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الكرملين: تم القبض على مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" متلبسا
Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230330/الكرملين-تم-القبض-على-مراسل-صحيفة-وول-ستريت-جورنال-متلبسا--1075323595.html
الكرملين: تم القبض على مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" متلبسا
الكرملين: تم القبض على مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" متلبسا
علق المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، على اعتقال مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" إيفان غيرشكوفيتش، بأن الأمر لا يتعلق... 30.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-30T10:35+0000
2023-03-30T10:49+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كانت موسكو ستتعاون مع وكالات المخابرات الأمريكية في القضية:وردا على سؤال حول ما إذا كان هذا الحادث يمكن أن يثير مراجعة من قبل الولايات المتحدة للمراسلين الصحفيين الروس، قال بيسكوف:وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في وقت سابق اليوم الخميس، اعتقال مراسل مكتب "وول ستريت جورنال" في موسكو، إيفان غيرشكوفيتش، في مدينة يكاترينبورغ الروسية، للاشتباه في قيامه بالتجسس.وأضاف البيان: "رفعت دائرة التحقيق التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي قضية جنائية ضد مواطن أمريكي بموجب المادة 276 من القانون الجنائي الروسي (التجسس)".
https://sputnikarabic.ae/20230330/الخارجية-الروسية-العمل-الذي-قام-به-موظف-وول-ستريت-جورنال-في-يكاترينبورغ-لا-يمت-للصحافة-بصلة-1075320246.html
https://sputnikarabic.ae/20230330/جهاز-الأمن-الفدرالي-الروسي-يعتقل-مراسل-وول-ستريت-جورنال-بتهمة-التجسس-1075312738.html
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روسيا

الكرملين: تم القبض على مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" متلبسا

10:35 GMT 30.03.2023 (تم التحديث: 10:49 GMT 30.03.2023)
© Sputnik . Alexei Maishev / الانتقال إلى بنك الصورالكرملين، موسكو
الكرملين، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2023
© Sputnik . Alexei Maishev
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علق المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، على اعتقال مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" إيفان غيرشكوفيتش، بأن الأمر لا يتعلق بالاشتباه، فقد تم القبض عليه متلبسا.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كانت موسكو ستتعاون مع وكالات المخابرات الأمريكية في القضية:

"هذا من صلاحيات جهاز الأمن الفيدرالي، لقد أصدروا بيانًا بالفعل من خدمة الأمن الفيدرالية، ليس لدينا ما نضيفه هنا. الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أنه، على حد علمنا، تم القبض عليه متلبسًا".

المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
دميتري بيسكوف
المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)
وردا على سؤال حول ما إذا كان هذا الحادث يمكن أن يثير مراجعة من قبل الولايات المتحدة للمراسلين الصحفيين الروس، قال بيسكوف:

"نأمل ألا يحدث هذا ولا يجب أن يحدث هذا، لأنني مرة أخرى أكرر أن الأمر لا يتعلق بالشكوك، بل يتعلق بحقيقة أنه تم القبض عليه متلبسا".

المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
دميتري بيسكوف
المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية: العمل الذي قام به موظف "وول ستريت جورنال" في يكاترينبورغ لا يمت للصحافة بصلة
10:11 GMT
وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في وقت سابق اليوم الخميس، اعتقال مراسل مكتب "وول ستريت جورنال" في موسكو، إيفان غيرشكوفيتش، في مدينة يكاترينبورغ الروسية، للاشتباه في قيامه بالتجسس.

وجاء في بيان الأمن الروسي: "الأنشطة غير القانونية للمواطن الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش، مواليد 1991، المعتمد من قبل وزارة الخارجية الروسية، مراسل مكتب موسكو لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، يشتبه في تجسسه لصالح الحكومة الأمريكية".

جهاز الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2023
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل مراسل "وول ستريت جورنال" بتهمة التجسس
07:44 GMT
وفقًا لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، جمع غيرشكوفيتش معلومات تشكل سراً من أسرار الدولة "حول أنشطة إحدى الشركات التابعة للمجمع الصناعي العسكري الروسي"، بناءً على تعليمات من الولايات المتحدة الأمريكية. تم اعتقال المواطن الأمريكي أثناء محاولته الحصول على معلومات سرية.
وأضاف البيان: "رفعت دائرة التحقيق التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي قضية جنائية ضد مواطن أمريكي بموجب المادة 276 من القانون الجنائي الروسي (التجسس)".
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Артиллеристы вооруженных сил РФ подготавливают снаряды для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:48 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:19 GMT
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