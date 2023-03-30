https://sputnikarabic.ae/20230330/البرازيل-والصين-توقعان-اتفاقية-للتجارة-باليوان-1075312831.html

البرازيل والصين توقعان اتفاقية للتجارة باليوان

البرازيل والصين توقعان اتفاقية للتجارة باليوان

أعلن نائب وزير التجارة الصيني، غوه تينغتينغ، اليوم الخميس، أن بلاده أبرمت مع البرازيل اتفاقية بشأن التجارة الثنائية باليوان الصيني تهدف إلى توسيع التعاون في... 30.03.2023, سبوتنيك عربي

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سبوتنيك. وأضاف المسؤول الصيني أنه تم توقيع اتفاقية لتسوية المدفوعات باليوان مع البرازيل، مما يسهل التجارة بين البلدين بشكل كبير، حيث يعتزم البلدان توسيع التعاون في مجالي الأغذية والمعادن، والبحث عن إمكانية تصدير سلع ذات قيمة مضافة عالية من الصين.وأعلنت البرازيل والصين، أمس الأربعاء، عن إنشاء غرفة مقاصة من شأنها توفير التسويات دون استخدام الدولار الأمريكي، وكذلك الإقراض بالعملات الوطنية لتسهيل وتقليل تكلفة المعاملات والتخلص من الاعتماد على الدولار في العلاقات الثنائية.وكان من المقرر أن يزور الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا الصين في الفترة من 26 إلى 31 مارس/ آذار، لكن الزيارة تأجلت وربما يعاد تحديد موعد الرحلة إلى البلاد إلى 11-13 أبريل، لأن الزعيم البرازيلي أصيب بالتهاب رئوي الأسبوع الماضي.من جانبه، علق الرئيس الصيني، شي جين بينغ، يوم الأحد الماضي، على تأجيل نظيره البرازيلي، لولا دا سيلفا، زيارته ‏الأولى إلى بكين، بعد إصابته بالتهاب رئوي.وقال شي في رسالة: "علمت أن الرئيس لولا دا سيلفا أصيب بالأنفلونزا والالتهاب الرئوي، واضطر إلى تأجيل زيارته إلى الصين، وأود أن أعرب عن تعاطفي الصادق معه، وأتمنى للرئيس البرازيلي الشفاء العاجل، وأدعوه لزيارة الصين عندما يكون ذلك مناسبا لكلا الجانبين"، وفقا لما نقله تلفزيون الصين المركزي "سي جي تي إن".

https://sputnikarabic.ae/20230325/الرئيس-البرازيلي-يؤجل-زيارته-إلى-الصين-إلى-أجل-غير-مسمى-للتعافي-من-الالتهاب-الرئوي-1075131005.html

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