https://sputnikarabic.ae/20230330/بوتين-يوقع-مرسوما-بشأن-التجنيد-الإلزامي-في-الربيع--1075343322.html
بوتين يوقع مرسوما بشأن التجنيد الإلزامي في الربيع
بوتين يوقع مرسوما بشأن التجنيد الإلزامي في الربيع
وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مرسومًا حول التجنيد الإجباري في الربيع، والذي بموجبه سيتم استدعاء 147 ألف شخص، إلى القوات المسلحة الروسية في... 30.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-30T17:58+0000
2023-03-30T17:58+0000
2023-03-30T17:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
تجنيد
عمليات
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موسكو- سبوتنيك. وذكرت وثيقة نشرت على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية الروسية، أنه "في الفترة من 1 أبريل إلى 15 يوليو العام الحالي، ستتم الدعوة إلى التجنيد الإجباري للخدمة العسكرية لمواطني روسيا، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 إلى 27 عامًا، والذين ليسوا في الاحتياط... واستدعاء 147 ألف شخص إلى التجنيد الإجباري"، ممن يستوفون متطلبات قانون "التجنيد والخدمة العسكرية".وتشير الوثيقة الرئاسية إلى أنه تم إصدار تعليمات إلى الحكومة والسلطات الإقليمية ولجان التجنيد بضمان تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالتجنيد الإجباري.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن من بين الثلاثمائة شخص الذين تمت تعبئتهم، 150 ألفا يتواجدون في منطقة العملية العسكرية الخاصة، من بينهم 77 ألفا في الوحدات القتالية، والباقون في الجيوش الإقليمية.وقال بوتين خلال لقائه مع أعضاء مجلس حقوق الإنسان: "من بين 300 ألفا من المقاتلين الذين تمت تعبئتهم، 150 ألفا يتواجدون في منطقة العمليات، أي النصف. من بين هؤلاء الـ 150 ألفا المتواجدين في التشكيلات نصفهم فقط، أي 77 ألفا، موجودون مباشرة في الوحدات القتالية، والبقية في الصف الثاني أو الثالث، يؤدون بشكل أساسي وظائف قوات الدفاع الإقليمية، أو يخضعون لتدريب إضافي في منطقة العمليات".وأضاف بوتين: "الحديث عن أي تعبئة إضافية هو أمر لا معنى له، ولا توجد حاجة لذلك في الوقت الحالي لا بالنسبة للبلاد أو وزارة الدفاع".يذكر أنه في 28 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أبلغ وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الرئيس بوتين، عن استكمال التعبئة الجزئية في روسيا، التي بدأت في 21 سبتمبر، وبحسب شويغو ، تم استدعاء 300 ألف شخص. وأنه لا خطط لأية مهام إضافية كجزء من التعبئة الجزئية.
https://sputnikarabic.ae/20221207/بوتين-نحو-77-ألفا-فقط-من-الجنود-الذين-تمت-تعبئتهم-يتواجدون-في-الوحدات-القتالية-1070950454.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, تجنيد, عمليات
بوتين يوقع مرسوما بشأن التجنيد الإلزامي في الربيع
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وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مرسومًا حول التجنيد الإجباري في الربيع، والذي بموجبه سيتم استدعاء 147 ألف شخص، إلى القوات المسلحة الروسية في الفترة من 1 نيسان/أبريل إلى 15 تموز/يوليو .
موسكو- سبوتنيك. وذكرت وثيقة نشرت على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية الروسية، أنه "في الفترة من 1 أبريل إلى 15 يوليو العام الحالي، ستتم الدعوة إلى التجنيد الإجباري للخدمة العسكرية لمواطني روسيا، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 إلى 27 عامًا، والذين ليسوا في الاحتياط... واستدعاء 147 ألف شخص إلى التجنيد الإجباري"، ممن يستوفون متطلبات قانون "التجنيد والخدمة العسكرية".
وتشير الوثيقة الرئاسية إلى أنه تم إصدار تعليمات إلى الحكومة والسلطات الإقليمية ولجان التجنيد بضمان تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالتجنيد الإجباري.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن من بين الثلاثمائة شخص الذين تمت تعبئتهم، 150 ألفا يتواجدون في منطقة العملية العسكرية الخاصة، من بينهم 77 ألفا في الوحدات القتالية، والباقون في الجيوش الإقليمية.
وقال بوتين خلال لقائه مع أعضاء مجلس حقوق الإنسان: "من بين 300 ألفا من المقاتلين الذين تمت تعبئتهم
، 150 ألفا يتواجدون في منطقة العمليات، أي النصف. من بين هؤلاء الـ 150 ألفا المتواجدين في التشكيلات نصفهم فقط، أي 77 ألفا، موجودون مباشرة في الوحدات القتالية، والبقية في الصف الثاني أو الثالث، يؤدون بشكل أساسي وظائف قوات الدفاع الإقليمية، أو يخضعون لتدريب إضافي في منطقة العمليات".
وأضاف بوتين: "الحديث عن أي تعبئة إضافية هو أمر لا معنى له، ولا توجد حاجة لذلك في الوقت الحالي لا بالنسبة للبلاد أو وزارة الدفاع".
يذكر أنه في 28 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أبلغ وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الرئيس بوتين
، عن استكمال التعبئة الجزئية في روسيا، التي بدأت في 21 سبتمبر، وبحسب شويغو ، تم استدعاء 300 ألف شخص. وأنه لا خطط لأية مهام إضافية كجزء من التعبئة الجزئية.