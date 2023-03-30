https://sputnikarabic.ae/20230330/البنتاغون-الولايات-المتحدة-دربت-نحو-7-آلاف-جندي-أوكراني-1075345392.html
البنتاغون: الولايات المتحدة دربت نحو 7 آلاف جندي أوكراني
البنتاغون: الولايات المتحدة دربت نحو 7 آلاف جندي أوكراني
وقال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر إن الولايات المتحدة دربت نحو سبعة آلاف جندي أوكراني وأن 26 دولة أخرى دربت أكثر من 11 ألف جندي. 30.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-30T18:58+0000
2023-03-30T18:58+0000
2023-03-30T18:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
تدريب
واشنطن
الجيش الأوكراني
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وفقًا لرايدر، أكملت الولايات المتحدة أيضًا تدريب 65 عسكريًا أوكرانيًا على استخدام نظام الدفاع الجوي باتريوت. وحدد أنهم أرسلوا إلى أوروبا مع متخصصين أوكرانيين آخرين لإدارة أنظمة الدفاع الجوي "التي قدمتها الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا".وأضاف رايدر خلال إفادة دورية، اليوم الخميس: "هذا الأسبوع ، أكمل 65 عسكريًا أوكرانيًا مضادًا للطائرات تدريبات على أنظمة باتريوت في فورت سيل، أوكلاهوما، والآن عادوا إلى أوروبا".في وقت سابق، ذكرت شبكة "سي إن إن" أن الولايات المتحدة تعتزم إرسال أنظمة صواريخ باتريوت المضادة للطائرات (SAM) إلى كييف في وقت أبكر مما هو مخطط له، وذلك بسبب اختصار فترة تدريب القوات المسلحة الأوكرانية.صرح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، خلال جلسة استماع في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي، أن معارك ضارية تدور في أوكرانيا، وأهمها تدور في منطقة باخموت (أرتيوموفسك).وفقًا لوزير الدفاع، لدى القوات المسلحة الأوكرانية فرصة لتحقيق نجاح كبير في ساحة المعركة قبل الشتاء المقبل، والولايات المتحدة تفعل "كل ما في وسعها" من أجل ذلك.
https://sputnikarabic.ae/20230305/مسؤولون-طياران-أوكرانيان-يصلان-إلى-أمريكا-للتدريب-على-مقاتلات-هجومية-بينها-إف-16-1074336714.html
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العالم, تدريب, واشنطن, الجيش الأوكراني
العالم, تدريب, واشنطن, الجيش الأوكراني
البنتاغون: الولايات المتحدة دربت نحو 7 آلاف جندي أوكراني
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وقال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر إن الولايات المتحدة دربت نحو سبعة آلاف جندي أوكراني وأن 26 دولة أخرى دربت أكثر من 11 ألف جندي.
وفقًا لرايدر، أكملت الولايات المتحدة أيضًا تدريب 65 عسكريًا أوكرانيًا على استخدام نظام الدفاع الجوي باتريوت. وحدد أنهم أرسلوا إلى أوروبا مع متخصصين أوكرانيين آخرين لإدارة أنظمة الدفاع الجوي "التي قدمتها الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا".
وأضاف رايدر خلال إفادة دورية، اليوم الخميس: "هذا الأسبوع ، أكمل 65 عسكريًا أوكرانيًا مضادًا للطائرات تدريبات على أنظمة باتريوت في فورت سيل، أوكلاهوما، والآن عادوا إلى أوروبا".
في وقت سابق، ذكرت شبكة "سي إن إن" أن الولايات المتحدة تعتزم إرسال أنظمة صواريخ باتريوت المضادة للطائرات (SAM) إلى كييف في وقت أبكر مما هو مخطط له، وذلك بسبب اختصار فترة تدريب القوات المسلحة الأوكرانية.
صرح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، خلال جلسة استماع في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي، أن معارك ضارية تدور في أوكرانيا، وأهمها تدور في منطقة باخموت (أرتيوموفسك).
وفقًا لوزير الدفاع، لدى القوات المسلحة الأوكرانية فرصة لتحقيق نجاح كبير في ساحة المعركة قبل الشتاء المقبل، والولايات المتحدة تفعل "كل ما في وسعها" من أجل ذلك.