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https://sputnikarabic.ae/20230330/الجيش-السوداني-يؤكد-التزامه-بالعملية-السياسية-الحالية-في-البلاد-1075334245.html
الجيش السوداني يؤكد التزامه بالعملية السياسية الحالية في البلاد
الجيش السوداني يؤكد التزامه بالعملية السياسية الحالية في البلاد
أكد الجيش السوداني التزامه بالعملية السياسية التي تجري حاليا في البلاد، مؤكدا دعمه للمشاركين في ورشة الإصلاح الأمني والعسكري. 30.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-30T14:14+0000
2023-03-30T14:14+0000
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جاء ذلك في بيان أصدرته القوات المسلحة السودانية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الخميس.وأكد البيان أن القوات المسلحة السودانية تنتظر عمل اللجان الفنية المختصة.ولفتت البيان إلى أن مهمة تلك اللجان الفنية هي استكمال التفاصيل المتعلقة بعمليات دمج وتحديث جميع القوات العسكرية ضمن جيش وطني واحد يكون هدفه هو حماية التحول الديمقراطي، مشيرا إلى أن هذه التفاصيل ستكون جزءا من الاتفاق السياسي النهائي.وأعلنت السلطات السودانية، في وقت سابق، أنه سيتم التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي مطلع شهر أبريل/ نيسان المقبل، مشيرة إلى أنه سيتم تشكيل مؤسسات الحكومة الانتقالية في الـ 11 من الشهر نفسه.وفي 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، اندلعت أزمة سياسية في السودان عندما أعلن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، عن إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ، وهي الأزمة التي يسعى الاتفاق الإطاري لحلها.
https://sputnikarabic.ae/20230329/هل-بات-السودان-على-أبواب-الحكم-المدني-وما-التحديات-التي-تنتظر-التسوية-المقبلة؟-1075298254.html
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العالم العربي, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان, المجلس السيادي في السودان
العالم العربي, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان, المجلس السيادي في السودان

الجيش السوداني يؤكد التزامه بالعملية السياسية الحالية في البلاد

14:14 GMT 30.03.2023
© Sputnik . محمد الفاتحالقائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان
القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2023
© Sputnik . محمد الفاتح
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أكد الجيش السوداني التزامه بالعملية السياسية التي تجري حاليا في البلاد، مؤكدا دعمه للمشاركين في ورشة الإصلاح الأمني والعسكري.
جاء ذلك في بيان أصدرته القوات المسلحة السودانية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الخميس.
وأكد البيان أن القوات المسلحة السودانية تنتظر عمل اللجان الفنية المختصة.
ولفتت البيان إلى أن مهمة تلك اللجان الفنية هي استكمال التفاصيل المتعلقة بعمليات دمج وتحديث جميع القوات العسكرية ضمن جيش وطني واحد يكون هدفه هو حماية التحول الديمقراطي، مشيرا إلى أن هذه التفاصيل ستكون جزءا من الاتفاق السياسي النهائي.
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أمس, 17:36 GMT
وأعلنت السلطات السودانية، في وقت سابق، أنه سيتم التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي مطلع شهر أبريل/ نيسان المقبل، مشيرة إلى أنه سيتم تشكيل مؤسسات الحكومة الانتقالية في الـ 11 من الشهر نفسه.
وفي 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، اندلعت أزمة سياسية في السودان عندما أعلن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، عن إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ، وهي الأزمة التي يسعى الاتفاق الإطاري لحلها.
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