https://sputnikarabic.ae/20230330/استطلاع-أكثر-من-نصف-الجمهوريين-يدعمون-ترامب-في-الانتخابات-الرئاسية-2024-1075307553.html
استطلاع: أكثر من نصف الجمهوريين يدعمون ترامب في الانتخابات الرئاسية 2024
استطلاع: أكثر من نصف الجمهوريين يدعمون ترامب في الانتخابات الرئاسية 2024
أظهر استطلاع لآراء الناخبين الجمهوريين أن أكثر من نصفهم، حوالي 54%، يدعمون ترشح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2024. 30.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-30T04:18+0000
2023-03-30T04:18+0000
2023-03-30T04:18+0000
ترامب
دعم ترامب
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وبحسب استطلاع الآراء الذي أجرته شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، يوم الخميس فإن عدد الداعمين لترشح ترامب يتجاوز ضعف عدد المؤيدين لحاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس.وذكر الاستطلاع أن ديسانتيس حصل على دعم 24% من المستجيبين، في حين ارتفع تصنيف ترامب بمقدار 11% منذ فبراير، في حين انخفض دعم ديسانتيس بنسبة 4%. وتم إجراء الاستطلاع في الفترة من 24 إلى 27 مارس، وشمل 1007 شخص.وفي وقت سابق، هذا الشهر، اعتبر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الانتخابات الرئاسية لعام 2024، والتي ينافس فيها، أنها "معركة وجودية من أجل مستقبل البلاد".وقال في خطاب له أمام أنصاره، في المؤتمر السنوي للمحافظين الأمريكيين الذي بثته قنوات التلفزيون التابعة للحزب الجمهوري: "ليس لدينا خيار، إذا لم نفعل ذلك، فسوف تضيع بلادنا إلى الأبد، لقد سئم الناس من الجمهوريين والعولمة، ويريدون رؤية أمريكا أولا".وتابع: "هذه هي المعركة الأخيرة، إنهم يعرفون ذلك، وأنا أعلم ذلك، وأنتم تعرفون ذلك، والجميع يعرف ذلك، لقد حانت الفرصة، إما أن يفوز الديمقراطيون أو نفوز، وإذا فازوا، فلن يعد لدينا بلد".وسيطر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أيضا على استطلاع الرأي السنوي للمؤتمر السنوي للمحافظين الأمريكيين، بحصوله على 62% من الأصوات، وجاء منافسه في الانتخابات المقبلة، رون دي سانتيس، في المركز الثاني بفارق كبير، مع دعم 20%، بينما جاء كل رقم آخر مدرج في الاستطلاع بدعم من رقم واحد، أو دعم أقل من واحد في المئة.
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ترامب, دعم ترامب, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ترامب, دعم ترامب, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
استطلاع: أكثر من نصف الجمهوريين يدعمون ترامب في الانتخابات الرئاسية 2024
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أظهر استطلاع لآراء الناخبين الجمهوريين أن أكثر من نصفهم، حوالي 54%، يدعمون ترشح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.
وبحسب استطلاع الآراء الذي أجرته شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، يوم الخميس فإن عدد الداعمين لترشح ترامب يتجاوز ضعف عدد المؤيدين لحاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس.
وذكر الاستطلاع أن ديسانتيس حصل على دعم 24% من المستجيبين، في حين ارتفع تصنيف ترامب بمقدار 11% منذ فبراير، في حين انخفض دعم ديسانتيس بنسبة 4%.
وتم إجراء الاستطلاع في الفترة من 24 إلى 27 مارس، وشمل 1007 شخص.
وفي وقت سابق، هذا الشهر، اعتبر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الانتخابات الرئاسية لعام 2024، والتي ينافس فيها، أنها "معركة وجودية من أجل مستقبل البلاد".
وقال في خطاب له أمام أنصاره، في المؤتمر السنوي للمحافظين الأمريكيين الذي بثته قنوات التلفزيون التابعة للحزب الجمهوري: "ليس لدينا خيار، إذا لم نفعل ذلك، فسوف تضيع بلادنا إلى الأبد، لقد سئم الناس من الجمهوريين والعولمة، ويريدون رؤية أمريكا أولا".
وتابع: "هذه هي المعركة الأخيرة، إنهم يعرفون ذلك، وأنا أعلم ذلك، وأنتم تعرفون ذلك، والجميع يعرف ذلك، لقد حانت الفرصة، إما أن يفوز الديمقراطيون
أو نفوز، وإذا فازوا، فلن يعد لدينا بلد".
وسيطر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
، أيضا على استطلاع الرأي السنوي للمؤتمر السنوي للمحافظين الأمريكيين، بحصوله على 62% من الأصوات، وجاء منافسه في الانتخابات المقبلة، رون دي سانتيس، في المركز الثاني بفارق كبير، مع دعم 20%، بينما جاء كل رقم آخر مدرج في الاستطلاع بدعم من رقم واحد، أو دعم أقل من واحد في المئة.