-التيار-الشمالي-1075216173.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104453/09/1044530945_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ff2e002c185cf5bf728268b92076047b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم
بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة: التصور الأمريكي للعملية العسكرية الخاصة أصبح أكثر دقة
06:38 GMT 29.03.2023 (تم التحديث: 06:39 GMT 29.03.2023) تابعنا عبر
صرح النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، بأن الشعب الأمريكي بدأ يفهم أسباب الأزمة الأوكرانية بشكل أفضل.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال بوليانسكي لوكالة "سبوتنيك": "أنا شخصياً أشعر بهذا التغيير في الرأي العام. في بداية عمليتنا العسكرية الخاصة، كان الكثير من الناس مرتبكين وكانت لديهم فكرة خاطئة للغاية عن أهدافنا وما هي العملية الخاصة حقًا"، الآن، أصبح التصور الأمريكي للعملية الخاصة أكثر دقة.
هذا وكان بوليانسكي قد صرح بأن روسيا تعول على أن يجري الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تحكيما ضد الولايات المتحدة، في أقرب وقت ممكن لحل مشكلة إصدار التأشيرات الأمريكية للدبلوماسيين الروس.
ووفقا لبوليانسكي، فإن حجم انتهاكات الولايات المتحدة لاتفاق البلد المضيف، ليس فقط فيما يتعلق بروسيا، ولكن أيضًا فيما يتعلق بالدول الأخرى، كافٍ تمامًا لطلب التحكيم بموجب هذه الاتفاقية.