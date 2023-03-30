https://sputnikarabic.ae/20230330/أذربيجان-تفتتح-مكتب-تمثيل-لها-في-فلسطين-صور-1075342177.html
أذربيجان تفتتح مكتب تمثيل لها في فلسطين... صور
أذربيجان تفتتح مكتب تمثيل لها في فلسطين... صور
أعلنت أذربيجان، اليوم الخميس، عن افتتاح مكتب تمثيل لها في فلسطين. 30.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-30T16:57+0000
2023-03-30T16:57+0000
2023-03-30T16:57+0000
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جاء هذا خلال مؤتمر صحفي جمع بين وزير خارجية أذربيجان، جيهون بيراموف، ونظيره الفلسطيني، رياض المالكي، خلال زيارته الأولى إلى فلسطين، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وقال المالكي إن نظيره الأذربيجاني، سيزور فلسطين قريبا من أجل افتتاح مكتب تمثيل جمهورية أذربيجان لدى فلسطين، ولعقد دورة جديدة للمشاورات السياسية على المستوى الوزاري.ووجه المالكي الشكر إلى بيراموف على الدعم الذي تقدمه أذربيجان لفلسطين في المحافل الدولية، ووقوفها مع الحق الفلسطيني وعدالة القضية الفلسطينية، وتصويتها المستمر والمتكرر لصالح دولة فلسطين بما فيها التصويت الأخير المتعلق بمحكمة العدل الدولية.وأضاف المالكي أن نظيره الأذربيجاني سيزور فلسطين قريبا من أجل افتتاح مكتب تمثيل جمهورية أذربيجان لدى فلسطين، ولعقد دورة جديدة للمشاورات السياسية على المستوى الوزاري.وسبق المؤتمر الصحفي لقاء بين الجانين الفلسطيني والأذربيجاني، ثمن خلاله المالكي قرار أذربيجان افتتاح مكتب تمثيل في مدينة رام الله، وأكد أن ذلك "سيعزز التعاون مع جمهورية أذربيجان في العديد من المجالات، ومن شأنه أن يسهم بتعزيز وتوطيد العلاقات بين بلدينا، معربا عن أمله بأن يتم رفع مستوى التمثيل إلى مستوى سفارة قريبا".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, أذربيجان, العالم, العالم العربي, الأخبار
أخبار فلسطين اليوم, أذربيجان, العالم, العالم العربي, الأخبار
أذربيجان تفتتح مكتب تمثيل لها في فلسطين... صور
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أعلنت أذربيجان، اليوم الخميس، عن افتتاح مكتب تمثيل لها في فلسطين.
جاء هذا خلال مؤتمر صحفي جمع بين وزير خارجية أذربيجان، جيهون بيراموف، ونظيره الفلسطيني، رياض المالكي، خلال زيارته الأولى إلى فلسطين، وفقا لوكالة
الأنباء الفلسطينية (وفا).
وقال المالكي إن نظيره الأذربيجاني، سيزور فلسطين قريبا من أجل افتتاح مكتب تمثيل جمهورية أذربيجان لدى فلسطين، ولعقد دورة جديدة للمشاورات السياسية على المستوى الوزاري.
ووجه المالكي الشكر إلى بيراموف على الدعم الذي تقدمه أذربيجان لفلسطين في المحافل الدولية، ووقوفها مع الحق الفلسطيني وعدالة القضية الفلسطينية، وتصويتها المستمر والمتكرر لصالح دولة فلسطين بما فيها التصويت الأخير المتعلق بمحكمة العدل الدولية.
وأضاف المالكي أن نظيره الأذربيجاني سيزور فلسطين قريبا من أجل افتتاح مكتب تمثيل جمهورية أذربيجان
لدى فلسطين، ولعقد دورة جديدة للمشاورات السياسية على المستوى الوزاري.
وسبق المؤتمر الصحفي لقاء بين الجانين الفلسطيني والأذربيجاني، ثمن خلاله المالكي قرار أذربيجان افتتاح مكتب تمثيل في مدينة رام الله، وأكد أن ذلك "سيعزز التعاون مع جمهورية أذربيجان في العديد من المجالات، ومن شأنه أن يسهم بتعزيز وتوطيد العلاقات بين بلدينا، معربا عن أمله بأن يتم رفع مستوى التمثيل إلى مستوى سفارة قريبا".