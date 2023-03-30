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https://sputnikarabic.ae/20230330/البحرين-تكشف-سبب-استدعاء-السفير-العراقي-1075312169.html
البحرين تكشف سبب استدعاء السفير العراقي
البحرين تكشف سبب استدعاء السفير العراقي
كشفت السلطات البحرينية، اليوم الخميس، السبب وراء استدعاء سفير العراق لدى المنامة، مؤيد عمر عبد الرحمن، مؤكدة أنه "لا يتعلق بترتيبات تجارية بمجال النقل". 30.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-30T07:59+0000
2023-03-30T07:59+0000
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وقال المتحدث باسم مركز الاتصال الوطني بالبحرين، محمد عيسى العباسي، إن "استدعاء القائم بالأعمال في سفارة جمهورية العراق إلى وزارة الخارجية، وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية تم بناء على مخالفاته المتكررة للأعراف الدبلوماسية بما فيها تدخله في الشؤون السياسية الداخلية لمملكة البحرين، ولا يتعلق بأي شكل من الأشكال بترتيبات تجارية في مجال النقل بين البلدين"، حسب وكالة الأنباء البحرينية.وأضاف المتحدث: "مخالفات القائم بالأعمال العراقي المتكررة للأعراف الدبلوماسية تتعارض مع مهمته الدبلوماسية في المملكة"، مؤكداً "رفض مملكة البحرين التدخل في الشؤون السياسية الداخلية للمملكة، وهو ما يتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تنظم العلاقات بين الدول".وأشاد المتحدث بقرار وزير الخارجية العراقي بإعادة القائم بالأعمال العراقي لدى المملكة إلى وزارة الخارجية في بغداد، معربا عن "تقدير مملكة البحرين لهذه الخطوة، خاصة بعد الاتصال الهاتفي الذي تلقاه عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية من فؤاد حسين نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية العراق".ووصف العباسي هذه الخطوة بأنها "تعكس الأجواء الإيجابية والعلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين، والحرص المشترك على تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات لتحقيق المصالح المشتركة".وتم إعادة القائم بالأعمال العراقي لدى مملكة البحرين إلى مركز الوزارة في بغداد، وذلك على خلفية احتجاج المملكة على مخالفاته المتكررة للأعراف الدبلوماسية.وذكرت الوزارة في بيان، أن "وزير الخارجية فؤاد حسين وجه بإعادة القائم بالأعمال العراقي لدى مملكة البحرين إلى مركز الوزارة في بغداد".ووفقا للبيان، يأتي هذا الإجراء تعزيزاً لمكانة الدبلوماسية العراقية التي تنتهجها الوزارة في الحفاظ على الأعراف الدبلوماسية.واستدعت وزارة الخارجية في البحرين، القائم بالأعمال في سفارة العراق لدى المملكة مؤيد عمر عبد الرحمن، وأبلغته عن بالغ أسفها واستيائها "لمخالفاته المتكررة للأعراف الدبلوماسية".
https://sputnikarabic.ae/20230328/العراق-يعلن-إعادة-القائم-بالأعمال-العراقي-لدى-البحرين-إلى-بغداد-1075254667.html
https://sputnikarabic.ae/20230329/بعد-أزمة-السفير-واستدعائه-لبغداداتصال-هاتفي-بين-وزيري-خارجية-العراق-والبحرين--1075276119.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, البحرين, الأخبار, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, البحرين, الأخبار, العالم العربي

البحرين تكشف سبب استدعاء السفير العراقي

07:59 GMT 30.03.2023
© Sputnik . M.HEMIDAقصر الصخير الملكي في البحرين
قصر الصخير الملكي في البحرين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2023
© Sputnik . M.HEMIDA
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كشفت السلطات البحرينية، اليوم الخميس، السبب وراء استدعاء سفير العراق لدى المنامة، مؤيد عمر عبد الرحمن، مؤكدة أنه "لا يتعلق بترتيبات تجارية بمجال النقل".
وقال المتحدث باسم مركز الاتصال الوطني بالبحرين، محمد عيسى العباسي، إن "استدعاء القائم بالأعمال في سفارة جمهورية العراق إلى وزارة الخارجية، وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية تم بناء على مخالفاته المتكررة للأعراف الدبلوماسية بما فيها تدخله في الشؤون السياسية الداخلية لمملكة البحرين، ولا يتعلق بأي شكل من الأشكال بترتيبات تجارية في مجال النقل بين البلدين"، حسب وكالة الأنباء البحرينية.
وأضاف المتحدث: "مخالفات القائم بالأعمال العراقي المتكررة للأعراف الدبلوماسية تتعارض مع مهمته الدبلوماسية في المملكة"، مؤكداً "رفض مملكة البحرين التدخل في الشؤون السياسية الداخلية للمملكة، وهو ما يتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تنظم العلاقات بين الدول".
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2023
العراق يعلن إعادة القائم بالأعمال العراقي لدى البحرين إلى بغداد
28 مارس, 18:57 GMT
وأشاد المتحدث بقرار وزير الخارجية العراقي بإعادة القائم بالأعمال العراقي لدى المملكة إلى وزارة الخارجية في بغداد، معربا عن "تقدير مملكة البحرين لهذه الخطوة، خاصة بعد الاتصال الهاتفي الذي تلقاه عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية من فؤاد حسين نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية العراق".
ووصف العباسي هذه الخطوة بأنها "تعكس الأجواء الإيجابية والعلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين، والحرص المشترك على تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات لتحقيق المصالح المشتركة".
وتم إعادة القائم بالأعمال العراقي لدى مملكة البحرين إلى مركز الوزارة في بغداد، وذلك على خلفية احتجاج المملكة على مخالفاته المتكررة للأعراف الدبلوماسية.
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2023
بعد أزمة السفير واستدعائه لبغداد...اتصال هاتفي بين وزيري خارجية العراق والبحرين
أمس, 10:02 GMT
وذكرت الوزارة في بيان، أن "وزير الخارجية فؤاد حسين وجه بإعادة القائم بالأعمال العراقي لدى مملكة البحرين إلى مركز الوزارة في بغداد".
ووفقا للبيان، يأتي هذا الإجراء تعزيزاً لمكانة الدبلوماسية العراقية التي تنتهجها الوزارة في الحفاظ على الأعراف الدبلوماسية.

واستدعت وزارة الخارجية في البحرين، القائم بالأعمال في سفارة العراق لدى المملكة مؤيد عمر عبد الرحمن، وأبلغته عن بالغ أسفها واستيائها "لمخالفاته المتكررة للأعراف الدبلوماسية".
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