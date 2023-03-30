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https://sputnikarabic.ae/20230330/ترامب-يصف-الاتهام-الموجه-له-بـ-ملاحقة-سياسية-وتدخل-في-الانتخابات--1075350850.html
ترامب يصف الاتهام الموجه له بـ "ملاحقة سياسية وتدخل في الانتخابات"
ترامب يصف الاتهام الموجه له بـ "ملاحقة سياسية وتدخل في الانتخابات"
وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الاتهام الموجه له بـ "ملاحقة سياسية وتدخل في الانتخابات"، وذلك على خلفية توجيه هيئة المحلفين الكبرى في مانهاتن اتهامًا... 30.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-30T23:17+0000
2023-03-30T23:17+0000
ترامب
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واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب في بيانٍ معلقٍ على توجيه هيئة المحلفين الكبرى في مانهاتن اتهامًا له بشأن مدفوعات مالية لممثلة إباحية: "أنا بريء تمامًا"، مشيرًا إلى أن الاتهام الموجه له "ملاحقة سياسية وتدخل في الانتخابات".وصوّتت هيئة محلّفين كبرى في نيويورك على توجيه الاتهام إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن مدفوعات ماليّة جرى تسديدها لشراء صمت نجمة أفلام إباحيّة حول علاقة مزعومة معه قبل انتخابات عام 2016، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمربكيّة عدّة الخميس".وكان الرئيس السابق نفسه، توقع قبل أيام قليلة أنه سيتم توجيه الاتهام إليه واعتقاله، وقال ترامب على شبكة "Truth Social" الاجتماعية في 18 مارس، إن مكتب المدعي العام في نيويورك يستعد لاعتقاله في 21 مارس ودعا أنصاره إلى الاحتجاج.ووفقا لهيئة المحلفين الكبرى، دفع محامي ترامب، مايكل كوهين 130 ألف دولار للممثلة الإباحية السابقة ستورمي دانيلز خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016 لسحب علاقتها المزعومة بترامب عام 2006.وفي عام 2018، أعلنت دانيلز مرة أخرى عن مزاعم تتعلق بصلتها بترامب، واتهمت كوهين أيضا بمحاولة ترهيبها من أجل التستر على هذه القصة، وحاولت بالفعل توجيه اتهامات ضد ترامب في المحكمة، ولكن في عام 2018، تم رفض الدعوى لمحاولة اتهام الرئيس السابق بالتشهير.وأفادت وسائل الإعلام، أنه من المتوقع أن تشمل التهم الموجهة إلى ترامب تزوير وثائق، حيث وصفت منظمة ترامب الأموال التي دفعتها للممثلة بأنها "مصاريف قانونية".وفي الوقت نفسه، بموجب قانون نيويورك، يمكن أن يعتبر تزوير المستندات جريمة جنائية، وفي أسوأ الأحوال، قد يواجه ترامب ما يصل إلى 4 سنوات في السجن.
https://sputnikarabic.ae/20230330/هيئة-المحلفين-الكبرى-توجه-اتهامات-لدونالد-ترامب-بشأن-دفع-أموال-لممثلة-إباحية-1075350299.html
https://sputnikarabic.ae/20230326/ترامب-أعظم-تهديد-لأمريكا-ليس-الصين-أو-روسيا-وإنما-أبرز-سياسييها-أمثال-بايدن-وبيلوسي-1075141194.html
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ترامب, دونالد ترامب, خطط ترامب, دعم ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ترامب, دونالد ترامب, خطط ترامب, دعم ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

ترامب يصف الاتهام الموجه له بـ "ملاحقة سياسية وتدخل في الانتخابات"

23:17 GMT 30.03.2023
© AFP 2023 / ED JONESالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2023
© AFP 2023 / ED JONES
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وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الاتهام الموجه له بـ "ملاحقة سياسية وتدخل في الانتخابات"، وذلك على خلفية توجيه هيئة المحلفين الكبرى في مانهاتن اتهامًا له بشأن مدفوعات مالية لممثلة إباحية.
واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب في بيانٍ معلقٍ على توجيه هيئة المحلفين الكبرى في مانهاتن اتهامًا له بشأن مدفوعات مالية لممثلة إباحية: "أنا بريء تمامًا"، مشيرًا إلى أن الاتهام الموجه له "ملاحقة سياسية وتدخل في الانتخابات".
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2023
هيئة المحلفين الكبرى توجه اتهامات لدونالد ترامب بشأن دفع أموال لممثلة إباحية
22:25 GMT
وصوّتت هيئة محلّفين كبرى في نيويورك على توجيه الاتهام إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن مدفوعات ماليّة جرى تسديدها لشراء صمت نجمة أفلام إباحيّة حول علاقة مزعومة معه قبل انتخابات عام 2016، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمربكيّة عدّة الخميس".
وكان الرئيس السابق نفسه، توقع قبل أيام قليلة أنه سيتم توجيه الاتهام إليه واعتقاله، وقال ترامب على شبكة "Truth Social" الاجتماعية في 18 مارس، إن مكتب المدعي العام في نيويورك يستعد لاعتقاله في 21 مارس ودعا أنصاره إلى الاحتجاج.
ووفقا لهيئة المحلفين الكبرى، دفع محامي ترامب، مايكل كوهين 130 ألف دولار للممثلة الإباحية السابقة ستورمي دانيلز خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016 لسحب علاقتها المزعومة بترامب عام 2006.
وفي عام 2018، أعلنت دانيلز مرة أخرى عن مزاعم تتعلق بصلتها بترامب، واتهمت كوهين أيضا بمحاولة ترهيبها من أجل التستر على هذه القصة، وحاولت بالفعل توجيه اتهامات ضد ترامب في المحكمة، ولكن في عام 2018، تم رفض الدعوى لمحاولة اتهام الرئيس السابق بالتشهير.
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وأفادت وسائل الإعلام، أنه من المتوقع أن تشمل التهم الموجهة إلى ترامب تزوير وثائق، حيث وصفت منظمة ترامب الأموال التي دفعتها للممثلة بأنها "مصاريف قانونية".
وفي الوقت نفسه، بموجب قانون نيويورك، يمكن أن يعتبر تزوير المستندات جريمة جنائية، وفي أسوأ الأحوال، قد يواجه ترامب ما يصل إلى 4 سنوات في السجن.
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