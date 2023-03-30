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https://sputnikarabic.ae/20230330/القضاء-الروسي-يواصل-النظر-في-دعوى-تصفية-وكالة-سخنوت-اليهودية-1075308021.html
القضاء الروسي يواصل النظر في دعوى تصفية وكالة "سخنوت" اليهودية
القضاء الروسي يواصل النظر في دعوى تصفية وكالة "سخنوت" اليهودية
تواصل محكمة موسكو، اليوم الخميس، النظر في دعوى وزارة العدل الروسية بشأن تصفية وكالة "سخنوت" اليهودية، حسبما أبلغت المحكمة وكالة "سبوتنيك". 30.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-30T05:28+0000
2023-03-30T05:49+0000
روسيا
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وتبدأ جلسة محكمة "باسماني" بموسكو النظر في دعوى وزارة العدل الروسية بشأن تصفية وكالة "سخنوت" في الساعة 2:00 ظهرًا.وأكدت وزارة العدل الروسية، يوم 20 شباط/فبراير، أنها لن تسحب مطالبتها بتصفية وكالة "سخنوت" اليهودية"، حتى بعد تصحيح الانتهاكات المرتكبة"، وأن "إدخال تعديلات على الميثاق لا يؤثر على الادعاءات المذكورة فيما يتعلق بانتهاكات سابقة لا يمكن إصلاحها".وبحسب محامي الدفاع عن "سخنوت"، فقد "نظمت الوكالة شؤونها بجدية، الأمر الذي قبلته وزارة العدل، لكن نية تصفية الوكالة لم تختف من الوزارة"."الوكالة اليهودية لإسرائيل -سخنوت" هي منظمة تعني بضمان العلاقات بين اليهود حول العالم، وكذلك قضايا الهجرة اليهودية إلى إسرائيل، وتأسست عام 1929، وتعمل المكاتب التمثيلية للوكالة اليهودية في روسيا منذ عام 1989.وتتمثل ادعاءات وزارة العدل، بعدة نقاط أهمها، أن سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية لا يتضمن معلومات حول الاسم المختصر للمنظمة باللغة الإنجليزية، وهناك أيضًا وصمة في الإشارة إلى العنوان القانوني. بالإضافة إلى ذلك، خلافًا لقانون المنظمات غير التجارية في روسيا، لا يحدد ميثاق "سخنوت" الهيئة الإدارية العليا، وضرورة تسجيل ميثاق جديد للمنظمة.وكذلك، وزارة العدل غير راضية أيضاً عن موقف الوكالة من تخزين البيانات الشخصية للروس؛ وتم تغريم "سخنوت" على خلفية هذا الأمر بمقدار 735 ألف روبل لانتهاكها القانون في هذا المجال.وتقول الوكالة الفيدرالية، أن وكالة "سخنوت" ارتكبت انتهاكًا لدستور الروسي وانتهاكات منهجية متكررة لقوانين البلاد في هذا الصدد، لذلك ترى وزارة العدل أنه يجب تصفية هذه الوكالة، حتى رغم الإجراءات التي قامت بها بهدف تصحيح الوضع.
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القضاء الروسي يواصل النظر في دعوى تصفية وكالة "سخنوت" اليهودية

05:28 GMT 30.03.2023 (تم التحديث: 05:49 GMT 30.03.2023)
© Sputnik . Iliya Pitalev /  / الانتقال إلى بنك الصورمحكمة ضاحية موسكو
محكمة ضاحية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2023
© Sputnik . Iliya Pitalev /
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تواصل محكمة موسكو، اليوم الخميس، النظر في دعوى وزارة العدل الروسية بشأن تصفية وكالة "سخنوت" اليهودية، حسبما أبلغت المحكمة وكالة "سبوتنيك".
وتبدأ جلسة محكمة "باسماني" بموسكو النظر في دعوى وزارة العدل الروسية بشأن تصفية وكالة "سخنوت" في الساعة 2:00 ظهرًا.

وأكدت وزارة العدل الروسية، يوم 20 شباط/فبراير، أنها لن تسحب مطالبتها بتصفية وكالة "سخنوت" اليهودية"، حتى بعد تصحيح الانتهاكات المرتكبة"، وأن "إدخال تعديلات على الميثاق لا يؤثر على الادعاءات المذكورة فيما يتعلق بانتهاكات سابقة لا يمكن إصلاحها".
وبحسب محامي الدفاع عن "سخنوت"، فقد "نظمت الوكالة شؤونها بجدية، الأمر الذي قبلته وزارة العدل، لكن نية تصفية الوكالة لم تختف من الوزارة".
"الوكالة اليهودية لإسرائيل -سخنوت" هي منظمة تعني بضمان العلاقات بين اليهود حول العالم، وكذلك قضايا الهجرة اليهودية إلى إسرائيل، وتأسست عام 1929، وتعمل المكاتب التمثيلية للوكالة اليهودية في روسيا منذ عام 1989.
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وتتمثل ادعاءات وزارة العدل، بعدة نقاط أهمها، أن سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية لا يتضمن معلومات حول الاسم المختصر للمنظمة باللغة الإنجليزية، وهناك أيضًا وصمة في الإشارة إلى العنوان القانوني. بالإضافة إلى ذلك، خلافًا لقانون المنظمات غير التجارية في روسيا، لا يحدد ميثاق "سخنوت" الهيئة الإدارية العليا، وضرورة تسجيل ميثاق جديد للمنظمة.

وكذلك، وزارة العدل غير راضية أيضاً عن موقف الوكالة من تخزين البيانات الشخصية للروس؛ وتم تغريم "سخنوت" على خلفية هذا الأمر بمقدار 735 ألف روبل لانتهاكها القانون في هذا المجال.

وتقول الوكالة الفيدرالية، أن وكالة "سخنوت" ارتكبت انتهاكًا لدستور الروسي وانتهاكات منهجية متكررة لقوانين البلاد في هذا الصدد، لذلك ترى وزارة العدل أنه يجب تصفية هذه الوكالة، حتى رغم الإجراءات التي قامت بها بهدف تصحيح الوضع.
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