https://sputnikarabic.ae/20230330/الآلاف-في-إسرائيل-يقطعون-الشوارع-احتجاجا-على-التدخل-الأمريكي-والمطالبة-بالإصلاح-القضائي--فيديو-1075345205.html
الآلاف في إسرائيل يقطعون الشوارع احتجاجا على التدخل الأمريكي والمطالبة بالإصلاح القضائي... فيديو
الآلاف في إسرائيل يقطعون الشوارع احتجاجا على التدخل الأمريكي والمطالبة بالإصلاح القضائي... فيديو
تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين، مساء أمس الخميس، في شوارع تل أبيب، للمطالبة بالإصلاح القضائي، والاحتجاج ضد التدخل الأمريكي في شؤون بلادهم. 30.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-30T18:50+0000
2023-03-30T18:50+0000
2023-03-30T18:50+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/1e/1075344618_0:153:1615:1061_1920x0_80_0_0_acda1ece088bea6a5fc135e4f46c4212.jpg
وقطع المتظاهرون طريق أيالون السريع في تل أبيب، مانعين بذلك حركة المرور.وجاب المتظاهرون شوارع تل أبيب في ظل غياب الشرطة.وتقدّر"قناة 12" الإسرائيلية أعداد المشاركين في التظاهرات بـ30 ألف متظاهر، وفقا لصحيفة "تايمز أو إسرائيل".وقال عضو في الكنيست الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء، في رسالة لأعضاء الكونغرس الأمريكي إن تصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن/ التي انتقد فيها حكومة، بنيامين نتنياهو، تعد "تدخلا سافرا" في الشؤون الداخلية لإسرائيل.جاء ذلك في رسالة بعث بها دان إيلوز عضو كنيست من حزب الليكود بقيادة نتنياهو إلى أعضاء الكونغرس الديمقراطيين والجمهوريين، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وقال إيلوز في رسالته: "الأصدقاء لا يتصرفون بهذه الطريقة تجاه بعضهم البعض. روح الديمقراطية هي السماح للأمة بتحديد مستقبلها".ويوم الثلاثاء، قال بايدن: "مثل العديد من أكبر مؤيدي إسرائيل، أشعر بقلق شديد، لا يمكن لإسرائيل الاستمرار بالسير في هذا الطريق"، مشيرا إلى أنه لا ينوي دعوة نتنياهو لزيارة واشنطن في المستقبل القريب.تصريحات بايدن جاءت على خلفية عزم حكومة نتنياهو تمرير خطة إصلاح القضاء التي تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) وتمنح الائتلاف الحكومي سيطرة على لجنة تعيين القضاة وخلفت غضبا شعبيا واسعا في إسرائيل.ومساء الاثنين الماضي، أعلن نتنياهو في خطاب له، تعليق تمرير التشريعات الخاصة بخطته حتى الدورة البرلمانية الصيفية للكنيست والبدء في حوار موسع مع المعارضة للتوصل إلى حل وسط.
https://sputnikarabic.ae/20230329/نتنياهو-يرد-على-بايدن-إسرائيل-دولة-ذات-سيادة-لا-تتخذ-قراراتها-استجابة-لضغوط-من-الخارج-1075264312.html
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/1e/1075344618_90:0:1525:1076_1920x0_80_0_0_818c2a19bbb64da2139b09181d6abd59.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الآلاف في إسرائيل يقطعون الشوارع احتجاجا على التدخل الأمريكي والمطالبة بالإصلاح القضائي... فيديو
تابعنا عبر
تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين، مساء أمس الخميس، في شوارع تل أبيب، للمطالبة بالإصلاح القضائي، والاحتجاج ضد التدخل الأمريكي في شؤون بلادهم.
وقطع المتظاهرون طريق أيالون السريع في تل أبيب، مانعين بذلك حركة المرور.
وجاب المتظاهرون شوارع تل أبيب في ظل غياب الشرطة.
وتقدّر"قناة 12" الإسرائيلية أعداد المشاركين في التظاهرات بـ30 ألف متظاهر، وفقا لصحيفة
"تايمز أو إسرائيل".
وقال عضو في الكنيست الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء، في رسالة لأعضاء الكونغرس الأمريكي إن تصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن/ التي انتقد فيها حكومة، بنيامين نتنياهو، تعد "تدخلا سافرا" في الشؤون الداخلية لإسرائيل.
جاء ذلك في رسالة بعث بها دان إيلوز عضو كنيست من حزب الليكود بقيادة نتنياهو إلى أعضاء الكونغرس الديمقراطيين والجمهوريين، وفق صحيفة
"يديعوت أحرونوت" العبرية.
وقال إيلوز في رسالته: "الأصدقاء لا يتصرفون بهذه الطريقة تجاه بعضهم البعض. روح الديمقراطية هي السماح للأمة بتحديد مستقبلها".
ويوم الثلاثاء، قال بايدن: "مثل العديد من أكبر مؤيدي إسرائيل، أشعر بقلق شديد، لا يمكن لإسرائيل الاستمرار بالسير في هذا الطريق"، مشيرا إلى أنه لا ينوي دعوة نتنياهو لزيارة واشنطن في المستقبل القريب.
تصريحات بايدن
جاءت على خلفية عزم حكومة نتنياهو تمرير خطة إصلاح القضاء التي تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) وتمنح الائتلاف الحكومي سيطرة على لجنة تعيين القضاة وخلفت غضبا شعبيا واسعا في إسرائيل.
ومساء الاثنين الماضي، أعلن نتنياهو
في خطاب له، تعليق تمرير التشريعات الخاصة بخطته حتى الدورة البرلمانية الصيفية للكنيست والبدء في حوار موسع مع المعارضة للتوصل إلى حل وسط.