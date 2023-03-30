https://sputnikarabic.ae/20230330/القوات-الروسية-تقضي-على-3-مجموعات-تخريبية-على-محور-كوبيانسك-وتُدمر-3-مسيرات-أوكرانية-1075306764.html
القوات الروسية تقضي على 3 مجموعات تخريبية على محور كوبيانسك وتُدمر 3 مسيرات أوكرانية
القوات الروسية تقضي على 3 مجموعات تخريبية على محور كوبيانسك وتُدمر 3 مسيرات أوكرانية
صرح رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "زاباد" الروسية، سيرغي زيبنسكي، لوكالة "سبوتنيك"، بأن الجنود الروس قضوا على ثلاث مجموعات تخريبية استطلاعية أوكرانية على... 30.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-30T02:06+0000
2023-03-30T02:06+0000
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روسيا
القوات الروسية تقضي على 3 مجموعات تخريبية على محور كوبيانسك وتُدمر 3 مسيرات أوكرانية
02:06 GMT 30.03.2023 (تم التحديث: 02:13 GMT 30.03.2023) تابعنا عبر
صرح رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "زاباد" الروسية، سيرغي زيبنسكي، لوكالة "سبوتنيك"، بأن الجنود الروس قضوا على ثلاث مجموعات تخريبية استطلاعية أوكرانية على محور كوبيانسك، وأفشلوا أيضًا عملية استبدال وحدات العدو في المواقع الأمامية.