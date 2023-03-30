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https://sputnikarabic.ae/20230330/الجامعة-العربية-تدعو-لاتخاذ-خطوات-جادة-لإنهاء-الاحتلال-وتوفير-الحماية-للشعب-الفلسطيني-1075328660.html
الجامعة العربية تدعو لاتخاذ خطوات جادة لإنهاء الاحتلال وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني
الجامعة العربية تدعو لاتخاذ خطوات جادة لإنهاء الاحتلال وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني
دعت جامعة الدول العربية "المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتحرك لإتخاذ خطوات جادة وحقيقية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي"، مطالبة مجلس الأمن بالضغط على إسرائيل... 30.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-30T12:04+0000
2023-03-30T12:04+0000
جامعة الدول العربية
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وقالت الأمانة العامة للجامعة العربية، في بيان لها، بمناسبة الذكرى 47 لـ"يوم الأرض" الفلسطيني، إن "الشعب الفلسطيني، الذي يواجه الاضطهاد المنظم منذ ما يزيد عن 75 عاما هو عمر الاحتلال، يعاني اليوم فصلا جديدا من فصول المأساة على يد حكومة يمينية فاشية متطرفة تمارس مزيدا من الاقتلاع والتهجير، وتدير عمليات قتل واعدامات جماعية شهدتها العديد من المدن والبلدات والقرى الفلسطينية".وأشار البيان، إلى أنه "منذ بداية العام الحالي ارتقى ما يزيد عن 90 شهيدا فلسطينيا بينهم 17 طفلا وأكثر من 400 جريح، بالإضافة إلى تشجيع حكومة الاحتلال لعصابات المستوطنين بتنفيذ جرائم مروعة في بلدات وقرى محافظة نابلس حوارة وبورين وعينبوس وغيرها من المناطق، وسن وإصدار المزيد من التشريعات والقوانين العنصرية الاستعمارية التي تستهدف وجود وحقوق الشعب الفلسطيني".وأكدت الجامعة العربية على "ضرورة إلزام سلطات الإحتلال بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والعمل من أجل التوصل لحل شاملٍ عادلٍ قائم على دولتين، وفق قوانين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية".كما كررت التأكيد على دعمها الكامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، داعية "كافة المؤسسات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، وجميع الأحرار في العالم إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني والعمل الفوري على وقف الجرائم اليومية المتواصلة ضده من استيطان وتهويد وقتل مستمر".
https://sputnikarabic.ae/20230302/فلسطين-تحذر-من-تصعيد-خطير-بعد-تصريحات-وزير-إسرائيلي-بشأن-محو-حوارة-من-الوجود-1074207453.html
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جامعة الدول العربية, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
جامعة الدول العربية, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم

الجامعة العربية تدعو لاتخاذ خطوات جادة لإنهاء الاحتلال وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني

12:04 GMT 30.03.2023
© Photo / Arab Leagueاجتماع الجامعة العربية لبحث أزمة الجفاف في الصومال
اجتماع الجامعة العربية لبحث أزمة الجفاف في الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2023
© Photo / Arab League
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دعت جامعة الدول العربية "المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتحرك لإتخاذ خطوات جادة وحقيقية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي"، مطالبة مجلس الأمن بالضغط على إسرائيل لوقف سياساتها وانتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني.
وقالت الأمانة العامة للجامعة العربية، في بيان لها، بمناسبة الذكرى 47 لـ"يوم الأرض" الفلسطيني، إن "الشعب الفلسطيني، الذي يواجه الاضطهاد المنظم منذ ما يزيد عن 75 عاما هو عمر الاحتلال، يعاني اليوم فصلا جديدا من فصول المأساة على يد حكومة يمينية فاشية متطرفة تمارس مزيدا من الاقتلاع والتهجير، وتدير عمليات قتل واعدامات جماعية شهدتها العديد من المدن والبلدات والقرى الفلسطينية".
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2023
فلسطين تحذر من "تصعيد خطير" بعد تصريحات وزير إسرائيلي بشأن "محو حوارة من الوجود"
2 مارس, 09:27 GMT
وأشار البيان، إلى أنه "منذ بداية العام الحالي ارتقى ما يزيد عن 90 شهيدا فلسطينيا بينهم 17 طفلا وأكثر من 400 جريح، بالإضافة إلى تشجيع حكومة الاحتلال لعصابات المستوطنين بتنفيذ جرائم مروعة في بلدات وقرى محافظة نابلس حوارة وبورين وعينبوس وغيرها من المناطق، وسن وإصدار المزيد من التشريعات والقوانين العنصرية الاستعمارية التي تستهدف وجود وحقوق الشعب الفلسطيني".
وأكدت الجامعة العربية على "ضرورة إلزام سلطات الإحتلال بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والعمل من أجل التوصل لحل شاملٍ عادلٍ قائم على دولتين، وفق قوانين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية".
كما كررت التأكيد على دعمها الكامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، داعية "كافة المؤسسات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، وجميع الأحرار في العالم إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني والعمل الفوري على وقف الجرائم اليومية المتواصلة ضده من استيطان وتهويد وقتل مستمر".
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