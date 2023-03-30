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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230330/أنطونوف-يتهم-أمريكا-بتجاهل-الوضع-في-دير-كييف-بيتشيرسك-لافرا-الأرثوذكسي-بأوكرانيا-1075308139.html
أنطونوف يتهم أمريكا بتجاهل الوضع في دير "كييف-بيتشيرسك لافرا" الأرثوذكسي بأوكرانيا
أنطونوف يتهم أمريكا بتجاهل الوضع في دير "كييف-بيتشيرسك لافرا" الأرثوذكسي بأوكرانيا
صرح السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، بأن الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تنتبه إلى الوضع في دير "كييف-بيتشيرسك لافرا"، وأن تتخلى عن الحديث الأخلاقي... 30.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-30T05:34+0000
2023-03-30T05:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأشار السفير الروسي إلى أن الأمريكيين يجب أن يتخذوا خطوات فعالة لوقف الإساءة الدينية والقمع ضد المجتمع الأرثوذكسي.وجاءت تصريحات السفير الروسي ردًا على قرار المفوضية الأوكرانية المشتركة بين وزارات الدولة في 10 مارس/ آذار الماضي بطرد الرهبان الذين يسكنون في الدير بحلول 29 مارس بعد اتهام الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية الكنسية الشرعية بانتهاك شروط الاتفاقية المتعلقة باستخدام الممتلكات الحكومية.وقال وزير الثقافة الأوكراني ألكسندر تكاتشينكو إن الرهبان يمكنهم البقاء في الدير إذا انضموا إلى الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية المنشقة عن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية.وتقول الكنيسة الأرثوذكسية الروسية إن الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية هي "كنيسة ذات حكم ذاتي بحقوق عريضة للتحكم" داخل البطريركية الروسية.ومع ذلك، وفي أعقاب العملية العسكرية التي شنتها روسيا في أوكرانيا قبل أكثر من عام، قالت الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية إنها مستقلة عن البطريركية الروسية ولا تدعم الصراع. وفي يناير/ كانون الثاني، قدمت الحكومة الأوكرانية مشروع قانون إلى البرلمان يسعى إلى حظر الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية إذا ثبت ارتباطها بروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20220423/الدفاع-الروسية-كييف-تحضر-لتنفيذ-استفزازات-عشية-عيد-الفصح-لتشويه-سمعة-الكنيسة-الأرثوذكسية-الأوكرانية-1061531864.html
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أنطونوف, العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
أنطونوف, العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

أنطونوف يتهم أمريكا بتجاهل الوضع في دير "كييف-بيتشيرسك لافرا" الأرثوذكسي بأوكرانيا

05:34 GMT 30.03.2023
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورالسفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف
السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2023
© Sputnik . Ilya Pitalev
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صرح السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، بأن الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تنتبه إلى الوضع في دير "كييف-بيتشيرسك لافرا"، وأن تتخلى عن الحديث الأخلاقي حول الديمقراطية.
وأشار السفير الروسي إلى أن الأمريكيين يجب أن يتخذوا خطوات فعالة لوقف الإساءة الدينية والقمع ضد المجتمع الأرثوذكسي.
وجاءت تصريحات السفير الروسي ردًا على قرار المفوضية الأوكرانية المشتركة بين وزارات الدولة في 10 مارس/ آذار الماضي بطرد الرهبان الذين يسكنون في الدير بحلول 29 مارس بعد اتهام الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية الكنسية الشرعية بانتهاك شروط الاتفاقية المتعلقة باستخدام الممتلكات الحكومية.
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الدفاع الروسية: كييف تحضر لتنفيذ استفزازات عشية عيد الفصح لتشويه سمعة الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية
23 أبريل 2022, 18:04 GMT
وقال وزير الثقافة الأوكراني ألكسندر تكاتشينكو إن الرهبان يمكنهم البقاء في الدير إذا انضموا إلى الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية المنشقة عن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية.
وتقول الكنيسة الأرثوذكسية الروسية إن الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية هي "كنيسة ذات حكم ذاتي بحقوق عريضة للتحكم" داخل البطريركية الروسية.
ومع ذلك، وفي أعقاب العملية العسكرية التي شنتها روسيا في أوكرانيا قبل أكثر من عام، قالت الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية إنها مستقلة عن البطريركية الروسية ولا تدعم الصراع.
وفي يناير/ كانون الثاني، قدمت الحكومة الأوكرانية مشروع قانون إلى البرلمان يسعى إلى حظر الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية إذا ثبت ارتباطها بروسيا.
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Артиллеристы вооруженных сил РФ подготавливают снаряды для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:36 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:19 GMT
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