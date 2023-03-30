https://sputnikarabic.ae/20230330/أردوغان-وابن-زايد-يبحثان-القضايا-الإقليمية-والعلاقات-بين-تركيا-والإمارات-1075329845.html
أردوغان وابن زايد يبحثان القضايا الإقليمية والعلاقات بين تركيا والإمارات
أردوغان وابن زايد يبحثان القضايا الإقليمية والعلاقات بين تركيا والإمارات
أعلنت الرئاسة التركية، اليوم الخميس، أن "الرئيس رجب طيب أردوغان، أجرى اتصالا هاتفيا، مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، وبحثا العلاقات بين البلدين". 30.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-30T12:46+0000
2023-03-30T12:46+0000
2023-03-30T12:46+0000
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وأفادت قناة "TRT" التركية، بأن "الرئيس أردوغان بحث هاتفيا مع الشيخ محمد بن زايد العلاقات التركية الإماراتية وقضايا إقليمية"، مشيرةً إلى أن أردوغان شكر الرئيس الإماراتي على دعم بلاده وتضامنها مع تركيا في كارثة الزلزال.وشهد الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في 3 مارس/ آذار الجاري، توقيع بلديهما اتفاقية الشراكة الاقتصادية المتكاملة.وبموجب الاتفاقية، "سيتم إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على ما يمثل أكثر من 93% من قيمة التجارة البينية غير النفطية، الأمر الذي يعزز من فرص نمو التجارة الثنائية بين البلدين لتصل إلى 40 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بالمقارنة بنحو 19 مليار دولار حاليا"، بحسب وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق المري.كما ستخلق الاتفاقية نحو 25 ألف وظيفة في الاقتصاد الإماراتي، ونحو 100 ألف وظيفة في الاقتصاد التركي، وستدخل التنفيذ بعد تصديق الإجراءات، وستتم خلال 3 إلى 6 أشهر، بينما التنفيذ خلال عام، وفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية.وأمر الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الشهر الماضي، بتقديم 100 مليون دولار أمريكي لإغاثة المتضررين من الزلزال المدمر، الذي ضرب سوريا وتركيا.وتشمل مبادرة ابن زايد تقديم 50 مليون دولار للمتضررين من الزلازل إلى الشعب السوري، إلى جانب 50 مليون دولار أخرى إلى الشعب التركي.
https://sputnikarabic.ae/20230212/وزير-خارجية-الإمارات-يتفقد-المناطق-المتضررة-من-الزلزال-في-تركيا-1073431611.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, رجب طيب أردوغان, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار تركيا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, رجب طيب أردوغان, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أردوغان وابن زايد يبحثان القضايا الإقليمية والعلاقات بين تركيا والإمارات
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أعلنت الرئاسة التركية، اليوم الخميس، أن "الرئيس رجب طيب أردوغان، أجرى اتصالا هاتفيا، مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، وبحثا العلاقات بين البلدين".
وأفادت قناة "TRT" التركية، بأن "الرئيس أردوغان بحث هاتفيا مع الشيخ محمد بن زايد العلاقات التركية الإماراتية وقضايا إقليمية"، مشيرةً إلى أن أردوغان شكر الرئيس الإماراتي على دعم بلاده وتضامنها مع تركيا في كارثة الزلزال.
وشهد الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في 3 مارس/ آذار الجاري، توقيع بلديهما اتفاقية الشراكة الاقتصادية المتكاملة
.
وبموجب الاتفاقية، "سيتم إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على ما يمثل أكثر من 93% من قيمة التجارة البينية غير النفطية، الأمر الذي يعزز من فرص نمو التجارة الثنائية بين البلدين لتصل إلى 40 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بالمقارنة بنحو 19 مليار دولار حاليا"، بحسب وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق المري.
كما ستخلق الاتفاقية نحو 25 ألف وظيفة في الاقتصاد الإماراتي، ونحو 100 ألف وظيفة في الاقتصاد التركي، وستدخل التنفيذ بعد تصديق الإجراءات، وستتم خلال 3 إلى 6 أشهر، بينما التنفيذ خلال عام، وفقا لصحيفة
"البيان" الإماراتية.
وأمر الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الشهر الماضي، بتقديم 100 مليون دولار أمريكي
لإغاثة المتضررين من الزلزال المدمر، الذي ضرب سوريا وتركيا.
وتشمل مبادرة ابن زايد تقديم 50 مليون دولار للمتضررين من الزلازل إلى الشعب السوري، إلى جانب 50 مليون دولار أخرى إلى الشعب التركي.