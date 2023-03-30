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الكرملين: تم القبض على مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" متلبسا
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https://sputnikarabic.ae/20230330/أضخم-10-كوارث-إفلاس-بنوك-في-تاريخ-الولايات-المتحدة-1075320917.html
أضخم 10 كوارث إفلاس بنوك في تاريخ الولايات المتحدة
أضخم 10 كوارث إفلاس بنوك في تاريخ الولايات المتحدة
تسببت الأزمات الاقتصادية المتعاقبة على العالم في العديد من كوارث إفلاس البنوك في الولايات المتحدة الأمريكية، ما زاد من تعقيد عواقب تلك الأزمات، وما يتبع ذلك من... 30.03.2023, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

أضخم 10 كوارث إفلاس بنوك في تاريخ الولايات المتحدة

10:27 GMT 30.03.2023
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تسببت الأزمات الاقتصادية المتعاقبة على العالم في العديد من كوارث إفلاس البنوك في الولايات المتحدة الأمريكية، ما زاد من تعقيد عواقب تلك الأزمات، وما يتبع ذلك من تضرر المؤسسات والأفراد، ونستعرض فيما يلي قائمة تضم أضخم 10 حالات إفلاس بنوك أمريكية في التاريخ المصرفي.
أضخم 10 كوارث إفلاس بنوك في تاريخ الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي
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