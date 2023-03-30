https://sputnikarabic.ae/20230330/الذكرى-الـ-47-ليوم-الأرض-الفلسطيني-العلاقة-الروحية-المتجذرة-بين-الروس-وفلسطين-1075338153.html
الذكرى الـ 47 ليوم الأرض الفلسطيني... العلاقة الروحية المتجذرة بين الروس وفلسطين
الذكرى الـ 47 ليوم الأرض الفلسطيني... العلاقة الروحية المتجذرة بين الروس وفلسطين
تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن: العلاقة الروحية بين الروس وفلسطين وكيف أثر وتأثر الروس في هذه الأرض المقدسة وشعبها، شابة جزائرية من بين أكثر... 30.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-30T15:08+0000
2023-03-30T15:08+0000
2023-03-30T15:08+0000
راديو
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الذكرى الـ 47 ليوم الأرض الفلسطيني ... العلاقة الروحية المتجذرة بين الروس وفلسطين
الذكرى الـ 47 ليوم الأرض الفلسطيني ... العلاقة الروحية المتجذرة بين الروس وفلسطين
حُفرت الأراضي الفلسطينية المقدسة عميقا في وجدان الشعب الروسي، وتعلّقوا بها منذ قرون، فالعلاقة بينهما ليست وليدة اللحظة ولا حتّى الأمس القريب، بل امتدت جذورها إلى فترة طويلة سبقت اعتناق روسيا المسيحية قبل قرون عديدة.يحيي الفلسطينيون الذكرى الـ 47 ليوم الأرض الفلسطيني، اليوم الخميس، الموافق لـ 30 مارس/ آذار من كل عام، المناسبة التي أصبحت عيدا للأرض والدفاع عنها منذ عام 1976.فلسطين جنة الله على الأرضقال الباحث في الشؤون الاقتصادية والجيوسياسية الدكتور محمد دياب، والمحاضر في الجامعة اللبنانية وصاحب كتاب "فلسطين في مرآة الثقافة الروسية" لبرنامجنا "صدى الحياة"، حول أهمية إحياء ذكرى يوم الأرض الفلسطيني:وعن مدى تأثير فلسطين في الوعي الروسي وانعكاسات نتاجات الأدب والفن والفكر السياسي في روسيا، قال لنا:وعن العلاقة الروحية الوجدانية بين الروس بالأراضي المقدسة الفلسطينية، قال لنا الدكتور محمد دياب:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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فرح القادري
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
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الذكرى الـ 47 ليوم الأرض الفلسطيني... العلاقة الروحية المتجذرة بين الروس وفلسطين
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تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن: العلاقة الروحية بين الروس وفلسطين وكيف أثر وتأثر الروس في هذه الأرض المقدسة وشعبها، شابة جزائرية من بين أكثر الكُتّاب الجزائريين قراءة عبر التاريخ، هاشتاغ "لا لتصوير موائد الإفطار" يجتاح الجزائر، مسلسل "دفعة لندن" يثير الجدل حول "الشخصية العراقية" ودعوات لوقف بثه.
حُفرت الأراضي الفلسطينية المقدسة عميقا في وجدان الشعب الروسي، وتعلّقوا بها منذ قرون، فالعلاقة بينهما ليست وليدة اللحظة ولا حتّى الأمس القريب، بل امتدت جذورها إلى فترة طويلة سبقت اعتناق روسيا المسيحية قبل قرون عديدة.
يحيي الفلسطينيون الذكرى الـ 47 ليوم الأرض الفلسطيني، اليوم الخميس، الموافق لـ 30 مارس/ آذار من كل عام، المناسبة التي أصبحت عيدا للأرض والدفاع عنها منذ عام 1976.
فلسطين جنة الله على الأرض
قال الباحث في الشؤون الاقتصادية والجيوسياسية الدكتور محمد دياب، والمحاضر في الجامعة اللبنانية وصاحب كتاب "فلسطين في مرآة الثقافة الروسية" لبرنامجنا "صدى الحياة"، حول أهمية إحياء ذكرى يوم الأرض الفلسطيني:
"إن إحياء يوم الأرض له أهمية كبيرة جدا بالنسبة للشعب الفلسطيني، إنه عنوان تمسك هذا الشعب بأرضه، وبوطنه وأهميته الكبرى أنه يعيد إحياء هذه التقاليد في نفوس الأجيال الجديدة من الفلسطينيين، ونحن نرى أن الجيل الجديد وبأعمار العشرينات يكافح ويناضل من أجل حقه ويتمسك بهذه الأرض".
وعن مدى تأثير فلسطين في الوعي الروسي وانعكاسات نتاجات الأدب والفن والفكر السياسي في روسيا، قال لنا:
"منذ القرن الثاني عشر توافدت قوافل الحجاج إلى فلسطين، أتوا إليها رغم الصعوبات ومخاطر الطريق، وكان في ذهن كل واحد منهم صورة متخيّلة عن هذه الأرض، كما يقولون "فلسطين هي جنة الله على الأرض وبلاد الخيرات"، ورغم اختلاف الصورة الواقعية عما تخيلوه كانوا متمسكين بتلك الصورة الأولى".
وعن العلاقة الروحية الوجدانية بين الروس بالأراضي المقدسة الفلسطينية، قال لنا الدكتور محمد دياب:
"إن هذه العلاقة الوجدانية والروحية العاطفية بين الروس وفلسطين تاريخية ومتجذرة منذ القديم، عندما اعتنقت روسيا المسيحية وأصبحت هذه العقيدة الجديدة بمثابة الرابط الروحي التي تشد الإنسان الروسي إلى هذه الأرض المقدسة الموعودة، ونحن نلاحظ ذلك في كتابات أدباء روس كبار".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...