https://sputnikarabic.ae/20230330/الجامعة-العربية-تدعو-لاتخاذ-خطوات-جادة-لإنهاء-الاحتلال-وتوفير-الحماية-للشعب-الفلسطيني-1075328660.html

الجامعة العربية تدعو لاتخاذ خطوات جادة لإنهاء الاحتلال وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني

الجامعة العربية تدعو لاتخاذ خطوات جادة لإنهاء الاحتلال وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني

دعت جامعة الدول العربية "المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتحرك لإتخاذ خطوات جادة وحقيقية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي"، مطالبة مجلس الأمن بالضغط على إسرائيل... 30.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-30T12:04+0000

2023-03-30T12:04+0000

2023-03-30T12:04+0000

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وقالت الأمانة العامة للجامعة العربية، في بيان لها، بمناسبة الذكرى 47 لـ"يوم الأرض" الفلسطيني، إن "الشعب الفلسطيني، الذي يواجه الاضطهاد المنظم منذ ما يزيد عن 75 عاما هو عمر الاحتلال، يعاني اليوم فصلا جديدا من فصول المأساة على يد حكومة يمينية فاشية متطرفة تمارس مزيدا من الاقتلاع والتهجير، وتدير عمليات قتل واعدامات جماعية شهدتها العديد من المدن والبلدات والقرى الفلسطينية".وأشار البيان، إلى أنه "منذ بداية العام الحالي ارتقى ما يزيد عن 90 شهيدا فلسطينيا بينهم 17 طفلا وأكثر من 400 جريح، بالإضافة إلى تشجيع حكومة الاحتلال لعصابات المستوطنين بتنفيذ جرائم مروعة في بلدات وقرى محافظة نابلس حوارة وبورين وعينبوس وغيرها من المناطق، وسن وإصدار المزيد من التشريعات والقوانين العنصرية الاستعمارية التي تستهدف وجود وحقوق الشعب الفلسطيني".وأكدت الجامعة العربية على "ضرورة إلزام سلطات الإحتلال بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والعمل من أجل التوصل لحل شاملٍ عادلٍ قائم على دولتين، وفق قوانين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية".كما كررت التأكيد على دعمها الكامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، داعية "كافة المؤسسات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، وجميع الأحرار في العالم إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني والعمل الفوري على وقف الجرائم اليومية المتواصلة ضده من استيطان وتهويد وقتل مستمر".

https://sputnikarabic.ae/20230302/فلسطين-تحذر-من-تصعيد-خطير-بعد-تصريحات-وزير-إسرائيلي-بشأن-محو-حوارة-من-الوجود-1074207453.html

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