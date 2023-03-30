https://sputnikarabic.ae/20230330/الكرملين-تم-القبض-على-مراسل-صحيفة-وول-ستريت-جورنال-متلبسا--1075323595.html
الكرملين: تم القبض على مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" متلبسا
الكرملين: تم القبض على مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" متلبسا
علق المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، على اعتقال مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" إيفان غيرشكوفيتش، بأن الأمر لا يتعلق... 30.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-30T10:35+0000
2023-03-30T10:35+0000
2023-03-30T10:49+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كانت موسكو ستتعاون مع وكالات المخابرات الأمريكية في القضية:وردا على سؤال حول ما إذا كان هذا الحادث يمكن أن يثير مراجعة من قبل الولايات المتحدة للمراسلين الصحفيين الروس، قال بيسكوف:وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في وقت سابق اليوم الخميس، اعتقال مراسل مكتب "وول ستريت جورنال" في موسكو، إيفان غيرشكوفيتش، في مدينة يكاترينبورغ الروسية، للاشتباه في قيامه بالتجسس.وأضاف البيان: "رفعت دائرة التحقيق التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي قضية جنائية ضد مواطن أمريكي بموجب المادة 276 من القانون الجنائي الروسي (التجسس)".
https://sputnikarabic.ae/20230330/الخارجية-الروسية-العمل-الذي-قام-به-موظف-وول-ستريت-جورنال-في-يكاترينبورغ-لا-يمت-للصحافة-بصلة-1075320246.html
https://sputnikarabic.ae/20230330/جهاز-الأمن-الفدرالي-الروسي-يعتقل-مراسل-وول-ستريت-جورنال-بتهمة-التجسس-1075312738.html
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روسيا
الكرملين: تم القبض على مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" متلبسا
10:35 GMT 30.03.2023 (تم التحديث: 10:49 GMT 30.03.2023) تابعنا عبر
علق المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، على اعتقال مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" إيفان غيرشكوفيتش، بأن الأمر لا يتعلق بالاشتباه، فقد تم القبض عليه متلبسا.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كانت موسكو ستتعاون مع وكالات المخابرات الأمريكية في القضية:
"هذا من صلاحيات جهاز الأمن الفيدرالي، لقد أصدروا بيانًا بالفعل من خدمة الأمن الفيدرالية، ليس لدينا ما نضيفه هنا. الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أنه، على حد علمنا، تم القبض عليه متلبسًا".
دميتري بيسكوف
المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)
وردا على سؤال حول ما إذا كان هذا الحادث يمكن أن يثير مراجعة من قبل الولايات المتحدة للمراسلين الصحفيين الروس، قال بيسكوف:
"نأمل ألا يحدث هذا ولا يجب أن يحدث هذا، لأنني مرة أخرى أكرر أن الأمر لا يتعلق بالشكوك، بل يتعلق بحقيقة أنه تم القبض عليه متلبسا".
دميتري بيسكوف
المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)
وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في وقت سابق اليوم الخميس، اعتقال مراسل مكتب "وول ستريت جورنال"
في موسكو، إيفان غيرشكوفيتش، في مدينة يكاترينبورغ الروسية، للاشتباه في قيامه بالتجسس.
وجاء في بيان الأمن الروسي: "الأنشطة غير القانونية للمواطن الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش، مواليد 1991، المعتمد من قبل وزارة الخارجية الروسية، مراسل مكتب موسكو لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، يشتبه في تجسسه لصالح الحكومة الأمريكية".
وفقًا لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، جمع غيرشكوفيتش معلومات تشكل سراً من أسرار الدولة "حول أنشطة إحدى الشركات التابعة للمجمع الصناعي العسكري الروسي"، بناءً على تعليمات من الولايات المتحدة الأمريكية. تم اعتقال المواطن الأمريكي أثناء محاولته الحصول على معلومات سرية.
وأضاف البيان: "رفعت دائرة التحقيق التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي قضية جنائية ضد مواطن أمريكي بموجب المادة 276 من القانون الجنائي الروسي (التجسس)".