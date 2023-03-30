https://sputnikarabic.ae/20230330/الكرملين-تم-القبض-على-مراسل-صحيفة-وول-ستريت-جورنال-متلبسا--1075323595.html

الكرملين: تم القبض على مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" متلبسا

الكرملين: تم القبض على مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" متلبسا

علق المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، على اعتقال مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" إيفان غيرشكوفيتش، بأن الأمر لا يتعلق... 30.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-30T10:35+0000

2023-03-30T10:35+0000

2023-03-30T10:49+0000

روسيا

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كانت موسكو ستتعاون مع وكالات المخابرات الأمريكية في القضية:وردا على سؤال حول ما إذا كان هذا الحادث يمكن أن يثير مراجعة من قبل الولايات المتحدة للمراسلين الصحفيين الروس، قال بيسكوف:وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في وقت سابق اليوم الخميس، اعتقال مراسل مكتب "وول ستريت جورنال" في موسكو، إيفان غيرشكوفيتش، في مدينة يكاترينبورغ الروسية، للاشتباه في قيامه بالتجسس.وأضاف البيان: "رفعت دائرة التحقيق التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي قضية جنائية ضد مواطن أمريكي بموجب المادة 276 من القانون الجنائي الروسي (التجسس)".

https://sputnikarabic.ae/20230330/الخارجية-الروسية-العمل-الذي-قام-به-موظف-وول-ستريت-جورنال-في-يكاترينبورغ-لا-يمت-للصحافة-بصلة-1075320246.html

https://sputnikarabic.ae/20230330/جهاز-الأمن-الفدرالي-الروسي-يعتقل-مراسل-وول-ستريت-جورنال-بتهمة-التجسس-1075312738.html

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