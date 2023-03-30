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https://sputnikarabic.ae/20230330/الخارجية-السورية-العدوان-الإسرائيلي-على-دمشق-محاولة-للهروب-من-التفتت-الداخلي-1075329058.html
الخارجية السورية: العدوان الإسرائيلي على دمشق محاولة للهروب من التفتت الداخلي
الخارجية السورية: العدوان الإسرائيلي على دمشق محاولة للهروب من التفتت الداخلي
اعتبرت الخارجية السورية أن استهداف إسرائيل لدمشق صباح اليوم هو "محاولة للهروب من التفتت الداخلي الذي يشهده هذا الكيان". 30.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-30T12:13+0000
2023-03-30T12:13+0000
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دمشق - سبوتنيك. وقالت الخارجية السورية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إن "العدوان الإسرائيلي الإرهابي الذي استهدف صباح اليوم، بعض النقاط بمحيط مدينة دمشق، في هذه المرحلة بالتحديد يشكل محاولة للهروب من التفتت الداخلي الذي يشهده هذا الكيان وهو استمرار للنهج الفاشي للكيان الإسرائيلي تجاه شعوب ودول المنطقة".وأضافت الخارجية السورية أنه "لا يُمكن أن تنعم المنطقة بالسلام والاستقرار إذا لم يتم وضع حد للاحتلال الإسرائيلي ولاعتداءاته المتكررة ومحاسبته على الجرائم التي يرتكبها".وصباح اليوم الخميس، أعلنت الدفاع السورية إصابة عسكريين اثنين نتيجة عدوان إسرائيلي جوي بالصواريخ على محيط دمشق.وتطالب سوريا بشكل متكرر مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها.
https://sputnikarabic.ae/20230329/الدفاع-السورية-إصابة-عسكريين-اثنين-في-عدوان-إسرائيلي-على-العاصمة-دمشق-1075305371.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار

الخارجية السورية: العدوان الإسرائيلي على دمشق محاولة للهروب من التفتت الداخلي

12:13 GMT 30.03.2023
© Sputnik . Mohammad Damour وزارة الخارجية السورية
 وزارة الخارجية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2023
© Sputnik . Mohammad Damour
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اعتبرت الخارجية السورية أن استهداف إسرائيل لدمشق صباح اليوم هو "محاولة للهروب من التفتت الداخلي الذي يشهده هذا الكيان".
دمشق - سبوتنيك. وقالت الخارجية السورية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إن "العدوان الإسرائيلي الإرهابي الذي استهدف صباح اليوم، بعض النقاط بمحيط مدينة دمشق، في هذه المرحلة بالتحديد يشكل محاولة للهروب من التفتت الداخلي الذي يشهده هذا الكيان وهو استمرار للنهج الفاشي للكيان الإسرائيلي تجاه شعوب ودول المنطقة".
الدفاعات الجوية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2023
الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين في عدوان إسرائيلي على العاصمة دمشق
أمس, 23:31 GMT
وأضافت الخارجية السورية أنه "لا يُمكن أن تنعم المنطقة بالسلام والاستقرار إذا لم يتم وضع حد للاحتلال الإسرائيلي ولاعتداءاته المتكررة ومحاسبته على الجرائم التي يرتكبها".
وصباح اليوم الخميس، أعلنت الدفاع السورية إصابة عسكريين اثنين نتيجة عدوان إسرائيلي جوي بالصواريخ على محيط دمشق.
وتطالب سوريا بشكل متكرر مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها.
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