عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
الغزو الأمريكي للعراق عام 2003
بدأ قصف العراق جوا في 19 مارس2003، وغزوه برا في 20 مارس. واستمرت الحملة لأكثر من شهر، بما في ذلك 26 يوما من العمليات القتالية الكبرى، التي قامت بها قوة مشتركة من القوات الأمريكية والبريطانية والأسترالية والبولندية. وفي 1 مايو2003، أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش (الابن) نهاية العمليات القتالية الكبرى.
https://sputnikarabic.ae/20230330/تركي-الفيصل-يكشف-ما-قاله-صدام-حسين-للوسطاء-قبل-غزو-الكويت-فيديو-1075314101.html
تركي الفيصل يكشف ما قاله صدام حسين للوسطاء قبل "غزو الكويت"... فيديو
تركي الفيصل يكشف ما قاله صدام حسين للوسطاء قبل "غزو الكويت"... فيديو
كشف الأمير تركي الفيصل تفاصيل جديدة بشأن غزو العراق للكويت في بداية تسعينيات القرن الماضي. 30.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-30T09:00+0000
2023-03-30T09:00+0000
الغزو الأمريكي للعراق عام 2003
العراق
أخبار العراق اليوم
السعودية
أخبار السعودية اليوم
الكويت
أخبار الكويت اليوم
صدام حسين
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103025/75/1030257500_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_0b98dfea74e8e77405172812ae8c0202.jpg
وقال الفيصل، في لقاء مع الإخبارية السعودية، إنه "خلال المفاوضات التي جرت بين العراق والكويت قبل بداية الغزو، تم إرسال مندوبين بتكليف مباشر من الملك فيصل، لمعرفة ما يدور برأس الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين"، لافتًا إلى أنه "كان من ضمن هؤلاء المندوبين والتقى الرئيس العراقي الراحل بشكل مباشر".وأضاف: "وجدته يتحدث بلطف لدرجة أنه قال إن الإخوة الكويتيين تعدوا على أراضينا، وأنتم تعرفون مدى حاجتنا إلى هذه الأراضي"، متابعا: "من بين المندوبين أيضا الأمير بندر بن سلطان، وكذلك الأمير سعود الفيصل لكونه كان وزيرا للخارجية".وأكد أن "صدام حسين طمأن العديد من الرؤساء أنه لا ينوي الغزو منهم الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وكذلك ملك الأردن السابق"، مشددا أنه يتعرض للظلم من الكويتيين وفق قوله.وفي أغسطس/ آب 1990، غزا العراق إبان عهد الرئيس الراحل صدام حسين، الكويت، قبل أن يتم إخراج القوات العراقية من هناك بعد 7 أشهر على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة خلال "حرب الخليج الثانية".واستأنفت بغداد والكويت علاقاتهما الدبلوماسية عام 2003 في أعقاب إسقاط نظام صدام حسين.ويخضع العراق منذ 1990 للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي فرض عليه بعد غزو نظام الرئيس العراقي السابق، صدام حسين، دولة الكويت.ويسمح الفصل السابع باستخدام القوة ضد العراق "باعتباره يشكل تهديدا للأمن الدولي"، إضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء الغزو.
العراق
السعودية
الكويت
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103025/75/1030257500_200:0:1000:600_1920x0_80_0_0_2ec8d76dcf4c257df76d361f07623a97.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الكويت, أخبار الكويت اليوم, صدام حسين, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الكويت, أخبار الكويت اليوم, صدام حسين, العالم العربي

تركي الفيصل يكشف ما قاله صدام حسين للوسطاء قبل "غزو الكويت"... فيديو

09:00 GMT 30.03.2023
© AP Photo / Darko Bandic / صدام حسين
صدام حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2023
© AP Photo / Darko Bandic /
تابعنا عبرTelegram
كشف الأمير تركي الفيصل تفاصيل جديدة بشأن غزو العراق للكويت في بداية تسعينيات القرن الماضي.
وقال الفيصل، في لقاء مع الإخبارية السعودية، إنه "خلال المفاوضات التي جرت بين العراق والكويت قبل بداية الغزو، تم إرسال مندوبين بتكليف مباشر من الملك فيصل، لمعرفة ما يدور برأس الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين"، لافتًا إلى أنه "كان من ضمن هؤلاء المندوبين والتقى الرئيس العراقي الراحل بشكل مباشر".
وأضاف: "وجدته يتحدث بلطف لدرجة أنه قال إن الإخوة الكويتيين تعدوا على أراضينا، وأنتم تعرفون مدى حاجتنا إلى هذه الأراضي"، متابعا: "من بين المندوبين أيضا الأمير بندر بن سلطان، وكذلك الأمير سعود الفيصل لكونه كان وزيرا للخارجية".
وأكد أن "صدام حسين طمأن العديد من الرؤساء أنه لا ينوي الغزو منهم الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وكذلك ملك الأردن السابق"، مشددا أنه يتعرض للظلم من الكويتيين وفق قوله.
وفي أغسطس/ آب 1990، غزا العراق إبان عهد الرئيس الراحل صدام حسين، الكويت، قبل أن يتم إخراج القوات العراقية من هناك بعد 7 أشهر على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة خلال "حرب الخليج الثانية".
واستأنفت بغداد والكويت علاقاتهما الدبلوماسية عام 2003 في أعقاب إسقاط نظام صدام حسين.
ويخضع العراق منذ 1990 للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي فرض عليه بعد غزو نظام الرئيس العراقي السابق، صدام حسين، دولة الكويت.
ويسمح الفصل السابع باستخدام القوة ضد العراق "باعتباره يشكل تهديدا للأمن الدولي"، إضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء الغزو.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ подготавливают снаряды для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:27 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала