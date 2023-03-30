https://sputnikarabic.ae/20230330/أمريكا-الاتفاق-السعودي-الإيراني-قد-يساعد-في-تهدئة-الوضع-في-لبنان-1075349550.html
أمريكا: الاتفاق السعودي الإيراني قد يساعد في تهدئة الوضع في لبنان
أمريكا: الاتفاق السعودي الإيراني قد يساعد في تهدئة الوضع في لبنان
قالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، اليوم الخميس، إن "الاتفاق السعودي الإيراني قد يكون له تأثير مهدئ ونافع في لبنان والمنطقة... 30.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-30T21:40+0000
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2023-03-30T21:40+0000
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وأشارت إلى أن "قادة لبنان يفتقرون إلى الإحساس بضرورة الإسراع بإخراج البلاد من أزمتها"، وفقا لصحيفة "النهار" اللبنانية.وتابعت لافتة إلى أن "لبنان ليس لديه مخرج آخر من أزمته سوى التوصّل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي".وتأتي تصريحات ليف بعد أسبوع من زيارتها للبنان.وذكرت ليف، اليوم الخميس، أنها شددت خلال زيارتها لبيروت "وبإلحاح شديد"، على الحاجة لانتخاب رئيس للبنان وتشكيل حكومة تتمتع بصلاحيات كاملة وتنفيذ إصلاحات اقتصادية حاسمة لإعادة لبنان إلى طريق الانتعاش.وأضافت: "نحضّ قادة لبنان على تبنّي الشعور بالإلحاح الذي افتقدوه والشعور بالجدّية واتخاذ القرارات والخطوات الحاسمة التي من شأنها أن تضع البلد على طريق الخروج من الأزمة الحالية غير المسبوقة".وأعلنت إيران والسعودية، في الشهر الجاري، الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتي البلدين في غضون 60 يوماً، بعد محادثات جرت بين الطرفين برعاية صينية.ويعاني لبنان من أزمات مالية واقتصادية خانقة، زاد من حدتها ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات والمواد الطبية والسلع الأساسية والوقود والكهرباء، وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية إلى مستويات غير مسبوقة.
https://sputnikarabic.ae/20230330/لبنان-مهدد-بالانقطاع-عن-العالم-1075324368.html
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لبنان, أخبار لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, الأخبار
لبنان, أخبار لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, الأخبار
أمريكا: الاتفاق السعودي الإيراني قد يساعد في تهدئة الوضع في لبنان
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قالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، اليوم الخميس، إن "الاتفاق السعودي الإيراني قد يكون له تأثير مهدئ ونافع في لبنان والمنطقة كلها"، مؤكدة أن الإدارة الأمريكية تبقى مركّزة على مصالحها الدائمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأشارت إلى أن "قادة لبنان يفتقرون إلى الإحساس بضرورة الإسراع بإخراج البلاد من أزمتها"، وفقا لصحيفة
"النهار" اللبنانية.
وتابعت لافتة إلى أن "لبنان ليس لديه مخرج آخر من أزمته سوى التوصّل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي".
وتأتي تصريحات ليف بعد أسبوع من زيارتها للبنان.
وذكرت ليف، اليوم الخميس، أنها شددت خلال زيارتها لبيروت "وبإلحاح شديد"، على الحاجة لانتخاب رئيس للبنان وتشكيل حكومة تتمتع بصلاحيات كاملة وتنفيذ إصلاحات اقتصادية حاسمة لإعادة لبنان إلى طريق الانتعاش.
وأضافت: "نحضّ قادة لبنان على تبنّي الشعور بالإلحاح الذي افتقدوه والشعور بالجدّية واتخاذ القرارات والخطوات الحاسمة التي من شأنها أن تضع البلد على طريق الخروج من الأزمة الحالية غير المسبوقة".
وأعلنت إيران والسعودية
، في الشهر الجاري، الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتي البلدين في غضون 60 يوماً، بعد محادثات جرت بين الطرفين برعاية صينية.
ويعاني لبنان
من أزمات مالية واقتصادية خانقة، زاد من حدتها ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات والمواد الطبية والسلع الأساسية والوقود والكهرباء، وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية إلى مستويات غير مسبوقة.