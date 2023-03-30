https://sputnikarabic.ae/20230330/البيت-الأبيض-وزراء-الناتو-سيناقشون-في-بروكسل-الوضع-الأوكراني-والتأثير-الصيني-الضار-1075348448.html
البيت الأبيض: وزراء الناتو سيناقشون في بروكسل الوضع الأوكراني والتأثير الصيني "الضار"
البيت الأبيض: وزراء الناتو سيناقشون في بروكسل الوضع الأوكراني والتأثير الصيني "الضار"
صرح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، بأن المشاركين في الاجتماع الوزاري المقبل للناتو في بروكسل، الأسبوع المقبل، سيعتزمون مناقشة الوضع في أوكرانيا وعدد من... 30.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-30T21:05+0000
2023-03-30T21:05+0000
2023-03-30T21:05+0000
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وقال المسؤول الأمريكي، للصحفيين اليوم الخميس: "سيتم إيلاء اهتمام خاص لأوكرانيا خلال الاجتماع الوزاري لحلف الناتو. وفي الوقت نفسه، سيناقش الوزراء أيضًا التهديدات والتحديات العالمية، بما في ذلك عملنا مع شركاء من منطقة المحيطين الهندي والهادئ فيما يتعلق بسلوك الصين الضار، وضمان أمن الإمدادات العالمية، وسلاسل وتنسيق الإجراءات لحماية الديمقراطية من الآثار الضارة للتكنولوجيات الجديدة، وكذلك توسيع التعاون مع شركاء جدد من بين بلدان الجنوب العالمي".بالإضافة إلى ذلك، وفقا للمسؤول الأمريكي، يعتزم أعضاء التحالف "ضمان أن أوكرانيا لديها كل ما هو ضروري لهجوم مضاد ناجح"، مضيفا: "سيكون هذا أيضًا جزءًا من مناقشاتنا القادمة".وعندما سئل عما إذا كان حلفاء الناتو سيناقشون خطط روسيا لنشر أسلحة نووية تكتيكية على أراضي بيلاروسيا، أجاب ممثل البيت الأبيض بالنفي.
https://sputnikarabic.ae/20230329/الصين-سماح-واشنطن-لرئيسة-تايوان-بالتوقف-في-الأراضي-الأمريكية-سيكون-استفزازا-1075262899.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, البيت الأبيض, الناتو, الصين
العالم, البيت الأبيض, الناتو, الصين
البيت الأبيض: وزراء الناتو سيناقشون في بروكسل الوضع الأوكراني والتأثير الصيني "الضار"
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صرح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، بأن المشاركين في الاجتماع الوزاري المقبل للناتو في بروكسل، الأسبوع المقبل، سيعتزمون مناقشة الوضع في أوكرانيا وعدد من التهديدات العالمية، بما في ذلك سلوك الصين "الضار".
وقال المسؤول الأمريكي، للصحفيين اليوم الخميس: "سيتم إيلاء اهتمام خاص لأوكرانيا خلال الاجتماع الوزاري لحلف الناتو. وفي الوقت نفسه، سيناقش الوزراء أيضًا التهديدات والتحديات العالمية، بما في ذلك عملنا مع شركاء من منطقة المحيطين الهندي والهادئ فيما يتعلق بسلوك الصين الضار، وضمان أمن الإمدادات العالمية، وسلاسل وتنسيق الإجراءات لحماية الديمقراطية من الآثار الضارة للتكنولوجيات الجديدة، وكذلك توسيع التعاون مع شركاء جدد من بين بلدان الجنوب العالمي".
بالإضافة إلى ذلك، وفقا للمسؤول الأمريكي، يعتزم أعضاء التحالف "ضمان أن أوكرانيا لديها كل ما هو ضروري لهجوم مضاد ناجح"، مضيفا: "سيكون هذا أيضًا جزءًا من مناقشاتنا القادمة".
وعندما سئل عما إذا كان حلفاء الناتو سيناقشون خطط روسيا لنشر أسلحة نووية تكتيكية على أراضي بيلاروسيا، أجاب ممثل البيت الأبيض بالنفي.