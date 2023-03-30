https://sputnikarabic.ae/20230330/تقرير-دولي-الجوع-يصل-إلى-مستويات-حرجة-في-المنطقة-العربية-1075328167.html

تقرير دولي: الجوع يصل إلى مستويات حرجة في المنطقة العربية

تقرير دولي: الجوع يصل إلى مستويات حرجة في المنطقة العربية

حذر تقرير صادر عن عدة منظمات دولية من أن مستويات الجوع وسوء التغذية قد وصلت إلى مستويات حرجة في المنطقة العربية. 30.03.2023, سبوتنيك عربي

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ونقلت صحيفة "المصري اليوم" أن التقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، واليونيسيف، و"الإسكوا"، وقد أكد أن جائحة "كوفيد-19" والحرب في أوكرانيا أعاقتا إمكانية الحصول على الأغذية الأساسية.وقدّر التقرير أن نحو 53.9 مليون شخص عانوا من انعدام الأمن الغذائي الشديد في المنطقة العربية في عام 2021، أي بزيادة قدرها 55% منذ 2010، وزيادة قدرها 5 ملايين عن العام السابق.وشدد التقرير الدولي على خطورة انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد الذي واصل منحناه التصاعدي، مشيرا إلى أن تلك المشكلة ستطال ما يقدر بنحو 154.3 مليون شخص في عام 2021، بزيادة قدرها 11.6 مليون شخص عن العام السابق.وبحسب التقرير فإن أكثر من نصف سكان الدول العربية، أي 162.7 مليون شخص، لم يقدروا على تحمل تكاليف برنامج غذائي صحي في 2020، حيث تتزايد تكلفة تأمين الاحتياجات من الغذاء الصحي في المنطقة العربية كل عام منذ عام 2017، حيث وصلت التكلفة في عام 2020 إلى 3.47 دولار أمريكي للفرد الواحد في اليوم.يشار إلى أن المنطقة العربية لا تزال تعاني أشكالا متعددة من سوء التغذية، من بينها معدل انتشار التقزم في المنطقة والذي يبلغ 20.5%، والذي يؤثر على طفل واحد من بين كل خمسة أطفال دون سن الخامسة، ومعدل انتشار الهزال في المنطقة 7.8% وهو أعلى من المتوسط العالمي البالغ 6.7%.

https://sputnikarabic.ae/20230219/الأمم-المتحدة-تخصص-250-مليون-دولار-لمواجهة-أزمات-عالمية-تشمل-الجوع-في-أفريقيا-1073703237.html

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