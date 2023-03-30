https://sputnikarabic.ae/20230330/تقارير-تكشف-عن-زيارة-تاريخية-إلى-القدس-من-وفود-دول-لا-تربطها-علاقات-دبلوماسية-مع-إسرائيل-1075341989.html

تقارير تكشف عن "زيارة تاريخية" إلى القدس من وفود دول لا تربطها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل

تقارير تكشف عن "زيارة تاريخية" إلى القدس من وفود دول لا تربطها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل

كشفت تقارير إسرائيلية، أمس الأربعاء، عن وصول وفود من دول تابعة لعدد من دول لا تربطها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل إلى القدس. 30.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-30T16:55+0000

2023-03-30T16:55+0000

2023-03-30T16:55+0000

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وتضم الزيارة 20 ضيفا من دول الخليج وأفريقيا، التي وصلت إلى إسرائيل، بغرض المشاركة في مؤتمر تكويني بيئي، يستمر لمدة 3 أيام، وبمبادرة من مركز القدس للشؤون العامة.ويهدف المؤتمر إلى مساعدة البلدان المشاركة فيه، على التعامل مع التحدي المتمثل في اتساع نطاق التصحر في منطقة الصحراء، وإنشاء منطقة عازلة خضراء بطول 8000 كيلو متر بحلول عام 2030، بحسب ما أفاده موقع "واينت" الإخباري الإسرائيلي، بحسب قناة "i24" الإخبارية الإسرائيلية.ويشارك في المؤتمر، ممثلون من المملكة العربية السعودية، وتونس، وموريتانيا، والسودان، والصومال، وجيبوتي، والسودان، والدول التي ليس لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، كما أنه تمت دعوة ممثلين من الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وتشاد، وإثيوبيا، وغانا، والأردن، وكينيا، ونيجيريا، وناميبيا، ورواندا، وجنوب السودان، وأوغندا، وجنوب أفريقيا.وكشف التقرير الإسرائيلي كذلك، أن من بين المشاركين، الرئيس السابق لجمعية الصحفيين البحرينية، ومراسل سعودي بارز.وأضاف أن الضيوف زاروا موقع مهمة في إسرائيل، منها الكنيست، والتقوا رئيسه، أمير أوحانا، وتحدث معهم رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، ويزعم أن الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، بعث لهم رسالة ترحيب مسجلة.وتابع ديكر لافتا إلى أن "المشاركين في المؤتمر اتفقوا على القدوم إلى القدس للحديث عن الأمن القومي بالمعنى الواسع للمصطلح، والذي لا يشمل فقط الحرب ضد الإرهاب والتطرف، ولكن أيضا تحلية المياه والأمن الغذائي، ومحاربة الجوع".وأشار التقرير الإسرائيلي، إلى أن وزارة البيئة الموريتانية، نفت ما ورد به، وأنه يضلل الرأي العام بنشر أخبار كاذبة.وكان مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، أعرب في ديسمبر/ كانون الأول عام 2021، عن استعداد بلاده لإقامة علاقات مع إسرائيل بمجرد تنفيذ شرط واحد.وقال السفير عبد الله المعلمي في حوار مع موقع "عرب نيوز" السعودي إن الموقف السعودي الرسمي هو أننا على استعداد لتطبيع العلاقات مع إسرائيل إذا طبقت عناصر مبادرة السلام التي قدمتها السعودية في 2002، والتي تدعو لإنهاء احتلال كل الأراضي العربية التي احتلتها إسرائيل في 1967 وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية ومنح الفلسطينيين حق تقرير المصير.وأضاف: "بمجرد حدوث ذلك فإنه ليست المملكة العربية السعودية وحدها ولكن العالم الإسلامي بأكمله، الـ57 دولة الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، سيتبعوننا في ذلك، أي في الاعتراف بإسرائيل وإقامة علاقات معها".يشار إلى أن كل من الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول 2020 برعاية أمريكية.وتلتهما السودان التي وقعت على اتفاق تطبيع مع إسرائيل، أيضا، في الثالث والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه، ثم المغرب في العاشر من ديسمبر/ كانون الثاني 2020، برعاية أمريكية من الرئيس السابق، دونالد ترامب.

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