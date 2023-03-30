https://sputnikarabic.ae/20230330/البنتاغون-الولايات-المتحدة-دربت-نحو-7-آلاف-جندي-أوكراني-1075345392.html

البنتاغون: الولايات المتحدة دربت نحو 7 آلاف جندي أوكراني

البنتاغون: الولايات المتحدة دربت نحو 7 آلاف جندي أوكراني

وقال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر إن الولايات المتحدة دربت نحو سبعة آلاف جندي أوكراني وأن 26 دولة أخرى دربت أكثر من 11 ألف جندي. 30.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-30T18:58+0000

2023-03-30T18:58+0000

2023-03-30T18:58+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

تدريب

واشنطن

الجيش الأوكراني

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074141309_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0d13d6d2e89a25e39c967d4dc8abdc42.jpg

وفقًا لرايدر، أكملت الولايات المتحدة أيضًا تدريب 65 عسكريًا أوكرانيًا على استخدام نظام الدفاع الجوي باتريوت. وحدد أنهم أرسلوا إلى أوروبا مع متخصصين أوكرانيين آخرين لإدارة أنظمة الدفاع الجوي "التي قدمتها الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا".وأضاف رايدر خلال إفادة دورية، اليوم الخميس: "هذا الأسبوع ، أكمل 65 عسكريًا أوكرانيًا مضادًا للطائرات تدريبات على أنظمة باتريوت في فورت سيل، أوكلاهوما، والآن عادوا إلى أوروبا".في وقت سابق، ذكرت شبكة "سي إن إن" أن الولايات المتحدة تعتزم إرسال أنظمة صواريخ باتريوت المضادة للطائرات (SAM) إلى كييف في وقت أبكر مما هو مخطط له، وذلك بسبب اختصار فترة تدريب القوات المسلحة الأوكرانية.صرح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، خلال جلسة استماع في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي، أن معارك ضارية تدور في أوكرانيا، وأهمها تدور في منطقة باخموت (أرتيوموفسك).وفقًا لوزير الدفاع، لدى القوات المسلحة الأوكرانية فرصة لتحقيق نجاح كبير في ساحة المعركة قبل الشتاء المقبل، والولايات المتحدة تفعل "كل ما في وسعها" من أجل ذلك.

https://sputnikarabic.ae/20230305/مسؤولون-طياران-أوكرانيان-يصلان-إلى-أمريكا-للتدريب-على-مقاتلات-هجومية-بينها-إف-16-1074336714.html

واشنطن

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, تدريب, واشنطن, الجيش الأوكراني