https://sputnikarabic.ae/20230330/أنطونوف-يتهم-أمريكا-بتجاهل-الوضع-في-دير-كييف-بيتشيرسك-لافرا-الأرثوذكسي-بأوكرانيا-1075308139.html
أنطونوف يتهم أمريكا بتجاهل الوضع في دير "كييف-بيتشيرسك لافرا" الأرثوذكسي بأوكرانيا
أنطونوف يتهم أمريكا بتجاهل الوضع في دير "كييف-بيتشيرسك لافرا" الأرثوذكسي بأوكرانيا
صرح السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، بأن الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تنتبه إلى الوضع في دير "كييف-بيتشيرسك لافرا"، وأن تتخلى عن الحديث الأخلاقي... 30.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-30T05:34+0000
2023-03-30T05:34+0000
2023-03-30T05:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أنطونوف
العالم
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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وأشار السفير الروسي إلى أن الأمريكيين يجب أن يتخذوا خطوات فعالة لوقف الإساءة الدينية والقمع ضد المجتمع الأرثوذكسي.وجاءت تصريحات السفير الروسي ردًا على قرار المفوضية الأوكرانية المشتركة بين وزارات الدولة في 10 مارس/ آذار الماضي بطرد الرهبان الذين يسكنون في الدير بحلول 29 مارس بعد اتهام الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية الكنسية الشرعية بانتهاك شروط الاتفاقية المتعلقة باستخدام الممتلكات الحكومية.وقال وزير الثقافة الأوكراني ألكسندر تكاتشينكو إن الرهبان يمكنهم البقاء في الدير إذا انضموا إلى الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية المنشقة عن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية.وتقول الكنيسة الأرثوذكسية الروسية إن الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية هي "كنيسة ذات حكم ذاتي بحقوق عريضة للتحكم" داخل البطريركية الروسية.ومع ذلك، وفي أعقاب العملية العسكرية التي شنتها روسيا في أوكرانيا قبل أكثر من عام، قالت الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية إنها مستقلة عن البطريركية الروسية ولا تدعم الصراع. وفي يناير/ كانون الثاني، قدمت الحكومة الأوكرانية مشروع قانون إلى البرلمان يسعى إلى حظر الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية إذا ثبت ارتباطها بروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20220423/الدفاع-الروسية-كييف-تحضر-لتنفيذ-استفزازات-عشية-عيد-الفصح-لتشويه-سمعة-الكنيسة-الأرثوذكسية-الأوكرانية-1061531864.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أنطونوف, العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
أنطونوف, العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
أنطونوف يتهم أمريكا بتجاهل الوضع في دير "كييف-بيتشيرسك لافرا" الأرثوذكسي بأوكرانيا
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صرح السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، بأن الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تنتبه إلى الوضع في دير "كييف-بيتشيرسك لافرا"، وأن تتخلى عن الحديث الأخلاقي حول الديمقراطية.
وأشار السفير الروسي إلى أن الأمريكيين يجب أن يتخذوا خطوات فعالة لوقف الإساءة الدينية والقمع ضد المجتمع الأرثوذكسي.
وجاءت تصريحات السفير الروسي ردًا على قرار المفوضية الأوكرانية المشتركة بين وزارات الدولة في 10 مارس/ آذار الماضي بطرد الرهبان الذين يسكنون في الدير بحلول 29 مارس بعد اتهام الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية الكنسية الشرعية بانتهاك شروط الاتفاقية المتعلقة باستخدام الممتلكات الحكومية.
وقال وزير الثقافة الأوكراني ألكسندر تكاتشينكو إن الرهبان يمكنهم البقاء في الدير إذا انضموا إلى الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية المنشقة عن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية.
وتقول الكنيسة الأرثوذكسية الروسية إن الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية هي "كنيسة ذات حكم ذاتي بحقوق عريضة للتحكم" داخل البطريركية الروسية.
ومع ذلك، وفي أعقاب العملية العسكرية التي شنتها روسيا في أوكرانيا قبل أكثر من عام، قالت الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية
إنها مستقلة عن البطريركية الروسية ولا تدعم الصراع.
وفي يناير/ كانون الثاني، قدمت الحكومة الأوكرانية مشروع قانون إلى البرلمان يسعى إلى حظر الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية إذا ثبت ارتباطها بروسيا.