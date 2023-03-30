https://sputnikarabic.ae/20230330/ترامب-يصف-الاتهام-الموجه-له-بـ-ملاحقة-سياسية-وتدخل-في-الانتخابات--1075350850.html

ترامب يصف الاتهام الموجه له بـ "ملاحقة سياسية وتدخل في الانتخابات"

ترامب يصف الاتهام الموجه له بـ "ملاحقة سياسية وتدخل في الانتخابات"

وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الاتهام الموجه له بـ "ملاحقة سياسية وتدخل في الانتخابات"، وذلك على خلفية توجيه هيئة المحلفين الكبرى في مانهاتن اتهامًا... 30.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-30T23:17+0000

2023-03-30T23:17+0000

2023-03-30T23:17+0000

ترامب

دونالد ترامب

خطط ترامب

دعم ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/18/1075108986_0:91:1000:654_1920x0_80_0_0_e479d0f408ba9edf01cf247feb6af888.jpg

واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب في بيانٍ معلقٍ على توجيه هيئة المحلفين الكبرى في مانهاتن اتهامًا له بشأن مدفوعات مالية لممثلة إباحية: "أنا بريء تمامًا"، مشيرًا إلى أن الاتهام الموجه له "ملاحقة سياسية وتدخل في الانتخابات".وصوّتت هيئة محلّفين كبرى في نيويورك على توجيه الاتهام إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن مدفوعات ماليّة جرى تسديدها لشراء صمت نجمة أفلام إباحيّة حول علاقة مزعومة معه قبل انتخابات عام 2016، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمربكيّة عدّة الخميس".وكان الرئيس السابق نفسه، توقع قبل أيام قليلة أنه سيتم توجيه الاتهام إليه واعتقاله، وقال ترامب على شبكة "Truth Social" الاجتماعية في 18 مارس، إن مكتب المدعي العام في نيويورك يستعد لاعتقاله في 21 مارس ودعا أنصاره إلى الاحتجاج.ووفقا لهيئة المحلفين الكبرى، دفع محامي ترامب، مايكل كوهين 130 ألف دولار للممثلة الإباحية السابقة ستورمي دانيلز خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016 لسحب علاقتها المزعومة بترامب عام 2006.وفي عام 2018، أعلنت دانيلز مرة أخرى عن مزاعم تتعلق بصلتها بترامب، واتهمت كوهين أيضا بمحاولة ترهيبها من أجل التستر على هذه القصة، وحاولت بالفعل توجيه اتهامات ضد ترامب في المحكمة، ولكن في عام 2018، تم رفض الدعوى لمحاولة اتهام الرئيس السابق بالتشهير.وأفادت وسائل الإعلام، أنه من المتوقع أن تشمل التهم الموجهة إلى ترامب تزوير وثائق، حيث وصفت منظمة ترامب الأموال التي دفعتها للممثلة بأنها "مصاريف قانونية".وفي الوقت نفسه، بموجب قانون نيويورك، يمكن أن يعتبر تزوير المستندات جريمة جنائية، وفي أسوأ الأحوال، قد يواجه ترامب ما يصل إلى 4 سنوات في السجن.

https://sputnikarabic.ae/20230330/هيئة-المحلفين-الكبرى-توجه-اتهامات-لدونالد-ترامب-بشأن-دفع-أموال-لممثلة-إباحية-1075350299.html

https://sputnikarabic.ae/20230326/ترامب-أعظم-تهديد-لأمريكا-ليس-الصين-أو-روسيا-وإنما-أبرز-سياسييها-أمثال-بايدن-وبيلوسي-1075141194.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

ترامب, دونالد ترامب, خطط ترامب, دعم ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم