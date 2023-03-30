https://sputnikarabic.ae/20230330/أبرز-الفوائد-الصحية-للإفطار-على-التمور-في-رمضان-1075331388.html

مصدر طبي يكشف عن 5 فوائد لكسر الصيام على التمر

مصدر طبي يكشف عن 5 فوائد لكسر الصيام على التمر

يعد التمر من الثمار الغنية بالمواد الغذائية المفيدة للجسم بصورة عامة ويمثل عنصرا أساسيا في موائد إفطار الصائمين في شهر رمضان. 30.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-30T13:42+0000

2023-03-30T13:42+0000

2023-03-30T14:12+0000

مجتمع

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ولهذا السبب، يتسابق الناس في شراء التمور مع بداية شهر رمضان حتى ينتفعوا بفوائده الكبيرة عند الإفطار بعد يوم طويل من الصيام.ويؤكد ذلك تقرير موقع "هيلث لاين" الأمريكي عن فوائد التمر للجسم وخاصة عندما يتم تناولها عند الإفطار، والتي أكدها موقع "الكونستيلو" المتخصص بالصحة والطب، حيث اشار إلى وجود 5 فوائد لكسر الصيام على التمر:1- عناصر تعزز صحة العظاميحتوي التمر على العديد من المعادن وأبرزها البوتاسيوم والمغنسيوم والنحاس والمنجنيز والحديد، بالإضافة إلى فيتامين "ك" الذي يساعد على تنظيم تخثر الدم وبناء العظام.2- غني بالألياف التي تحافظ على الجهاز الهضمييمثل التمر مصدرا جيدا للألياف التي تساهم بصورة كبيرة في تحسين أداء الجهاز الهضمي.3- غني بمضادات الأكسدة التي تحد من أمراض القلب والسرطانيحتوي التمر على العديد من مضادات الأكسدة التي تساعد الجسم على مكافحة أنواع مختلفة من الأمراض، والتي تحد من انتشار الجذور الحرة في الجسم المسؤولة عن الإصابة بالسرطان. كما يحتوي على مركبات "الفلافونويد"، وهي من مضادات الأكسدة قوية تعرف بخصائصها المضادة للالتهابات وأمراض مثل مرض السكري ومرض ألزهايمر وأنواع معينة من السرطان.4- تحسين أداء الدماغ من خلال مادة "الكولين"يحتوي التمر على العديد من المكونات مثل مادة "الكولين" و"فيتامين ب" التي تساهم في تحسين أداء العقل ومحاربة العديد من الأمراض العقلية وأبرزها الزهايمر.5- مصدر طبيعي للسكريات بلا وزن زائد يعد التمر من أفضل المصادر الطبيعية للسكريات الموجودة في الفواكه، وخاصة عندما يتم نقعه في الماء لفترة مناسبة. يحتوي التمر على العديد من الفيتامينات وأبرزها فيتامين "بي - 6" وفيتامين "كيه" ولكل منها فوائد كبيرة لصحة الجسم وخاصة العظام والوقاية من السرطانات وأمراض القلب.ويساهم تناول التمور في تنقية الجسم من السموم، كما أن دوره في تيسير عملية الهضم يكون له آثار إيجابية على الكلى والكبد ويعد اختيارا مثاليا في حالات إنقاص الوزن لأن مكوناته تساعد في الشعور بالشبع لفترات طويلة.

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