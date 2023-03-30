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أمير قطر يهنئ محمد بن زايد بالتعيينات الجديدة في الإمارات

أمير قطر يهنئ محمد بن زايد بالتعيينات الجديدة في الإمارات

أعرب أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، عن تهانيه بالتعيينات الجديدة التى أصدرها الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد في الإمارات. 30.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-30T06:37+0000

2023-03-30T06:37+0000

2023-03-30T06:38+0000

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وحسب وكالة الأنباء القطرية- قنا، فقد "أجرى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، اتصالا هاتفيا، مع رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، أعرب خلاله أمير قطر عن تهانيه بالتعيينات الجديدة التى أصدرها الشيخ محمد بن زايد في الإمارات".وقرر الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، أمس الأربعاء، تعيين منصور بن زايد نائبا له إلى جانب محمد بن راشد آل مكتوم.وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام"، أن "الشــيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، وبموافقة المجلس الأعلى للاتحاد، أصدر قرارا بتعيين الشيخ منصور بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، نائبا لرئيس الدولة، إلى جانب الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي".كما قرر الرئيس الإماراتي تعيين نجله خالد بن محمد بن زايد، وليا للعهد في إمارة أبو ظبي، فيما أصدر مرسومين أميريين بتعيين هزاع بن زايد وطحنون بن زايد، نائبين لحاكم إمارة أبو ظبي.وكانت الإمارات أعلنت، في شهر مايو/ أيار الماضي، انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد بالإجماع، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا للبلاد خلفا لأخيه الراحل الشيخ خليفة.كان الشيخ خليفة بن زايد، ثاني رئيس في تاريخ الإمارات، بعد والده الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي انتخب كأول رئيس للبلاد في 2 ديسمبر/ كانون الأول 1971، وتوفي في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2004.

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أخبار الإمارات العربية المتحدة, قطر, أخبار قطر اليوم, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , العالم العربي